В Госдуму РФ внесли законопроект об учреждении нового почетного звания «Город-герой специальной военной операции»

Этот закон о людях, дух и веру в Россию, которых не сломили

Законопроект об учреждении в Российской Федерации почетного звания «Город-герой специальной военной операции» внесен на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации. С такой инициативой выступила Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), сообщает в Telegram-канале лидер партии Леонид Слуцкий.По словам политика, с 2014 года города Донбасса и Луганщины подвергаются атакам нацистов, которые уничтожают дома, предприятия, мирных жителей этих регионов.- подчеркнул Слуцкий.Законопроект предусматривает награждение новым почетным званием тех городов, жители которых внесли большой вклад в выполнение задач в ходе специальной военной операции ВС РФ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях Российской Федерации.После того, как городам присвоят соответствующие звания, в них установят памятные стелы с изображением герба города. Кроме того, предусматривается и создание музеев, которые будут посвящены героическим подвигам и стойкости жителей городов в ходе специальной военной операции.Учитывая продолжительность и характер боевых действий, кандидатов на получение таких почетных званий будет довольно много. Мы можем предположить, что в первых рядах будут Донецк, Луганск, вероятно – Мариуполь, ряд других городов новых регионов страны. Данную инициативу можно только приветствовать, поэтому будет очень хорошо, если большинство депутатов Госдумы и членов Совета Федерации ее поддержат, после чего соответствующий законопроект подпишет президент Российской Федерации.