Нынешние украинские власти так сильно пытаются избавиться от всего российского и любой зависимости от России, но при этом всё сильнее идут в кабалу к Западу, продавая ему отставки своего суверенитета.Вот и сейчас, несмотря на многомиллиардную помощь Запада, министр финансов Украины Сергей Марченко просит ещё больше денег, в обмен на которые страна готова провести все требуемые Западом реформы.Как заявил Марченко британской газете Financial Times, странам «Большой семёрки» пора подключиться к поддержке Украины, как то делает ЕС, заявивший о четырехлетнем плане реконструкции для Украины в размере 50 миллиардов евро. Однако, как отмечает Financial Times, эти деньги Киев получит только после проведения целого ряда преобразований, которые требует Евросоюз.По словам главы Минфина Украины, страна готова провести все необходимые реформы, а фактически же киевские власти очередной раз дают понять Западу о готовности прогнуться под любые его требования и отказаться от того, что осталось от суверенитета Украины.Прося у Запада ещё и ещё денежных вливаний, министр финансов Украины, да и власти страны в целом, ещё надеются, что Киеву дадут право распоряжаться этими огромными средствами по его усмотрению. Однако и это в большей мере заблуждение, так как Запад никогда и никому не даёт деньги просто так.