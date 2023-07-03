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В Госдуму РФ внесли законопроект об учреждении нового почетного звания «Город-герой специальной военной операции»

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В Госдуму РФ внесли законопроект об учреждении нового почетного звания «Город-герой специальной военной операции»

Законопроект об учреждении в Российской Федерации почетного звания «Город-герой специальной военной операции» внесен на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации. С такой инициативой выступила Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), сообщает в Telegram-канале лидер партии Леонид Слуцкий.


По словам политика, с 2014 года города Донбасса и Луганщины подвергаются атакам нацистов, которые уничтожают дома, предприятия, мирных жителей этих регионов.

Этот закон о людях, дух и веру в Россию, которых не сломили

- подчеркнул Слуцкий.

Законопроект предусматривает награждение новым почетным званием тех городов, жители которых внесли большой вклад в выполнение задач в ходе специальной военной операции ВС РФ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях Российской Федерации.

После того, как городам присвоят соответствующие звания, в них установят памятные стелы с изображением герба города. Кроме того, предусматривается и создание музеев, которые будут посвящены героическим подвигам и стойкости жителей городов в ходе специальной военной операции.

Учитывая продолжительность и характер боевых действий, кандидатов на получение таких почетных званий будет довольно много. Мы можем предположить, что в первых рядах будут Донецк, Луганск, вероятно – Мариуполь, ряд других городов новых регионов страны. Данную инициативу можно только приветствовать, поэтому будет очень хорошо, если большинство депутатов Госдумы и членов Совета Федерации ее поддержат, после чего соответствующий законопроект подпишет президент Российской Федерации.
Использованы фотографии:
Государственная дума РФ / http://duma.gov.ru
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28 комментариев
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 12:45
    +11
    Хватит уже ерундой болтать! Лучше закон о ЧВК разработайте! Уже лет 8 как нужно было. А может быть и раньше.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:50
      +7
      Цитата: barclay
      Хватит уже ерундой болтать. Лучше закон о ЧВК разработайте!

      Такое впечатление, что депутаты не знают чем бы заняться в Госдуме, поэтому занимаются тем, что не имеет никакого смысла. Так проще жить и меньше нужно думать. negative
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:54
        +1
        Цитата: кредо
        депутаты не знают чем бы заняться в Госдуме,

        Один умник предложил опять время на зима-лето поменять !
        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:59
          +1
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: кредо
          депутаты не знают чем бы заняться в Госдуме,

          Один умник предложил опять время на зима-лето поменять !

          А ещё один умник из того же органа предложил в очередной раз провести пенсионную реформу в той части, которая именуется "накопительной" частью пенсии. Это так актуально сейчас, что хочется его "поблагодарить" вот так angry
          1. Читателль 2013
            Читателль 2013 Сегодня, 13:41
            0
            Можно и реформировать, у меня просто украли деньги пенсию за три года и радуются, чисто взяли и украли мои деньги
            Спасибо, что хотя бы летний сезон сериала удался, интересно наблюдать am взбодрили зрителей
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:59
          +2
          Я думаю так.Сначала надо Победить.Освободить города.Одних-от обстрелов,другие-от украинства.Награждать будем потом
        3. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:01
          +1
          Цитата: Uncle Lee
          Один умник предложил опять время на зима-лето поменять !

          Когда умникам делать нечего, они уподобляются котам. yes
        4. isv000
          isv000 Сегодня, 13:16
          0
          Цитата: Uncle Lee
          Один умник предложил опять время на зима-лето поменять !

          Предлагаю с подходом холодов поменять зиму на лето, кто за?
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 13:23
            0
            Я за. Где получить госзаказ на строительство атомных реакторов?
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:50
    +6
    Законопроект об учреждении в Российской Федерации почетного звания «Город-герой специальной военной операции» внесен на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации. С такой инициативой выступила Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), сообщает в Telegram-канале лидер партии Леонид Слуцкий.

    Блин, что, больше заняться нечем???
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:04
      +2
      Цитата: AlexGa
      Блин, что, больше заняться нечем???

      Нет, конечно можно ещё заняться тем, чем занимается кот на досуге, но видимо депутаты ещё не дошли до такого благостного состояния, поэтому занимаются тем что умеют - создают видимость кипучей работы. fool
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 13:08
        +1
        Если бы делом занимались, а то в пиар бросились. Про кота Вы правильно сказали!
  3. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 12:54
    +5
    Есть же звание "Город воинской славы", зачем плодить сущности? Да и не рановато ли об этом думать? Может, дождёмся окончания этой странной военной операции? А то как с Херсоном выйдет, не дай Бог, конечно...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:10
      +2
      Да и задумчиво будет звучать: Почётное звание "Город-Герой СВО" присвоено посмертно".

      ЛДПР пора туда же где сейчас Жириновский.
      По старым обычаям "инвентарь" закапывали вместе с хозяином.
  4. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 12:55
    0
    Чем глупее законы, тем ... Простому народу остается надеяться только на Всевышнего не иначе. Херсон получит это "значимое" звание?
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:55
    +3
    Половинчатое решение. До конца года Дума должна заниматься только тем, что принять законопроекты о городах-героях войн с древлянами, полянами, хазарами, татаро-монголами, турками, поляками, Наполеоном, финами и т.д. Работы для Думы хоть завались.
    1. Люмира
      Люмира Сегодня, 13:15
      0
      Надо начать с героев из народа, незаслуженно обделённых. Присвоить и звание и награду героя Илье Муромцу - и вместе со товарищи.
  6. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 12:56
    +2
    При....умники.... Вот уж точно - заняться больше нечем. А уж этот... Нет слов. Изначальное позорище увековечивать. Вот уж самомнение.
  7. Stas157
    Stas157 Сегодня, 12:59
    +1
    «Город-герой специальной военной операции»

    Заметьте, не просто город-герой, а город-герой специальной военной операции. Особая честь!

    Как правило, такие звания городам присваиваются после славной победы. Но в данном случае, что такое победа в СВО, сложно сформулировать, впрочем, как цели и задачи операции.
  8. A. B.
    A. B. Сегодня, 13:01
    +1
    Ох уж этот новояз... Это я посмеялся то прочитав заголовок, а новые то поколения наверное воспримут как норму.
  9. A2AD
    A2AD Сегодня, 13:01
    +1
    А Херсону то же присвоят звание города перегрупировки? Ну за одно тогда и Ростову город драпа генералов штаба армии. А тем кто это придумал выдать звание главного лизателя своих бубенцов от нечего делать.
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 13:08
    0
    fool А нынешних "город-герой" и "город воинской славы" не достаточно?! Мы под каждую ситуацию будем звания подгонять или, всё таки, будем последовательны? Идёт война. Донецк - город-герой. Кто то поспорит?! И звания Героев ЛДНР пора бы уже приравнять к званию Героя России, со всеми вытекающими. А Слуцкому лучше бы не светится: "...младшая дочь — Лидия Слуцкая (род. 2010). Учится в Американской школе в Швейцарии. Живёт с матерью преимущественно в Турции и Швейцарии..."
    Патриот...
  11. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 13:11
    0
    всё героическое на сво,нивелируется олигархической партией власти в тылу.....за месяц, девальвация нацвалюты 30%
  12. Люмира
    Люмира Сегодня, 13:11
    +1
    Законопроект об учреждении в Российской Федерации почетного звания «Город-герой специальной военной операции» внесен…

    Существует же звание город герой.
    Зачем плодить новые- для отдельной статьи, фондов, которые попилить можно будет?
    Вспоминается один руководитель, который своему персоналу как-то сказал -« …у нас столько денег…».
    И после его многолетней работы оказалось, что ничего-то после его руководства так и не появилось в стране. А столько надежд было на нано импортозамещения разные.
    А по поводу депутатов - такое вп5чатление, что им за каждое вслух и громко сказанное слово премию дают. Вот и несут, что в голову взбредёт .
  13. Million
    Million Сегодня, 13:23
    0
    Тут все понятно: в Госдуме пацаны сидят,не могут справляться со своими эмоциями. и мыслями которые скачут как в песне Газманова.
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:30
    0

    ..........................................................
  15. fax66
    fax66 Сегодня, 13:33
    0
    А можно, как вариант - "Руины воинской славы".
  16. Табель
    Табель Сегодня, 13:35
    0
    "Этот закон о людях, дух и веру в Россию, которых не сломили
    - подчеркнул Слуцкий."
    Люди, дух и вера?
    Любит Слуцкий жечь глаголом.
    «Вне зависимости от партий, подход может быть только один: одна страна, один президент, одна победа!», — сказал Слуцкий на похоронах.
    «Ein Volk, ein Reich, ein Führer». звучало уже давно...
    Закон о людях?
    Так про категории людей и пишите. Про людей, а не про стеллы и памятники в городах...
    "Почему нет золота в стране
    Раздарили гады, раздарили.
    Лучше бы давали на войне,
    А Насеры после б нас простили"