Военное обозрение
Войти Регистрация

Asia Times: Власти Японии приступили к национализации «полупроводниковых» компаний

20
Asia Times: Власти Японии приступили к национализации «полупроводниковых» компаний

Один из двух ведущих мировых производителей фоторезистов для полупроводниковой промышленности будет выкуплен, контролируемой японским правительством, инвестиционной корпорацией (JIC) и исключен из списка Токийской фондовой биржи.


Как сообщают японские СМИ, JIC приобретет 100% акций JSR в начале 2024 года. Сделка будет финансироваться Mizuho Bank и Банком развития Японии и состоится в рамках инициативы «новый капитализм» от премьер-министра Фумио Кисиды, направленной на стимулирование экономического роста, повышение заработной платы и более справедливое распределение богатства.

Жизненно важно обеспечить промышленную базу полупроводниковых технологий в Японии не только для повышения конкурентоспособности промышленности, но и с точки зрения декарбонизации и экономической безопасности

- подчеркнул Касида в ходе одной из пресс-конференций в июне.

О том, что сделка будет способствовать укреплению конкурентоспособности JSR на международных рынках, заявили и в JIC.

Между тем, обозреватель Asia Times Скотт Фостер уверен, что решение японских властей о проведении национализации компаний, выпускающих микроэлектронику, продиктовано иными причинами.

Со слов эксперта, JSR, ее главный конкурент Tokyo Ohka Kogyo, а также три другие японские компании: Shin-Etsu Chemical, Fujifilm и Sumitomo Chemical, контролируют почти 90% мирового рынка полупроводниковых фоторезистов. Рыночная доля JSR в настоящее время оценивается в 30-35%.

При таком доминирующем положении на мировом рынке эта отрасль явно не нуждается в государственной поддержке

- пишет Фостер.

По мнению обозревателя Asia Times, правительство Японии приступило к национализации компаний, выпускающих микроэлектронику, с целью выполнения условий США по ужесточению контроля за экспортом в Китай.

Как уже было сказано выше, JSR является одним из двух крупнейших мировых производителей фоторезисторов для полупроводниковой промышленности. В свою очередь, последние являются ключевыми компонентами в цепочках поставок микросхем.

В целом, в пользу версии, озвученной Скоттом Фостером, выступает и сам факт национализации в Японии. Ведь экономика страны была построена и функционировала исключительно на рыночном принципе. В то же время по размеру ВВП Япония сегодня занимает третье место после США и Китая.
Использованы фотографии:
pixabay.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 12:15
    +18
    Отличная инициатива. А мы пока продолжаем верить в рыночек и предпринимателей.

    Крупный и системно значимый бизнес должен быть государственный. А предпринимателям можно доверить кофе варить, пиццу готовить и остальные мелочи. Ну или что-то покрупнее, но только в качестве конкурента гос.предприятиям
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:35
      0
      Трудно сказать насколько эта инициатива японского правительства хороша, но кажется что она продиктована не столько заботой о контроле за данным предприятием, сколько желанием исключить скупку акций этой фирмы компаниями других стран.
      А контролировать сбыт можно и в портах, при том что сама Япония находится на островах и вывоз продукции возможен лишь через эти "окна".
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:20
    +4
    Неужели наше поколение успеет увидеть закат капитализма и рыночной экономики? Как-то это даже немного неожиданно, хотя и не странно, что начался процесс в Азии. Очень хочется увидеть, как всякие Маски и Рокфеллеры рванут из США после первой же национализации высокотехнологической компании. Вот только куда?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:25
    +2
    Мутная история с национализацией - сумма сделки ,вопрос?В Японии очень высокий уровень коррупции,Токийская Олимпиада это показала.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:34
      0
      Цитата: tralflot1832
      Мутная история с национализацией - сумма сделки ,вопрос?

      Открытое признание США вины за совершение двух атомных бомбардировок по городам Японии в 1945 гду. feel
      Сколько уже писали? Мнение индейцев...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:41
        -1
        ROSS 42.А по мне ,правительство Японии решило напрямую получать откаты от КНР ,исключив из цепочки частников. hi
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:27
    +1
    Приватизация заводов в Мотовилихе идёт успешно? А то я сильно переживаю.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:01
      +1
      Тройка приватизаторов Мотовилихи с 1993 года ни куда не делась - так что всё нормально,пока их не деприватизируют Мотовилиху так и будет трясти.
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:28
    +2
    Ещё один звоночек перед войной за Тайвань.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:30
    +8
    По мнению обозревателя Asia Times, правительство Японии приступило к национализации компаний, выпускающих микроэлектронику, с целью выполнения условий США по ужесточению контроля за экспортом в Китай.

    Может быть, в России тоже необходимо полностью национализировать сырьевые ресурсы для ужесточения контроля за потоками нефти, газа и...прибыли, непонятно почему оседающей в карманах частных лиц российского и иностранного гражданства.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:54
      -1
      Цитата: ROSS 42
      Может быть, в России тоже необходимо полностью национализировать сырьевые ресурсы для ужесточения контроля за потоками нефти, газа и...прибыли, непонятно почему оседающей в карманах частных лиц российского и иностранного гражданства.

      Воистину в чужом глазу и микросхемы видим не видя в своём бревно!
      hi
  7. cpls22
    cpls22 Сегодня, 12:30
    +5
    JSR является одним из двух крупнейших мировых производителей фоторезисторов

    фоторезисты - это не электронные компоненты, а средство для их производства, сложный составной химический продукт.
  8. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:30
    +4
    Они что, наших Костина и Набиулину на ПМЭФ не слушали???
    Государство всегда неэффективно, частник завсегда лучше, ничего нельзя национализировать, надо все приватизировать! Только так!
    А-а, это другое.... Виноват, не догнал сразу.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:37
      0
      Государство неэффективно?Ага ,это управленцам Совкомфлота скажите- до СВО были в минусах,после СВО откуда то нарисовались " космические " прибыли.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:34
    +2
    Кто у японской JSR покупает больше чем Китай ? Верный путь к банкротству или просто будет датированное производство
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:03
      +1
      То, что Китай является самым жирным потребителем всех видов фоторезистов - это вы верно заметили. А вот интересная тенденция связанная с развитием этой отрасли прошла незамеченной - в СССР было два очень крупных производства фоторезиста, в новой России одно из них не выдержало невыносимой лёгкости бытия и сдохло, второе худо-бедно чего-то там кропает, но именно в этом году в России открываются сразу три завода по производству всех видов фоторезистов. Они точно что-то знали good
  10. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 12:50
    0
    Со слов эксперта, JSR, ее главный конкурент Tokyo Ohka Kogyo, а также три другие японские компании: Shin-Etsu Chemical, Fujifilm и Sumitomo Chemical, контролируют почти 90% мирового рынка полупроводниковых фоторезистов.

    Весело. Японцы держат "за глотку" 90% мирового производства полупроводников.
    Прецеденты уже были.
    Несколько лет назад была торговая война Южной Кореи и Японии. Причина: то, что японцы вытворяли во время 2 мировой на оккупированных территориях представляете, потом они платили компенсацию.
    ЮК: платите еще!
    Яп: мы уже заплатили!
    ЮК :Вы заплатили государству, а теперь платите гражданам!
    Яп: Сами разбирайтесь кому ушли деньги, но пока мы вам перекроем поставки фоторезиста и прочей расходки.
    ЮК: дает задний ход.
  11. Вася Васильев_3
    Вася Васильев_3 Сегодня, 13:01
    +1
    Японию , США, постоянно ставят на колени,Япония пес на поводке США.31 марта 1854 году в бухте города Эдо (Токио) бросила якорь эскадра вооружённых артиллерией американских «чёрных кораблей» под командованием коммодора Мэтью Перри. Он продемонстрировал японцам корабельные орудия Пексана, ставшие первыми морскими бомбическими орудиями, стрелявшими разрывным боеприпасом. Под угрозой силы ему удалось заключить неравноправный торговый договор (хотя не шло речи ни об оккупации, ни о колонизации страны), ставший историческим событием и покончивший с изоляцией Японии.
    После того как США отправила в унитаз самураев . США стала натравливать , Японию на соседей, как Украину. Если пес огрызался на хозяина его били палками, а потом лечили что бы не умер от побоев и опять служил США. ЭТо говорит о независимости Япония , она как пес боится хзяина США и его палки. Надо помочь Японии вспомнить что она волчится , которая загрызет хозяина , что бы обрести свободу , как в повести Джека Лондона Белый Клык. Я видел как две бойцовые собаки загрызли хозяина, на прогулке , он споткнулся и упал на 4 кости , и собаки перегрызли ему горло. Так что надо сделать ,что бы США упал на 4 кости.
  12. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:16
    +1
    А как там у нас с этим делом? Что то производят, разрабатывают, есть чем похвалиться?
  13. esl462
    esl462 Сегодня, 13:17
    +1
    " по размеру ВВП Япония сегодня занимает третье место после США и Китая". Вы лучше расскажите про госдолг в 250% ввп. Хилые потомки самураев.