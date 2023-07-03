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Киевские власти просят у Запада больше денег в обмен на остатки суверенитета Украины

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Киевские власти просят у Запада больше денег в обмен на остатки суверенитета Украины

Нынешние украинские власти так сильно пытаются избавиться от всего российского и любой зависимости от России, но при этом всё сильнее идут в кабалу к Западу, продавая ему отставки своего суверенитета.


Вот и сейчас, несмотря на многомиллиардную помощь Запада, министр финансов Украины Сергей Марченко просит ещё больше денег, в обмен на которые страна готова провести все требуемые Западом реформы.

Как заявил Марченко британской газете Financial Times, странам «Большой семёрки» пора подключиться к поддержке Украины, как то делает ЕС, заявивший о четырехлетнем плане реконструкции для Украины в размере 50 миллиардов евро. Однако, как отмечает Financial Times, эти деньги Киев получит только после проведения целого ряда преобразований, которые требует Евросоюз.

По словам главы Минфина Украины, страна готова провести все необходимые реформы, а фактически же киевские власти очередной раз дают понять Западу о готовности прогнуться под любые его требования и отказаться от того, что осталось от суверенитета Украины.

Прося у Запада ещё и ещё денежных вливаний, министр финансов Украины, да и власти страны в целом, ещё надеются, что Киеву дадут право распоряжаться этими огромными средствами по его усмотрению. Однако и это в большей мере заблуждение, так как Запад никогда и никому не даёт деньги просто так.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 12:31
    +2
    Да какая министрам из 404-й разница-то? Выполнять требования, не выполнять... пофиг на эти требования. Грошей дайте! А там хоть трава не расти :)
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:40
      +6
      Киевские власти просят у Запада больше денег в обмен на остатки суверенитета Украины

      Не могу смотреть на этого еврея Иуду - Зеленского, как он демонстративно ГОРДО стоит перед публикой на виду рядом с президентами самой Франции и Германии!

      Воистину Зеленский - Кровавый АРТИСТ - "ШУТ" Вонючий!

      Нанюхался перед выступлением наркотиков - и выпендривается за счёт остатков суверенитета Украины и жизней самих украинцев!
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:42
      +1
      Прижимистый характер европейских чинуш бьется на раз украинским смыслом жизни, выраженным вот в этой фразе - "Денег много не бывает. У того, кто не знает, куда их деть, не денег много, а фантазии маловато." tongue
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:58
        +1
        Запад никогда и никому не даёт деньги просто так.
        Идет распродажа Украины...Польша уже рот раскрыла на западенщину !
    3. qqqq
      qqqq Сегодня, 13:18
      +1
      Цитата: Reindeer
      Да какая министрам из 404-й разница-то? Выполнять требования, не выполнять... пофиг на эти требования. Грошей дайте! А там хоть трава не расти :)

      Точно. Больше чем уверен, что главное получить деньги, а потом кинут со всеми реформами. Попросят ещё денег на них, опять кинут и так до бесконечности.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:31
    +1
    Ошибся я.Думал,что А.Ставер статью написал...Впрочем о какой зависимости от России ,и ухода от этой зависимости автор говорит?Была не зависимость,а сотрудничество.Правда низведенное с статус банального воровства одной из сторон.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:38
      0
      Видос Зеленского.
      Камеры видеонаблюдения поймали главу украинского государства в редкий момент откровенной усталости и медитации. Выражение его лица говорило само за себя: "Какая тоска, сил нет, совсем нет... Вон мухи летают, а я устал, я почти как муха..."
      В то время как Зеленский смотрел вдаль, командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа представлял ему доклад. Однако взгляд украинского лидера, казалось, был устремлен куда-то в далекие дали, вместо того чтобы концентрироваться на представленных деталях.


      https://dzen.ru/b/ZKGRFuaZnkYvV0MR
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:38
    +5

    Глядя на фото вспомнил советский фильм "Трое вышли из леса". После войны КГБ ведет расследование и подозревает, что кто-то из трех партизан ушедших на задание, после чего был уничтожен партизанский отряд, предатель. На фото все трое "вышедшие из леса" предатели интересов своих стран в угоду Сша.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:00
      +2
      Цитата: rotmistr60
      предатели интересов своих стран в угоду Сша.

      +Польша+ трибалтика+ Молдавия +......
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:43
    +3
    Как можно отказаться от того, чего нет (суверенитет). Подскажите пжл.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:21
      0
      Как можно отказаться от того, чего нет (суверенитет). Подскажите пжл.

      Ха да вы забыли кто на фото- украинский еврей.
      Он не собирается отказываться, он хочет ОБМЕНЯТЬ (продать).
      Вам рассказать как продается в 404 то чего нет, да еще по нескольку раз продается?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:03
    +1
    Какой суверенитет, чего они ещё не успели продать?
    Торгуются, за свои шкурные интересы, больше ничего там нет... а скакуасам, могилизация, там другой перспективы не предусмотрено.
  6. bk316
    bk316 Сегодня, 13:19
    0
    Не люблю комментировать фотки , потому что сейчас можно сгенерить что угодно, но тут явный фотошоп.
  7. Руслан М
    Руслан М Сегодня, 13:20
    0
    Если так сильно желание отказаться от всего российского и наследия союза то может стоит отдать ВСЕ земли полученные от этих ужасных русских за период с года 1922 эдак... правда западенцам придется искать себе новое место жительства, да и земли где проходит СВО так же мимо пролетают, но зато Украина проведет дерусификацию на деле, а не словах. Правда о печаль это не принесет средства в офшорные счета и потому не получится купить элитную недвижимость в развитых странах мира.