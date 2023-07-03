Во Франции семье застрелившего мигранта полицейского собрали в 5 раз больше пожертвований, чем родным жертвы

Поддержка семьи полицейского из Нантера, Флориана М., который выполнил свою работу и сегодня платит высокую цену

На фоне продолжающихся во Франции массовых беспорядков, устроенных мигрантами, выяснилась одна очень интересная деталь - семье застрелившего мигранта полицейского собрали в 5 раз больше пожертвований, чем родным жертвы. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на онлайн-платформы Gofundme и Leetchi, где осуществлялся сбор средств.На онлайн-платформе Gofundme в поддержку семьи полицейского, который застрелил мигранта в Нантере, собрали около 860 тысяч евро. Более 40 тысяч человек решили внести свой вклад в помощь семье сотрудника французских правоохранительных органов.- подчеркивается на сайте.Помощь родным застреленного 17-летнего мигранта по имени Нахель (или Наэль в других источниках) собирают на сайте Leetchi. Но здесь удалось собрать лишь около 155 тысяч евро.Таким образом, мы видим, что французы активнее собирают на помощь полицейскому, а не матери застреленного юноши. Но это может объясняться еще и тем, что на помощь родным мигранта собирают такие же мигранты, не отличающиеся высоким благосостоянием, а семье полицейского помогают коренные французы, среди которых много представителей среднего класса и людей с доходами выше среднего.Сейчас, напомним, во Франции продолжаются массовые беспорядки. В них преимущественно участвует мигрантская молодежь – юноши и девушки 13-20 лет из семей выходцев из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также бывших французских колоний Тропической Африки. К мигрантам присоединились и активисты левоэкстремистских группировок анархистской направленности.