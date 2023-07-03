Немецкое издание: Быстрое и массовое уничтожение переданной Киеву западной бронетехники «отрезвило» Европу

Надежды некоторых западных стран на поставленную Украине военную технику не оправдались, после неудачного наступления и больших потерь ВСУ наступило "отрезвление". Об этом пишет Berliner Zeitung.
Коллективный Запад делал ставку на поставленную Киеву военную технику, которая должна была позволить украинской армии "отвоевать территории". Некоторые западные политики считали, что российские войска побегут только от одного вида немецких танков и американских бронемашин. Как оказалось на самом деле, русским без разницы, на какой технике пытались атаковать ВСУ, все подбивается и горит одинаково.
Неудачное начало контрнаступления и большие потери немецких танков "Леопард", на которые делалась основная ставка, произвели "отрезвляющий эффект" на Европу. Особенно Запад удивила скорость, с которой все это уничтожалось. Потери первых дней наступления ВСУ уже названы "катастрофическими" и стоившими "человеческих жизней и денег". Даже в этой ситуации на Западе продолжают считать свои средства, вложенные в Киев, сравнивая их с жизнями украинских солдат.
В США также не довольны первым этапом контрнаступления, украинская армия должна была с наскока пробить оборону российских войск и через три-четыре дня взять Токмак и выйти к Мелитополю с последующим выходом на побережье Азовского моря. В Белом доме еще по итогам двух первых недель наступательной операции заявили об "отрезвлении успехами ВСУ". И это на фоне заявлений Вашингтона о том, что Киев получил все необходимое для "успешного наступления". Сейчас стороны обвиняют в случившемся друг друга, правда на уровне различных политиков рангом поменьше, да всевозможных экспертов.
Между тем, командование ВСУ уже убрало немецкие "Леопарды" из атакующих порядков, заменив их советскими Т-72 и Т-64. А то вдруг еще что-нибудь случится с европейскими спонсорами из-за уничтоженной западной бронетехники.