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«Задержки связаны с разработкой оружия»: в Пентагоне заявили о проблемах с крылатыми бомбами GLSDB для Украины

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«Задержки связаны с разработкой оружия»: в Пентагоне заявили о проблемах с крылатыми бомбами GLSDB для Украины

Украина стала полигоном для тестирования различных западных боевых систем в условиях военного противостояния с равнозначным противником. Испытание боем проходят как уже проверенные в конфликтах низкой интенсивности изделия, так и еще не «обкатанное», недавно созданное оружие.


Пентагон намеревается подключить к «испытаниям» в незалежной крылатые бомбы GLSDB. О решении их передать ВСУ было объявлено в феврале 2023 года. Инициатором этого стала корпорация Boeing, которая занимается разработкой GLSDB совместно со шведской компанией Saab.
Помощник министра обороны США Лаура Купер в своей речи, выложенной на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей, заявила о проблемах с передачей GLSDB киевскому режиму:

Первые поставки GLSDB на Украину будут осуществлены не ранее осени. Задержки связаны с разработкой и производством этого оружия.

GLSDB – это высокоточный крылатый боеприпас, созданный путем добавления к бомбе GBU-39 ракетного двигателя, что позволило увеличить дальность ее полета до 150 км. Запуск производится с РСЗО HIMARS и MLRS. Благодаря GPS-наведению и оснащению инерционной навигационной системой боеприпас может поражать цель гораздо точнее стандартных 227-мм ракет.

Использованы фотографии:
Saab
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3 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:30
    0
    Красивый мультик. А вот как на самом деле будет? В реалиях?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:55
      0
      Мультик уже работал на Украине. Из экспериментальной партии, до принятия на вооружения.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:52
    0
    Первые поставки GLSDB на Украину будут осуществлены не ранее осени.
    Планируют до осени изготовить достаточную партию и на испытания в зону конфликта. С ними наверное прибудут и американские специалисты. РСЗО HIMARS ВСУ очень берегут и стараются близко к ЛБС не подводить, что значительно затрудняет уничтожение этой системы. Если разведка сработает по складу(ам) хранения поступивших к тому времени GLSDB, то появится возможность не дать этому изделию хотя бы частично пройти испытания.