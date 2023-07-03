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Украина начала закупать электроэнергию из Словакии и Молдавии

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Украина начала закупать электроэнергию из Словакии и Молдавии

С сегодняшнего дня Украина была вынуждена начать закупать электроэнергию из Словакии и Молдовы. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго». Как отметил украинский оператор системы передачи электроэнергии, такое решение было принято из-за ограничения мощностей в энергосистеме.


Сегодня, 3 июля, с 3:00 до 23:00 объём импорта электроэнергии из Словакии составит от 20 до 130 МВт, в то время как из Молдовы – 1 МВт в период с 20:00 до 21:00

– следует из сообщения украинской компании.

Как добавили в компании, продолжается работа по устранению всех неисправностей не только на ТЭС и ГЭС, но также и на некоторых атомных энергоблоках. Какие именно «неисправности» на энергоблоках украинских АЭС и о каких конкретно АЭС идёт речь, не поясняется.

Сообщается, что непогода также привела к отключениям потребителей в двух областях – Киевской и Черниговской. Вместе с тем отключения электросетей затронули и жителей Днепропетровской, Харьковской областей, в том числе и части подконтрольной Киеву Херсонской области.

Кстати, ранее председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий высказался о состоянии энергосистемы страны. По его словам, «она оставляет желать лучшего», особенно в летний период, подчеркнув, что хуже всего дела обстоят в крупных городах Украины, таких как Одесса, Киев, Харьков, Львов, Днепр (Днепропетровск).

Напомним, что Украина начала испытывать дефицит ресурсов из-за начавшихся ударов по объектам энергетической инфраструктуры страны с октября прошлого года. Это стало ответной мерой со стороны ВС РФ на организованный украинскими боевиками несколькими днями ранее того теракт на Крымском мосту.
Использованы фотографии:
https://ua.energy/
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4 комментария
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:37
    0
    Что показывает, что бомбардировочная кампания увенчалась успехом и что их следует продолжать с недорогими дронами Geran 2.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:40
    0
    А!И это будущий энергетический хаб?Ну,конечно.У маниловщины нет будущего,только пустые мрии
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:46
    0
    А почему в Молдавии и Словакии? Помню в 2021 году Зеля успешно покупал электроэнергию прямо из ОАЭ! Она конечно была из Беларуси, но после перепродажи через ОАЭ она становилась лучше и честнее
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:52
    0
    Трохи мощностей не хватает для производству водороду на продажу немчуре.