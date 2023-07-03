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Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад начинать готовиться к «развалу России»

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Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад начинать готовиться к «развалу России»

Трудно сосчитать, сколько раз России с начала СВО предрекали распад на кучку маленьких, но "суверенных и демократичных" государств, особенно этим любят заниматься на Украине, прикрывая неудачи на фронте. Очередным "предсказателем" выступил глава СНБО Украины Алексей Данилов.


Секретарь украинского Совета безопасности любит порассуждать на тему будущего России с представителями иностранных СМИ, выставляя его исключительно в негативном свете. Вот и на этот раз Данилов решил поделиться своими мыслями с немецкими журналистами, сразу решив их ошарашить своим заявлением, что в нынешнем виде Россия якобы не сохранится. По мнению главы СНБО, Западу необходимо готовиться к тому, что на месте России возникнет множество отдельных государств.

Данилов пришел к выводу, что Кремль не в состоянии контролировать такую большую территорию, якобы у него нет такой возможности. Все время была, и при империи, и при СССР, и даже когда "демократия" пришла, тоже была, а сейчас вдруг исчезла.

Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться. (...) Запад должен понять, что Россия фрагментирована, и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе

- заявил он добавив, что во время демарша Пригожина проанализировал поведение российских регионов и понял, что это конец, Россия распадается, все "колонии", присоединенные к Москве, якобы уже побежали.

Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада. Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, которая не имеет ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации

- добавил он.

Кстати, читатели немецкого издания, где был выложен "прогноз" Данилова, весьма скептически отнеслись к его заявлению, назвав, мягко сказать, "не совсем умным" человеком. Основной посыл немцев - развал Украины неминуем, на кону стоит факт самого существования этого государства.
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51 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:44
    +12
    Там поляки готовятся к походу на Западную Украину,а Данилов всё про Россию думает.Жизнь висит на нитке,а думает о прибытке.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:47
      +6
      Трудно сосчитать, сколько раз России с начала СВО предрекали распад на кучку маленьких, но "суверенных и демократичных" государств, особенно этим любят заниматься на Украине, прикрывая неудачи на фронте. Очередным "предсказателем" выступил глава СНБО Украины Алексей Данилов.


      Если смысл комментировать бесконечные высказывания циничного негодяя из страны, которая уже больше восьми лет фрагментируется вопреки его фантазиям. negative
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:51
        +3
        назвав, мягко сказать, "не совсем умным" человеком.
        Его еще не "откалибровали" ? А зря, давно пора !
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:11
        +1
        Пресловутый "распад" России (даже, - "скорый"...) есть перманентный "прогноз" всех гадалок с "западной стороны". Начиная с первой четверти прошлого столетия (Черчилль) и до начала столетия 21-го. "Глубже" копать не будем....

        Только теперь, за "неимением черчиллей", эстаФЕТ гадалок по российским перспективам, перехватили канторы, типа STRATFOR, мистера Фридмана и киевского шапито на Банковой...
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:06
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Там поляки готовятся к походу на Западную Украину,а Данилов всё про Россию думает.Жизнь висит на нитке,а думает о прибытке.

      Укро-даниловым так и предписано рассуждать. Иначе, их самих англосаксы фрагментируют. yes
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:22
        0
        Кто бы сомневался.
        Главой польско-литовского корпуса стал польский военный Ярослав Мокшицкий, который на днях получил в министерстве обороны Украины должность советника министра обороны Украины Алексея Резникова «по миротворческим операциям и взаимодействию с польско-литовско–украинским корпусом им. Острожского».Мокшицкий приехал в Киев без громких анонсов и сразу приступил к работе в украинском оборонном ведомстве. Его называют ответственным за планирование «миротворческой операции». Должность Мокшицкого совершенно чётко и ясно говорит о намерениях. А до назначения он со свитой украинских и польских вояк посетил Литву.По данным белорусских источников, в том числе, тг-канала BelarusVPO, польская часть корпуса уже пересекла украинско-польскую границу и находится на украинской территории. Вскоре должны подтянуться и литовцы. Поляки будут размещены на Волыни в городах Ковель, Сарны и Владимирец, в этих городах разместятся по одному польскому и по одному смешанному батальону, а командование будет размещено в Луцке.По мнению военных экспертов, полноценный заход основных подразделений литовских и польских военных на территорию западных регионов Украины произойдёт или через пару недель после окончания саммита НАТО в Вильнюсе, или в сентябре.

        https://k-politika.ru/polyaki-i-litovcy-gotovyat-vtorzhenie-prichiny-priznaki-i-povody/
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:44
    +5
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад начинать готовиться к «развалу России»

    Луганский гопник -тот еще аналитег
  4. grem
    grem Сегодня, 12:45
    +5
    Россия к "распаду" готова ..Начинаете хоспода !
    Только потом не визжите ,а нас за шо ..Мы просто так не сдадимся теперь уже hi
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 13:27
      0
      Только потом не визжите ,а нас за шо ..Мы просто так не сдадимся теперь уже

  5. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 12:46
    -19
    а смысл?
    Через 5-7 лет в РФ начнется самопроизвольный развал - при такой диктатуре и выстроенной матрице управления и контроля. Включая возможности развития человека и его продвижение, трудоустройство.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:52
      +8
      позвольте поинтересоваться, на основе каких исследований вы сделали подобные умозаключения?
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:05
        +5
        Какие там заключения, что дали с утра на смену тем и долбит "клаву".
        1. A17ttt
          A17ttt Сегодня, 13:24
          -5
          Лучше ответь на вопрос - где покупал розовые очки или сам по какой ставке заключил договор чтобы писать очернения?
      2. A17ttt
        A17ttt Сегодня, 13:06
        -3
        Личные умозаключения.
        Кто-то пробовал трудоустроиться через социальные сети профильного характера в другой регион? Или быть может кому-то из Москвы, Дальнего Востока - организация звонила и предлагала релокацию и жилье?
        Может привести статистику от Сбер (Греф), что доля МСБ в ВВП не превышает 40%?! Поищите его высказывания в этом (2023) году.
        Или может кто-то считает, что средняя по стране 70 тыс. рублей заработная плата - соответствует уровню 80% заработных плат в Москве?
        Может кто-то действительно верит, что безработица в РФ стремится к - 0%? Ну так может стоит на 1 квартал поднять минимальное пособие до МРОТ и посмотреть, сколько выйдет на учет людей не занятых и давно уже не встающих на учет? Ибо это сплошная профанация.
        Ну и заодно региональным ЦЗН отследить знания и опыт этих людей и сопоставить с тем, что им хотят навязать по работе.
        Дальше наверно не стоит перечислять те факты, что все организации от "Опоры России" до партий в ГД - финансируются из бюджета и служат единой структурной сеткой для решения профильных задач, которые принимаются в той или иной мере единолично и без полного того взвешивания по конечному результату для России и ее граждан (всех)?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 13:11
          +3
          Цитата: A17ttt
          Кто-то пробовал трудоустроиться через социальные сети профильного характера в другой регион? Или быть может кому-то из Москвы, Дальнего Востока - организация звонила и предлагала релокацию и жилье?

          какая связь, с распадом страны?!!
          но так для справки, живу в калининградской области, 5 лет как работою по удаленке в москве, работу нашел через тырнет
          Цитата: A17ttt
          Может кто-то действительно верит, что безработица в РФ стремится к - 0%?

          не верю, еще раз повторюсь, как это коррелируется с вашим умозаключением?
          1. A17ttt
            A17ttt Сегодня, 13:26
            -4
            Вот даже не постесняюсь спросить - по удаленке работаете инженером или технологом? А может - каменщиком или экономистом?
            Если эти специальности не ваши, то может немного фильтровать свои узкие умозаключения?!
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 13:40
              +1
              Цитата: A17ttt
              от даже не постесняюсь спросить - по удаленке работаете инженером или технологом?
              работаю в полиграфии, макетирование и сопровождение заказов
              Цитата: A17ttt
              то может немного фильтровать свои узкие умозаключения?!

              не подскажите, а почему я должен фильтровать свои, как вы выразились "узкие" умозаключения?!
              у моей тетки из ухты, две дочери, переехали работать в москву, одна бухгалтер вторя закончила вуз чего-то там с экологией работает в аэропорту внуково
              только вот вы так и не объяснили как это все связано с центробежными силами внутри страны
              1. A17ttt
                A17ttt Сегодня, 13:49
                0
                Не поработай я сам в полиграфии на заказах - не понял бы о чем идет у вас речь.
                Но!!! Писать о дистанционной работе с вашей стороны - как-то вводить в заблуждение других людей здесь просиживающих.
                Ибо принимать заказы на макет, а после передавать их технологу для производства клише под заказ, а также курировать свои продажи в другие регионы и оплату по ним - явно не та профессия которая отвечает за рост ВВП. И тем более не относящаяся к рабочим/управленцам среднего звена и т.д.
              2. A17ttt
                A17ttt Сегодня, 13:50
                0
                И да, в качестве примера - вы не могли бы осветить условия при каких у вас знакомые переехали работать в Москву?
        2. grem
          grem Сегодня, 13:32
          +1
          Цитата: A17ttt
          Личные умозаключения.
          Кто-то пробовал трудоустроиться через социальные сети профильного характера в другой регион? Или быть может кому-то из Москвы, Дальнего Востока - организация звонила и предлагала релокацию и жилье?
          Может привести статистику от Сбер (Греф), что доля МСБ в ВВП не превышает 40%?! Поищите его высказывания в этом (2023) году.
          Или может кто-то считает, что средняя по стране 70 тыс. рублей заработная плата - соответствует уровню 80% заработных плат в Москве?
          Может кто-то действительно верит, что безработица в РФ стремится к - 0%? Ну так может стоит на 1 квартал поднять минимальное пособие до МРОТ и посмотреть, сколько выйдет на учет людей не занятых и давно уже не встающих на учет? Ибо это сплошная профанация.
          Ну и заодно региональным ЦЗН отследить знания и опыт этих людей и сопоставить с тем, что им хотят навязать по работе.
          Дальше наверно не стоит перечислять те факты, что все организации от "Опоры России" до партий в ГД - финансируются из бюджета и служат единой структурной сеткой для решения профильных задач, которые принимаются в той или иной мере единолично и без полного того взвешивания по конечному результату для России и ее граждан (всех)?

          Ну вот очередной нытик прорвался ..хе хе
          Помню я таких из 80-х и начала 90-х ..Так же завывали и статистику накладывали во всех СМИ ..Привелегии ,корупция ,Армия вообще дедовщина ..и СССР -это кровавый режим в итоге ..
          Ну развалились и ЧТО в итоге ?
          Сейчас эти гиены нытики взялись уже за Россию ,схемы все те же все плохо все воруют и ГЛАВНОЕ Армия недееспособна и зачем она нужна вообще ..Вон чвк в каждом регионе и т.д. хе хе

          Блиииин аж сердце закололо ,как представил все это ..Ненавижу либерду !
      3. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 13:08
        +2
        Цитата: Василенко Владимир
        позвольте поинтересоваться, на основе каких исследований вы сделали подобные умозаключения?

        Да никаких. Просто так в методичке написано - а рядовая ципсота не заморачивается размышлениями и исследованиями... как попугаи транслируют в точности всё, что в методичках написано.
      4. Теренин
        Теренин Сегодня, 13:10
        +3
        Цитата: Василенко Владимир
        позвольте поинтересоваться, на основе каких исследований вы сделали подобные умозаключения?

        На материалах "исследований" и методичках даниловых.
        Один вбросил на ветилятор, другой разбрасывает дальше. Ничего нового request
        1. grem
          grem Сегодня, 13:41
          0
          Цитата: Теренин
          Цитата: Василенко Владимир
          позвольте поинтересоваться, на основе каких исследований вы сделали подобные умозаключения?

          На материалах "исследований" и методичках даниловых.
          Один вбросил на ветилятор, другой разбрасывает дальше. Ничего нового request

          И ведь кто то этому еще верит !!! Мозги промывают в соцсетях жутко ..
          Если у меня в семье ктО ТО ВЯКНЕТ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ ........
          Все компы и мобилы разобью к чертям собачьим и уйду ( раз было такое разбивал в дребезги в 2015-ом )
          Надоело все ..к чертям мужики ..Эх где мой СССР ,где так спокойно жилось и уверенность в будущем БЫЛА !

          Вот она душа наша
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 13:09
      +2
      Через 5-7 лет в РФ начнется самопроизвольный развал -

      Ты че из анабиоза вышел? belay

      Я точно такой же пост читал в 2004 году, только там было не "лет" а "месяцев".
      А до этого в 98 после дефолта, только там было вообще "недель"
  6. Люмира
    Люмира Сегодня, 12:48
    +5
    Эта идея пришла в его голову по итогам распада своей страны?.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:13
      +2
      Цитата: Люмира
      Эта идея пришла в его голову по итогам распада своей страны?.

      Неее no это и для него слишком сложно.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:48
    +9
    Парализованный пациент в реанимации на ИВЛ под капельницей рассуждает когда и как будет худеть его "толстый сосед"?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:14
      +4
      Парализованный пациент в реанимации на ИВЛ под капельницей рассуждает когда и как будет худеть его "толстый сосед"?

      Ну да они такие.
      Хо хлы , которые приезжали в РФ в 2010 и позже просто лютой ненавистью пропитывались.
      Они когда сюда ехали были уверены, что тут полная разруха , голод и гулаг. А дома зробитчане будут строить олигархам. Когда оказывалось, что эти олигархи мягко говоря менеджеры среднего звена, потому что строить дома богатым людям их просто не подпускали, злоба возрастала многократно.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 13:20
        +1
        Это- правда. Я слышал как они со злобой нашу страну грязью поливали. Спросил на кой черт он тогда в Россию ездит, так они рот закрыли и смылись. Паршивейший народец! Препаршивейший.(
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:51
    +4
    этому недoумку, о другой стране беспокоится нужно
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:56
    +5
    2014 год- нефть по 30$ ,готовимся к распаду России.Сколько таких предсказателей было,даже на Военном Обозрении.
  10. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 12:57
    +6
    проплаченный индюк - у нас толком еще даже полноценной мобилизации то НЕ было
    - как катком раскатаем всю европу -
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    +1
    Западу необходимо готовиться к тому, что на месте России возникнет множество отдельных государств
    Это уже паранойя и Западу необходимо готовится принимать на лечение в свои "дурики" большую партию буйных одолеваемых манией величия и тягой к предсказаниям. Но возможно российские ВС все таки проредят эту партию несколькими ударами по их бункерам. Заговорились болезные окончательно.
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:00
    +1
    В дурдоме день открытых дверей что-ли... Одни Сочи захватывать собирались, этот глаголит о развале России. Всё таки что-то "не свежее" едят, однозначно.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:04
      +3
      Цитата: Лешак
      В дурдоме день открытых дверей что-ли...

      в этом дурдоме дверей уже давно нет вообще
    2. Сочи
      Сочи Сегодня, 13:06
      +2
      )) ага.. забыв напрочь , что между Сочи и грузией есть ещё Абхазия )))
  13. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:01
    +3
    И вот это когда-то работало ветеринаром ...?!?!? Животные, простите нас за этого иди..:ота !!!
  14. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:01
    +2
    Чего ждет ФСБ, чтобы ликвидировать этого террориста?
  15. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:03
    +1
    Этот недоумок пытается исполнить трюк проделываемый его западными хозяевами - обвинить Россию в чем виноваты сами, называть белое черным и наоборот. Крыма нет, Донецка нет, Луганска нет, Мариуполя нет и список еще не окончательный. Но клоун грезит развалом России.
  16. Сочи
    Сочи Сегодня, 13:04
    +1
    Вот интересно, что они курят? или едят? Может круглый год заборитую траву косят?
  17. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:09
    +1
    Что они там все принимают? На чем сидят? Им не только оружие, но и психотропные поставляют
  18. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:10
    +2
    Ха- ха... три раза... во первых- не дождетесь! во вторых- с Зе меньше общаться надо....
    И как полагается, третье- лечится!!!! wassat
  19. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:17
    +1
    Перекрашивать дворняг, у него лучше получалось. ))) Бедные, глупые х,охлы- какую онисебе власть, наскакали.((
  20. isv000
    isv000 Сегодня, 13:20
    +2
    Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад начинать готовиться к «развалу России»

    Он запамятовал приставку "Мало" - готовиться к развалу Малороссии!
  21. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:24
    +1
    Данилов, видимо, берега попутал окончательно! Впрочем, слушать таких, как он, -- себя не уважать! am
  22. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 13:30
    -1
    Сколько вылезло оплаченных диванных экспертов с лопатой - готовых накидывать на вентилятор пахнущее.
    Лишь бы чего доброго - это не стало правдой.

    Прям вспоминается вся история со Скрипалями и "Новичком" - там также работали по таким методичкам.
    Ребята, вам наверно стоит подумать над тем, что ваши методики ногами от туда или быть может вам новые не подвезли.
  23. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:34
    +1
    если почитать внимательно что он пишет то это полный бред.. как раз все наоборот, поддержка регионов была куда больше чем многие могли предположить.. именно регионы показали что мы одна страна..
    у него или паника или словесный понос
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 13:40
      -2
      Кстати, чтобы писать о большой поддержки регионов - стоит изучить финансовый баланс регионов.
      Особенно в отношении долгов и источников пополнения региональных бюджетов. Особенно учесть субвенции (переводы) из одного региона в другой. Так называемое заимствование на покрытие проблем.
  24. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 13:38
    -2
    Ваше бахвальство и самоуверенность ровно тогда пропадет, когда на территории РФ снова начнется приватизация по Гайдаровской модели (кто первый урвал).
    В первых рядах будете дербанить экономику и всеми конечностями отталкивать других - чтобы добежать первым до финиша.
    При этом не будете помнить о том, что писали здесь сами своими пальчиками на клавиатуре.
    Ну вообщем вы поняли, кто и что будет причиной.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:45
      +1
      Цитата: A17ttt
      когда на территории РФ

      палитесь дорогой товариСЧ
      подобная фраза говорит о том, что вы находитесь ВНЕ России
      кстати приватизация по гайдаровским лекалам вряд-ли возможна в РФ
      если вас не затруднит уточните ваше образование и кем вы работаете сейчас
  25. cniza
    cniza Сегодня, 13:40
    +1
    Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад начинать готовиться к «развалу России»


    Как же вы достали неучи , не дождетесь , а Россия будет прирастать территориями...