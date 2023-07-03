Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад начинать готовиться к «развалу России»

Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться. (...) Запад должен понять, что Россия фрагментирована, и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе

Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада. Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, которая не имеет ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации

Трудно сосчитать, сколько раз России с начала СВО предрекали распад на кучку маленьких, но "суверенных и демократичных" государств, особенно этим любят заниматься на Украине, прикрывая неудачи на фронте. Очередным "предсказателем" выступил глава СНБО Украины Алексей Данилов.Секретарь украинского Совета безопасности любит порассуждать на тему будущего России с представителями иностранных СМИ, выставляя его исключительно в негативном свете. Вот и на этот раз Данилов решил поделиться своими мыслями с немецкими журналистами, сразу решив их ошарашить своим заявлением, что в нынешнем виде Россия якобы не сохранится. По мнению главы СНБО, Западу необходимо готовиться к тому, что на месте России возникнет множество отдельных государств.Данилов пришел к выводу, что Кремль не в состоянии контролировать такую большую территорию, якобы у него нет такой возможности. Все время была, и при империи, и при СССР, и даже когда "демократия" пришла, тоже была, а сейчас вдруг исчезла.- заявил он добавив, что во время демарша Пригожина проанализировал поведение российских регионов и понял, что это конец, Россия распадается, все "колонии", присоединенные к Москве, якобы уже побежали.- добавил он.Кстати, читатели немецкого издания, где был выложен "прогноз" Данилова, весьма скептически отнеслись к его заявлению, назвав, мягко сказать, "не совсем умным" человеком. Основной посыл немцев - развал Украины неминуем, на кону стоит факт самого существования этого государства.