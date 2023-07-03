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«Представляет угрозу для пилота»: NASA закрывает программу по созданию самолета Х-57 с электроприводом

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«Представляет угрозу для пилота»: NASA закрывает программу по созданию самолета Х-57 с электроприводом

NASA решило закрыть начатую в 2016 году программу по созданию полностью электрического экспериментального самолета X-57 Maxwell, который так и не приступил к полетам, хотя планировалось поднять его в воздух в конце 2023 года.


Причина этого шага состоит в недавно обнаруженной проблеме с трансмиссией. Предполагается, что она представляет неприемлемую угрозу безопасности для пилота и наземного персонала

- указывается в издании Altair.

Устранение проблемы увеличит стоимость и сроки программы, значительно превысив запланированный бюджет.
Как указывается в NASA, все операции по проекту будут свернуты к концу сентября. За это время будут опубликованы технические документы, описывающие его результаты:

Знания, полученные во время реализации программы, должны помочь в разработке других самолетов с электроприводом.

X-57 – это модифицированный Tecnam P2006T, который NASA планировало оснастить электрической силовой установкой. Первоначально планировалось заменить два двигателя Rotax 14 пропеллерами с электродвигателями, работающими от литий-ионных батарей.

Во время первых тестов произошло короткое замыкание и перегрев литий-ионных аккумуляторов. После их перепроектирования и проведения последующих стационарных испытаний инженеры определили, что ряд компонентов электрической системы не способны выдерживать экстремальные температуры и вибрации, которые могут возникать во время полета.

В 2021 году было принято решение отказаться от создания версии самолета Mod IV с 14 пропеллерами, сосредоточившись на модификации Mod II с двумя пропеллерами. Самолет в этой версии должен был начать полеты до конца 2023 года. Теперь и этот план был отменен, окончательно предав забвению долгосрочную программу.

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20 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:23
    +8
    Попил удачно завершён.Проект закрывают.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:47
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Попил удачно завершён.

      Отсутствие опыта создания электросамолётов, деградация конструкторского персонала, мода привели к неудаче. Они искренне верили, что у них получится.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 13:23
        0
        А вы всерьез полагаете, что полностью электрический самолет возможен? С самого начала ясно, что подобные проекты это "ловушка для дураков". Заставить конкурентов потратиться на принципиально нереализуемые проекты, вот настоящая цель подобного.
  2. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 12:29
    +3
    электропривод лучше всего реализуем без опасных последствий на яхтах и катерах
    на скоростях максимум до 150 км/час - но явно не на самолетах
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:33
    -1
    заменить два двигателя Rotax 14 пропеллерами с электродвигателями,

    Автор(переводчик) - безграмотная жертва ЕГЭ. В русском языке есть только 2 пропеллера - у Карлсона и многотиражка МАИ. Всё остальное - "воздушные винты".
    1. faterdom
      faterdom Сегодня, 12:42
      +3
      А что, если Карлсону сделать два пропеллера, по соосной схеме?
      Сойдет издалека за "Аллигатора"?
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 12:55
        +2
        новые технологии - квадро
        скорее не Аллигатор а Ланцет учитывая его массу
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:39
        +1
        Цитата: faterdom
        А что, если Карлсону сделать два пропеллера, по соосной схеме?

        Отличная идея! Почему-то никто до сих пор не сообразил, что с одним винтом Карлсон в полёте сам должен вращаться!
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:33
    0
    Надо было на Ni-Cd батарейках запускать, тогда самолет не боялся бы вибраций и пожара. Взлететь бы если смог , то ненадолго, зато пилот не сгорит.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: faterdom
      Надо было на Ni-Cd батарейках запускать,

      Раньше перед стартом в ракеты и самолёты ставили серебряные аккумуляторы. После полёта снимали и несли в тёплое помещение. Они очень холода боялись.
      1. faterdom
        faterdom Сегодня, 13:57
        +1
        Серебряно-цинковые, точнее. В торпедах, еще кое-где, и даже в одну пехотную радиостанцию (р-159, по-моему) запихнули СЦД-12, только вот варварства с перезарядом-недозарядом в пехоте не избежать, количество циклов невелико, а цена вопроса - дорого. Больше вроде не мастерят такого.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:36
    +2
    произошло короткое замыкание и перегрев литий-ионных аккумуляторов.

    На современном этапе развития науки и техники, ввиду низкой плотности энергии в аккумуляторах, имеет смысл поработать над электросамолётом на водородных ячейках. По крайней мере, японцы уже успешно сконструлили и склепали на них подводную лодку.
    1. Goto
      Goto Сегодня, 12:40
      +1
      имеет смысл работать над новыми способами генерации энергии
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:43
        0
        Цитата: Goto
        имеет смысл работать над новыми способами генерации энергии

        Вы хотели сказать аккумулирования?
        Новый перспективный способ генерации - разве что термояд.)))
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:44
    +1
    А сколько же денежек с 2013 года истрачено на проект, который через семь лет решили закрыть? А сколько таких профинансированных проектов уже закрыто. И они еще что-то говорят про коррупцию? И в этом случае как и куда не приставляй "пропеллер" на выходе будет 0.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:52
      0
      Цитата: rotmistr60
      А сколько же денежек с 2013 года истрачено на проект, который через семь лет решили закрыть?

      В Запроливье бьются над гиперзвуком головой апстену ещё с 1950-х годов. Миллиарды потратили.
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 12:51
    +5
    Ой рассмешил, какие самолёты с акб? На атомной тяге - понимаю, на двс на новых принципах работы и на дизеле - понимаю!
    Электротяга только на жд транспорте и даже троллейбус не так хорош, потери огромные на контактной сети, у поезда она как то окупается. И электромобили это игрушка для богатых, он себя никогда не окупит! И хватит этой экологии, калорийнее каменного угля ничего нет, даже мазут превосходит. Хотите экологию, ставьте фильтра самый простой через воду...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:46
      -1
      Цитата: air wolf
      И хватит этой экологии, калорийнее каменного угля ничего нет, даже мазут превосходит.

      У меня машина на метане. Это самое перспективное. Дёшево и экологично. Газа в РФ хоть попой жуй и не нужно экспортировать. Пепелац здоровый, а расход 4 кг на сотню.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:51
    +1
    В 2021 году было принято решение отказаться от создания версии самолета Mod IV с 14 пропеллерами, сосредоточившись на модификации Mod II с двумя пропеллерами.

    Это была ошибка. Каждый винт должен иметь свой электродвигатель(как на коптерах). Это делает конструкцию надёжнее и легче, т.к. не нужна трансмиссия.
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:05
    0
    Опять удар по зеленой энергетике. Придется и дальше коптить небо.