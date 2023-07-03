Военное обозрение
Войти Регистрация

Шойгу сообщил о начале формирования органов управления Ленинградского и Московского военных округов

22
Шойгу сообщил о начале формирования органов управления Ленинградского и Московского военных округов

Создание двух новых военных округов в составе Минобороны уже началось, в настоящее время идет формирование органов управления. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.


Министр обороны подтвердил создание в составе подчиненного министерства двух новых военных округов - Московского и Ленинградского. По его словам, уже формируются органы управления новых округов, а также общевойсковой армии и армейского корпуса. Одновременно осуществляется поставка вооружения, проводится слаживание подразделений и подготовка военнослужащих.

Напомню, что в соответствии с указом президента по увеличению штатной численности Вооруженных Сил формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус

- заявил министр.

Впервые о создании двух новых военных округов было сказано на итоговой коллегии Минобороны, прошедшей в декабре прошлого года с участием российского президента. Тогда Шойгу заявил, что необходимость воссоздать Московский и Ленинградский военные округа появилась в связи с увеличением количества стран-членов НАТО и ростом военного присутствия на границах России.

Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется (...) создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа

- приводит пресс-служба слова министра.

Кроме того, тогда же было принято решение о формировании трех мотострелковых дивизий, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, армейского корпуса в Карелии, переформирования семи мотострелковых бригад в дивизии в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а ВДВ пополнить двумя дополнительными десантно-штурмовыми дивизиями.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:18
    +1
    По сию пору органов управления нет??? belay wassat
    1. Володин
      Володин Сегодня, 13:21
      +4
      Цитата: Mouse
      По сию пору органов управления нет??? belay wassat

      А как могут быть органы управления у того, чего не существовало годами?..

      Их же только-только решили восстановить
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:26
      +5
      Создание двух новых военных округов в составе Минобороны уже началось, в настоящее время идет формирование органов управления.

      Честнее было бы сказать, что началось воссоздание ранее существовавших округов, но это видно так не хочется говорить, чтобы не получить в ответ новый вопрос - "А зачем их надо было упразднять в 2010 году, когда блок НАТО уже стоял у границ Ленинградской и Псковской области?" recourse
    3. alystan
      alystan Сегодня, 13:51
      +1
      Не прошло и двух недель, как Шойгу высказался о Пригожине на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

      Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу.

      Наконец-то пришел в себя. Начальник ГШ видимо до сих пор в подполе скрывается?
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 13:18
    +3
    Шойгу сообщил о начале формирования органов управления Ленинградского и Московского военных округов

    А штаб ЛВО будет в г. Ленинграде?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: isv000
      Шойгу сообщил о начале формирования органов управления Ленинградского и Московского военных округов

      А штаб ЛВО будет в г. Ленинграде?

      Штаб ЛВО находится будет в г. Санкт-Петербурге, а г. Санкт-Петербург находится в границах Ленинградской области.
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 13:21
    +4
    Опаньки пинжак с орденами нашел или отдали wink
    ,...........................
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:22
    +1
    Очень интересно ,как это будет выглядеть - по сравнению с сейчас.Кому Карелия например?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:38
      0
      Вы неправильную карту показываете.Недавно вроде как вышел закон предусматривающий за это наказание.Карелия кстати по этой вашей карте относится к Западному Военному Округу.
  5. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 13:23
    +11
    Ну наконец то делом люди займутся, а то война там какая то, катера на Днепре за каким то лядом нужны, а вот новая штатная структура, да ещё и Москве и СПб это да.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:24
    +1
    А может стоило менять штатную структуру воинских частей?, чтобы полк мог воевать в полном составе, а не как сейчас - от полка может воевать только БТГ, на остальное просто нет подразделений обеспечения б/действий. И не надо плодить "органы управления".
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 13:32
      +2
      И не надо плодить "органы управления".
      А куда "лишних" генералов девать? Им то же нужно тепленькое местечко у кормушки. А главное как удобно. Не надо ехать в условный Мурманск или Белгород. Все прям по месту жительства.
      Вот дошутились про Арбатский военный округ. А они это восприняли на полном серьезе.
  7. BAI
    BAI Сегодня, 13:26
    0
    Если создается Ленинградский военный округ - зачем Северному флоту общевойсковая армия?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:38
      0
      Могу только прпдположить-для усиления тыла флота.Там вся Мурманская Архангельская область.И судя по всму,после сердюковского разгрома,там ничего не осталось.
  8. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 13:26
    0
    Цитата: Mouse
    По сию пору органов управления нет??? belay wassat

    Орган есть.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:28
      0
      Орган то есть, а вот управления нет.
  9. spirit
    spirit Сегодня, 13:30
    +4
    А что он уже вернулся в Москву ?Я думал он до сих пор у себя в винном погребе сидит пережидает мятеж Пригожина laughing
  10. Fisher
    Fisher Сегодня, 13:31
    0
    Интересно, а количество генералов при этом увеличится? Или обойдутся теми кто уже есть.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:34
      +1
      Несомненно. Появится дефицит командно-штабных работников и этот дефицит придётся срочно восполнять путем присвоения больших звезд особой группе военно-приближенных.
      На каждый округ как минимум по генерал-полковнику. yes
      А в замы к нему - как минимум по генерал-лейтенанту. А замов - то аж целых три будет, а то и четыре. А там и начальники поменьше будут - генерал-майоры.
      У-у-у-у, ателье в округах вовсю строчить генеральские мундиры будут....
    2. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 13:35
      +2
      Количество генералов растёт в любой ситуации, закон Паркинсона работает всегда.
    3. A2AD
      A2AD Сегодня, 13:41
      0
      Интересно, а количество генералов при этом увеличится?
      А оно и так и так увеличится. Вы разве не в курсе что они прям в мятеже и почти целой гражданской войне победили. Кто громче всех визжал, тому присвоят генерала, кто потише, тому подгенеральшу.
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 13:50
    0
    А Ленинградский будет Ордена Ленина округ, или замнут?