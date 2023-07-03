Шойгу сообщил о начале формирования органов управления Ленинградского и Московского военных округов

Создание двух новых военных округов в составе Минобороны уже началось, в настоящее время идет формирование органов управления. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Министр обороны подтвердил создание в составе подчиненного министерства двух новых военных округов - Московского и Ленинградского. По его словам, уже формируются органы управления новых округов, а также общевойсковой армии и армейского корпуса. Одновременно осуществляется поставка вооружения, проводится слаживание подразделений и подготовка военнослужащих.
Напомню, что в соответствии с указом президента по увеличению штатной численности Вооруженных Сил формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус
- заявил министр.
Впервые о создании двух новых военных округов было сказано на итоговой коллегии Минобороны, прошедшей в декабре прошлого года с участием российского президента. Тогда Шойгу заявил, что необходимость воссоздать Московский и Ленинградский военные округа появилась в связи с увеличением количества стран-членов НАТО и ростом военного присутствия на границах России.
Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется (...) создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа
- приводит пресс-служба слова министра.
Кроме того, тогда же было принято решение о формировании трех мотострелковых дивизий, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, армейского корпуса в Карелии, переформирования семи мотострелковых бригад в дивизии в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а ВДВ пополнить двумя дополнительными десантно-штурмовыми дивизиями.