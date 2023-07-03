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Во Франции семье застрелившего мигранта полицейского собрали в 5 раз больше пожертвований, чем родным жертвы

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Во Франции семье застрелившего мигранта полицейского собрали в 5 раз больше пожертвований, чем родным жертвы

На фоне продолжающихся во Франции массовых беспорядков, устроенных мигрантами, выяснилась одна очень интересная деталь - семье застрелившего мигранта полицейского собрали в 5 раз больше пожертвований, чем родным жертвы. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на онлайн-платформы Gofundme и Leetchi, где осуществлялся сбор средств.


На онлайн-платформе Gofundme в поддержку семьи полицейского, который застрелил мигранта в Нантере, собрали около 860 тысяч евро. Более 40 тысяч человек решили внести свой вклад в помощь семье сотрудника французских правоохранительных органов.

Поддержка семьи полицейского из Нантера, Флориана М., который выполнил свою работу и сегодня платит высокую цену

- подчеркивается на сайте.

Помощь родным застреленного 17-летнего мигранта по имени Нахель (или Наэль в других источниках) собирают на сайте Leetchi. Но здесь удалось собрать лишь около 155 тысяч евро.

Таким образом, мы видим, что французы активнее собирают на помощь полицейскому, а не матери застреленного юноши. Но это может объясняться еще и тем, что на помощь родным мигранта собирают такие же мигранты, не отличающиеся высоким благосостоянием, а семье полицейского помогают коренные французы, среди которых много представителей среднего класса и людей с доходами выше среднего.

Сейчас, напомним, во Франции продолжаются массовые беспорядки. В них преимущественно участвует мигрантская молодежь – юноши и девушки 13-20 лет из семей выходцев из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также бывших французских колоний Тропической Африки. К мигрантам присоединились и активисты левоэкстремистских группировок анархистской направленности.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Kevin.B
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34 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 11:57
    +11
    Вот и всё отношение к мигрантам. А значит и к миграционной политике Франции. Заигрались в мультикультурализм европейские политики.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 12:03
      +3
      Вот и всё отношение к мигрантам.

      Совершенно верно. Наступает момент, когда коренное общество начинает защищать себя.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:11
        +5
        Сейчас, напомним, во Франции продолжаются массовые беспорядки. В них преимущественно участвует мигрантская молодежь – юноши и девушки 13-20 лет из семей выходцев из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также бывших французских колоний Тропической Африки. К мигрантам присоединились и активисты левоэкстремистских группировок анархистской направленности.

        Это явление называется "иностранный миграционный анархо-синдикализм" в чистом виде.

        СПРАВКА
        Анархо-синдикализм - это политическая философия и анархистская школа мысли, которая рассматривает революционный промышленный юнионизм или синдикализм как метод для рабочих в капиталистическом обществе получить контроль над экономикой и, таким образом, контролировать влияние в обществе в целом.
        Конечной целью синдикализма является ОТМЕНА СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, рассматривая ее как НАЁМНОЕ РАБСТВО.

        СПРАШИВАЕТСЯ. Зачем иностранным мигрантам что-то там во Франции работать и зарабатывать, если им можно жить на одни государственные ПОСОБИЯ?! И чем больше для них эти пособия - тем для них только и лучше!
        Однако иностранная миграционная политика Запада - в той же Франции - по неограниченному прибыванию в страну иностранных "трудовых" и просто экономических (неработающих) мигрантов неизбежно приводит к тому, что со временем государство ЭКОНОМИЧЕСКИ перестаёт с нею справляться - и начинаютмся в стране от них ПОЛИТИЧЕСКИЕ бунты.
      2. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 12:33
        +2
        "Коренное общество" не чесалось, когда их армии бомбили страны этих мигрантов - теперь пожинают плоды.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 13:33
          +2
          Страны уже не бомбят? Тогда пора отправляться обратно. Пересидели и хватит. Надо Родину из руин поднимать.
      3. свой1970
        свой1970 Сегодня, 13:39
        +1
        А "Кто не скачет - тот француз!!" скоро?? Очень уж посмотреть хочется...
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:05
      +2
      Жаль Нуланд печенки не раздает... Да и сцены нет, где бы демократически рассказали о трудной доли Африканских мигрантов во Франции и о последнем Европейском диктаторе из Парижа...
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 12:07
        0
        Надо набрать в дружественной Сирии хотя бы пару сотен опытных боевиков и отправить во Францию, чтоб они там стали ядром против полиции. А когда радостные мигранты соберутся в Париже праздновать свержение диктатуры Макрона, надо туда отправить нашего посла, чтоб тульские пряники начал раздавать.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:18
      +5
      А теперь представим что коллеги этого полицейского думают на счёт суммы такой помощи ему?

      Они ведь могут думать и так - "Да лучше я один раз пристрелю "по закону" какого-нибудь мигранта, мне начальство устроит обструкцию и уволит, а французские патриоты соберут мне пожертвований 1 или 2 миллиона, на которые я смогу купить домик вдали от этой суеты, чем каждый день подвергать себя опасности и горбатиться за гроши Эммануэля и его прихлебателей".

      Вполне рабочий вариант при таком раскладе. wink
    4. Semovente7534
      Semovente7534 Сегодня, 12:37
      0
      Вчера вечером 24-летний пожарный погиб, пытаясь потушить пламя. Судя по комментариям из Франции, население очень напугано происходящим. И кому были нужны все эти иностранцы в Европе? Этого хотели все, от крупных компаний, которым нужна дешевая рабочая сила, до политиков от крайне левых до «либерально-центристских», не говоря уже о той части населения, которая видит в этих бедняках, что им нужна помощь, но потом забывают о их односельчане. так что если вам действительно нужно плакать, плачьте сами.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 11:57
    +2
    Будем надеяться что молодёжь из среднеазиатских диаспор не начнет действовать в подобном стиле. Хотя во многом это зависит от глав землячеств.
    1. Red Hunter
      Red Hunter Сегодня, 12:10
      +5
      Это целиком и полностью зависит от воли российских властей сохранять порядок и законность. Для этого у них имеется широкий арсенал средств - от депортации и лишения гражданства до использования нацгвардии при подавлении бунта. Если вдруг диаспоры пойдут на обострение с целью продавить власть, то гасить их надо нещадно. Будет соответствующий приказ - исполнители быстро найдутся
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 12:51
        0
        Цитата: Red Hunter
        Для этого у них имеется широкий арсенал средств - от депортации и лишения гражданства до использования нацгвардии при подавлении бунта.

        Нацгвардии на несколько миллионов мигрантов не хватит. Да и открыто бунтовать им сейчас нет необходимости. Они будут продолжать размножаться и внедряться в силовые и властные структуры. Собственно, они уже это делают.
    2. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 12:11
      0
      Рано или поздно молодёжь пошлёт этих самых глав землячеств.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:16
      -2
      Будем надеяться что молодёжь из среднеазиатских диаспор не начнет действовать в подобном стиле.

      Когда-то с этими народами мы жили в одной общей стране, а теперь начинаем рассуждать:
      Хотя во многом это зависит от глав землячеств.
      recourse
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 12:41
        0
        Когда то мы с украинцами защищали небо Норильска. А сейчас вот оно как выходит.
    4. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 13:13
      +1
      Цитата: ASAD
      Будем надеяться что молодёжь из среднеазиатских диаспор не начнет действовать в подобном стиле.

      Надеятся-то можно. Но толку от этого? Не важно, что Россия в Средней Азии не действовала как Франция в африканских колониях. Важно, как это преподносится нынешним поколениям среднеазиатов.
      Нужные люди уже объяснили всем, что мы угнетали не только таджиков и узбеков, но и якутов, и чувашей, и вообще всех подряд. Давно эта пропаганда ведётся. Но если у нас с этим борются, особенно сейчас, то в Средней Азии это тренд, всё вписано в учебники, прямо говорится о "колониальном" прошлом, в том числе по отношению к советскому периоду. Все действия советской власти среднеазиатскими элитами полностью приписываются русским и современной России,
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 11:59
    +1
    Полицейскому нужнее адвокаты дорого стоят.
  4. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 12:07
    -1
    Ну как с Украиной: на убийства русских Запад не скупится. Расизм во всей красе!
  5. HAM
    HAM Сегодня, 12:07
    -1
    Микрон упрямо,как осёл,поддерживает "борьбу украинцев за независимость".....вот кто бы также оружием поддержал "борьбу юношей и девушек" за свободу.....
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:21
      0
      .вот кто бы также оружием поддержал "борьбу юношей и девушек" за свободу.....

      Скоро укропы им помогут, у них генетическая склонность к бунту и хаосу, особенно после того как запад посчитал эти их свойства как особый признак европейскости и демократии. hi
  6. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 12:09
    -4
    Цитата: BARKAS
    Полицейскому нужнее адвокаты дорого стоят.

    Да вы о чем? У них должна быть страховка на этот счет с бесплатным адвокатом. А тут ему еще 1 млн дают ! Всё ради убийства мусульман! Сколько бы французы не бомбили и не грабили Африку, а им все равно мало!
    Кстати, убитому русскому собрали бы еще меньше, а сколько меньшинств во Франции?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:23
      +2
      Кстати, убитому русскому собрали бы еще меньше

      В свете нынешней европейской политики, боюсь что с русского или его родственников, ещё и штраф заставили заплатить.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:10
    -1
    "Aux armes citoyens,
    Formez vos bataillons.
    Marchons! Marchons!
    Qu'un sang impur
    Abreuve nos sillons!"("La Marseillaise", Joseph Rouget de Lisle)

    "К оружью, граждане! Вперед, плечо с плечом!
    Идем, идем!
    Пусть кровь нечистая бежит ручьем!"(перевод Н. С. Гумилёва)
    1. Комментарий был удален.
  8. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 12:10
    0
    Адвокаты оживились wink есть на что работать
    ,...........
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:13
    0
    Во Франции семье застрелившего мигранта полицейского собрали в 5 раз больше пожертвований, чем родным жертвы

    Это внутренние проблемы франции. Если бы франция не накладывала кучу на нашем пороге, можно было бы им посочувствовать и даже поддержать полицейских, но в данной ситуации совершенно безразлично как они там решат свои вопросы, даже если в их решении им помогут укропы.
    Таким образом, мы видим, что французы активнее собирают на помощь полицейскому, а не матери застреленного юноши. Но это может объясняться еще и тем, что на помощь родным мигранта собирают такие же мигранты, не отличающиеся высоким благосостоянием, а семье полицейского помогают коренные французы, среди которых много представителей среднего класса и людей с доходами выше среднего.

    Гениально! Кто бы догадался.
    wassat
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:13
    +2
    На фоне продолжающихся во Франции массовых беспорядков, устроенных мигрантами, выяснилась одна очень интересная деталь - семье застрелившего мигранта полицейского собрали в 5 раз больше пожертвований, чем родным жертвы.
    . Люди хотят спокойствия и порядка!!! А то, чего хотят всякое быдло, люмпен, разрушает любое государство.
  11. Люмира
    Люмира Сегодня, 12:14
    -1
    Очень созвучно с российским - «а понаехали тут». Во всех государствах проблемы повторяются. Увы.
  12. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:14
    +1
    Конфуз,однако.Никакой понимаете ли толерантности...
  13. Million
    Million Сегодня, 12:15
    +4
    Не хотелось бы думать,но может произойти что то подобное и в России.
    Власти заигрались уже с мигрантами,а местное население их тихо ненавидит.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:18
    -2
    У-упс... Когда что-то пошло не так))) Правда толку ноль - ДАЖЕ если вентиль крутанется от толерастии в обратную сторону - во Франции уже нефранцузов как бы не больше, чем лягушатников. Не взлетит)
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    +1
    семье застрелившего мигранта полицейского собрали в 5 раз больше пожертвований, чем родным жертвы.
    А это говорит о том, что коренных французов постепенно, но достали "понаехавшие", в т.ч. и уже ставшие гражданами Франции. Перед родными убитого нарушителя французских законов извинился Макрон, один из чиновников назвал его "ангелочком", почти неделю жгут полицейские и жандармские участки, грабят магазины... разве этого мало?
  16. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:20
    +5
    Помощь родным застреленного 17-летнего мигранта по имени Нахель (или Наэль в других источниках)

    what Почему он мигрант? Его воспитывала мать-одиночка (белая), есть бабушка.
    Если не ошибаюсь, во Франции разрешено водить л/автомобили по достижении 18 лет.
    Его друг-пассажир утверждает, что они взяли в прокате автомобиль - сомнительно. По чужому аккаунту?
    Внимание полицейских привлекло нарушение ПДД автомобиля под управлением Наэля, прокурор Нантерра Паскаль Праш сообщил, что подросток ранее фигурировал в 15 судебных расследованиях, а также пять раз с 2021 года привлекался к ответственности за отказ подчиниться правоохранителям. 24 июня он не подчинился приказу полицейского остановить машину. За этот проступок он должен был предстать перед судом по делам несовершеннолетних в сентябре 2023 года.
    Как бы не было жаль, его мать и бабушку, но как говорится, парень сам целенаправленно шел к такому финалу...
  17. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:50
    0
    La cagnotte pour le policier risque d'être confisquée comme l'a été celle du boxeur (lors des gilets jaune un manifestant ex boxeur, ayant vu une femme frappée à coups de matraque par plusieurs policiers est intervenu et à mains nues contre matraque et bouclier à fait reculer les policiers. Reconnu, arrêté condamné, perdu son emploi et la cagnotte confisquée...