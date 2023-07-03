Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад начинать готовиться к «развалу России»

Трудно сосчитать, сколько раз России с начала СВО предрекали распад на кучку маленьких, но "суверенных и демократичных" государств, особенно этим любят заниматься на Украине, прикрывая неудачи на фронте. Очередным "предсказателем" выступил глава СНБО Украины Алексей Данилов.
Секретарь украинского Совета безопасности любит порассуждать на тему будущего России с представителями иностранных СМИ, выставляя его исключительно в негативном свете. Вот и на этот раз Данилов решил поделиться своими мыслями с немецкими журналистами, сразу решив их ошарашить своим заявлением, что в нынешнем виде Россия якобы не сохранится. По мнению главы СНБО, Западу необходимо готовиться к тому, что на месте России возникнет множество отдельных государств.
Данилов пришел к выводу, что Кремль не в состоянии контролировать такую большую территорию, якобы у него нет такой возможности. Все время была, и при империи, и при СССР, и даже когда "демократия" пришла, тоже была, а сейчас вдруг исчезла.
Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться. (...) Запад должен понять, что Россия фрагментирована, и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе
- заявил он добавив, что во время демарша Пригожина проанализировал поведение российских регионов и понял, что это конец, Россия распадается, все "колонии", присоединенные к Москве, якобы уже побежали.
Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада. Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, которая не имеет ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации
- добавил он.
Кстати, читатели немецкого издания, где был выложен "прогноз" Данилова, весьма скептически отнеслись к его заявлению, назвав, мягко сказать, "не совсем умным" человеком. Основной посыл немцев - развал Украины неминуем, на кону стоит факт самого существования этого государства.