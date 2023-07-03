Шойгу сообщил о начале формирования органов управления Ленинградского и Московского военных округов

Напомню, что в соответствии с указом президента по увеличению штатной численности Вооруженных Сил формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус

Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется (...) создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа