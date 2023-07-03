В Белоруссии отмечается День Независимости, приуроченный к освобождению Минска от немецкой оккупации

В Белоруссии 3 июля традиционно отмечается День Независимости, приуроченный к освобождению в годы Великой Отечественной войны столицы республики от немецкой оккупации.79 лет назад 2 июля 1944 года Красной армии удалось прорваться к окраинам Минска. В городе продолжались ожесточенные бои за каждый квартал, за каждый дом. В результате боев 3 июля 1944 года советские войска полностью освободили столицу Белоруссии.В годы Великой Отечественной войны Белоруссия первой приняла на себя удары гитлеровцев, на второй день после начла войны Минск был подвергнут массированной бомбардировке и артиллерийским обстрелам. 28 июня, несмотря на отчаянное сопротивление, оккупантам удалось захватить Минск. Немецкая оккупация Минска продолжалась 1100 дней, и всё это время жители города героически боролись с захватчиками.В ходе боев за Минск было захвачено почти пятьдесят тысяч немецких военнопленных, которых 17 июля 1944 года провели по улицам Москвы. "Марш побежденных" продолжался три часа, после чего мостовые были демонстративно тщательно вымыты с мылом.Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году после проведения республиканского референдума. Декретом главы государства Александра Лукашенко в этот день был установлен государственный праздник - День Независимости Республики Беларусь (День Республики).Белоруссия является единственной из бывших республик СССР, в которой День Независимости приурочен не к развалу единой страны, а к освобождению столицы от немецко-фашистских захватчиков.