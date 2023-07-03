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Немецкое издание: Быстрое и массовое уничтожение переданной Киеву западной бронетехники «отрезвило» Европу

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Немецкое издание: Быстрое и массовое уничтожение переданной Киеву западной бронетехники «отрезвило» Европу

Надежды некоторых западных стран на поставленную Украине военную технику не оправдались, после неудачного наступления и больших потерь ВСУ наступило "отрезвление". Об этом пишет Berliner Zeitung.


Коллективный Запад делал ставку на поставленную Киеву военную технику, которая должна была позволить украинской армии "отвоевать территории". Некоторые западные политики считали, что российские войска побегут только от одного вида немецких танков и американских бронемашин. Как оказалось на самом деле, русским без разницы, на какой технике пытались атаковать ВСУ, все подбивается и горит одинаково.

Неудачное начало контрнаступления и большие потери немецких танков "Леопард", на которые делалась основная ставка, произвели "отрезвляющий эффект" на Европу. Особенно Запад удивила скорость, с которой все это уничтожалось. Потери первых дней наступления ВСУ уже названы "катастрофическими" и стоившими "человеческих жизней и денег". Даже в этой ситуации на Западе продолжают считать свои средства, вложенные в Киев, сравнивая их с жизнями украинских солдат.

В США также не довольны первым этапом контрнаступления, украинская армия должна была с наскока пробить оборону российских войск и через три-четыре дня взять Токмак и выйти к Мелитополю с последующим выходом на побережье Азовского моря. В Белом доме еще по итогам двух первых недель наступательной операции заявили об "отрезвлении успехами ВСУ". И это на фоне заявлений Вашингтона о том, что Киев получил все необходимое для "успешного наступления". Сейчас стороны обвиняют в случившемся друг друга, правда на уровне различных политиков рангом поменьше, да всевозможных экспертов.

Между тем, командование ВСУ уже убрало немецкие "Леопарды" из атакующих порядков, заменив их советскими Т-72 и Т-64. А то вдруг еще что-нибудь случится с европейскими спонсорами из-за уничтоженной западной бронетехники.
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25 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:04
    +5
    Ну что они думали, что были в голливудском фильме с Рэмбо?
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 12:07
      +11
      Цитата: Carlos Sala
      Ну что они думали, что были в голливудском фильме с Рэмбо?

      Нет
      считали, что российские войска побегут только от одного вида немецких танков
      Забыли, что у нас на генетическом уровне не бегают от немецких танков, а жгут их с превеликим удовольствием.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:37
        +3
        По воспоминаниям одного панцерного на "тигре" в 43-ем..По нам стреляли из всех калибров.От самых мелких,до самых крупных..История пошла на очередной виток.А значит,она на Западе была забыта
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:28
      +2
      А вот фрау гинеколог, как бывший министр обороны ФРГ, и главный мидак ЕС, периодически выезжающий из своего "райского уголка" в джунгли к дикарям и необразованным тварям, несколько не смущаясь "успехами" ВСУ на фронте и далее обещали завалить Украину оружием, пока там есть кому его держать в руках.

      Так что, это у нормальных людей после лишнего подпития наступает отрезвление, а у хронических алкоголиков трезвый взгляд на мир может вызывать только омерзение и желание поскорей залить под завязку, поэтому то так много среди "элиты" ЕС хронических алкоголиков. crying
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:09
    +4
    Немецкое издание: Быстрое и массовое уничтожение переданной Киеву западной бронетехники «отрезвило» Европу
    . Кому там трезветь то???
    Политиканы по командам из за океяна делают все и ещё больше, а кто ещё может повлиять на ситуацию??? Обыватель идёт лесом, а политических противников, теперешние, серьёзно растоптали, там силы уже/пока НЕТ!
  3. Sith
    Sith Сегодня, 12:11
    +2
    Цитата: rocket757
    Немецкое издание: Быстрое и массовое уничтожение переданной Киеву западной бронетехники «отрезвило» Европу
    . Кому там трезветь то???
    Политиканы по командам из за океяна делают все и ещё больше, а кто ещё может повлиять на ситуацию??? Обыватель идёт лесом, а политических противников, теперешние, серьёзно растоптали, там силы уже/пока НЕТ!

    Да , там все упоротые и на коротком поводке у заокеанья
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:07
      0
      Большая часть сидит на зарплате и делают так, как их научили.
      Наглы с полосатиками воспитали таких политиков, которые нужны им и никак иначе.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:17
    +1
    командование ВСУ уже убрало немецкие "Леопарды" из атакующих порядков, заменив их советскими Т-72 и Т-64.

    Плохо, что протрезвели. Лучше бы и дальше в пьяном угаре гнали свою технику на убой.
  5. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:17
    +6
    До отрезвления ещё далеко,оно и не начиналось,а начнется лишь тогда,когда всю европу охватят беспорядки как во Франции.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:21
      +3
      Цитата: taiga2018
      когда всю европу охватят беспорядки как во Франции.

      А куда дальше-то? Франция, Бельгия, Швейцария - прямо сейчас, до этого - Польша, еще раньше - Британия и Германия... Кто там в лавке остался? Триболтика? Ну там манифестаций не будет - на три страны четыре жителя...
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 12:29
      -2
      Какая-то ерунда- запад как гнал свою технику на Украину так и продолжает ее гнать. Мало того, уже и Столстенберг и Байден и другие политики во всеуслышанье сказали, что будут и дальше поставлять оружие, технику и боеприпасы на Украину столько, сколько позволят возможности производства, которые уже расширяются, до полной победы над Россией. Не пойму, для чего подобные статьи? Для самоуспокоения?
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:19
    +3
    Блицкриг с Россией не работает в Berliner Zeitung должны бы знать. А танки с крестами, у русских, вызывают инстинкт охотника, а отнюдь не страх. hi
  7. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 12:20
    +1
    Капитан америка и зеленый не приехали!!!
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:23
    0
    Нанесение ракетно-бомбовых ударов по паре-тройке складов на территории стран Европы, поставляющих вооружение Украине, стало бы равносильно кодированию от алкоголизма...Или удару оглоблей вдоль хребта...
    * * *
    Пусть г-н Арон, периодически появляющийся на сайте, расскажет, как поступает израильская авиация с обнаруженными базами хранения оружия и другими сооружениями, представляющими угрозу государству, на территории соседних стран.
    Расскажите, почему там могут, а здесь - рыбу заворачивали...
  9. Eroma
    Eroma Сегодня, 12:26
    +4
    На самом деле мы ещё многой техники не видели, пока только фото Леопардов и Бредли. Не было Сирайкеров, Мардер, Челенжжер, шведских БМП СV90 и САУ Арчер, это означает, что основные силы ВСУ ещё не использовали! belay
    Возможно тактику пересматривают, возможно момент ещё не наступил, точнее наши ребята не дают возможности всё это разнообразие задействовать! soldier
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:27
    +2
    Неудачное начало контрнаступления и большие потери немецких танков "Леопард", на которые делалась основная ставка, произвели "отрезвляющий эффект" на Европу.
    Ой ли? Судя по всему самые ярые в Европе увидев такой результат озверели еще больше и заговорили о ракетах большой дальности, возможности ввода войск НАТО на Украину. Им не терпится хоть как-то отомстить Москве за такой провал и вид своей уничтоженной техники (убитые украинцы их не интересуют).
  11. Born
    Born Сегодня, 12:28
    0
    Не очень понятно, что такого волшебного в западных танках)
  12. Люмира
    Люмира Сегодня, 12:29
    +2
    И это на фоне заявлений Вашингтона о том, что Киев получил все необходимое для "успешного наступления".

    Бестолковый вашингтон - им постоянно говорят, что «МАЛО», они твердят про «получил все необходимое».
    Интересно, сколько ещё будет этапов контрнаступа.
    украинская армия должна была с наскока пробить оборону российских войск и через три-четыре дня
    …влезть в котёл. Не удалось почему-то.
  13. ivselim
    ivselim Сегодня, 12:30
    0
    "заявили об "отрезвлении успехами ВСУ"."
    С головой для начала дружить надо. Не лезли бы к нам, глядишь и не пришлось бы "трезветь".
  14. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:39
    +2
    Надо было "Освобождение" регулярно в начале мая смотреть.
    Или "Битва за Москву".
    А не "Терминаторов" и "Рэмбов" всяких.
    На глупостях взрастили глупое поколение шольцебербоков, а теперь изумляются на 360 градусов в секунду.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:41
    0
    Неудачное начало контрнаступления и большие потери немецких танков "Леопард", на которые делалась основная ставка, произвели "отрезвляющий эффект" на Европу.

    Не это произвело отрезвляющий эффект ,а падение акций производителя техники. Они не привыкли к косвенным убыткам.А танки выполняют свою функцию,конфликт идет ,украинцы и русские убивают друг друга
  16. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 12:42
    +1
    нам же надо, начинать поставлять калашниковы в европу,алжирские,арабские и другие товарищи,очень в них нуждаются
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:47
    +1
    Посмотрим что они скажут на совете НАТО в Вильнюсе, не официально, а в кулуарах.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 13:15
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Посмотрим что они скажут на совете НАТО в Вильнюсе, не официально, а в кулуарах.

      Думаю, что и на официальном уровне Западу будет ооочень сложно скрыть раздражение "успехами" укровермахта.
  18. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 12:56
    0
    Быстрое и массовое уничтожение переданной Киеву западной бронетехники «отрезвило» Европу

    Их отрезвить невозможно. Они не пьяны, просто усохли мозги. Вряд ли это обратимо...