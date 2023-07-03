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В Белоруссии отмечается День Независимости, приуроченный к освобождению Минска от немецкой оккупации

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В Белоруссии отмечается День Независимости, приуроченный к освобождению Минска от немецкой оккупации



В Белоруссии 3 июля традиционно отмечается День Независимости, приуроченный к освобождению в годы Великой Отечественной войны столицы республики от немецкой оккупации.

79 лет назад 2 июля 1944 года Красной армии удалось прорваться к окраинам Минска. В городе продолжались ожесточенные бои за каждый квартал, за каждый дом. В результате боев 3 июля 1944 года советские войска полностью освободили столицу Белоруссии.

В годы Великой Отечественной войны Белоруссия первой приняла на себя удары гитлеровцев, на второй день после начла войны Минск был подвергнут массированной бомбардировке и артиллерийским обстрелам. 28 июня, несмотря на отчаянное сопротивление, оккупантам удалось захватить Минск. Немецкая оккупация Минска продолжалась 1100 дней, и всё это время жители города героически боролись с захватчиками.

В ходе боев за Минск было захвачено почти пятьдесят тысяч немецких военнопленных, которых 17 июля 1944 года провели по улицам Москвы. "Марш побежденных" продолжался три часа, после чего мостовые были демонстративно тщательно вымыты с мылом.



Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году после проведения республиканского референдума. Декретом главы государства Александра Лукашенко в этот день был установлен государственный праздник - День Независимости Республики Беларусь (День Республики).

Белоруссия является единственной из бывших республик СССР, в которой День Независимости приурочен не к развалу единой страны, а к освобождению столицы от немецко-фашистских захватчиков.
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:28
    +1
    День Независимости Беларуси 3 июля 1997 года.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:29
    +1
    Сябрам мои поздравления от всей души!
    Комментарий короткий, а что тут ещё сказать?!
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:31
    +1
    Поздравляю белорусов с з Днём Незалежнасці не потому что поддерживаю распад СССР и беловежский сговор, а потому что Лукашенко удалось сохранить многое хорошее, то что было в СССР.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:32
    +1
    Поздравляю жителей Белоруссии с праздником..Вообще то это наш,общий праздник-День Освобождения Минска
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:41
    +1
    Так это день освобождения Минска или день независимости, а если второе, то от кого?
    1. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 13:47
      +1
      Раньше 3 июля был днем города-героя Минска, что считаю более правильно, но потом Батька решил по своему, референдум как и всегда у нас просто фикция. Многие были в недоумении.
  6. pavelpavel
    pavelpavel Сегодня, 13:50
    0
    Освобождение от немецкой оккупации это одно, а отказ от соотечественников проживающих в бывших союзных республиках, отмечается 12 июня, это преступление Ельцина, за что ему центр в Екатеринбурге.