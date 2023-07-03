Замглавы Минобороны Украины рассказал, почему ведомство не закупает для ВСУ дроны Mavic

Военными экспертами из разных стран уже не единожды подчеркивалась важность дронов в современных конфликтах. Незаменимость БПЛА в условиях вооруженного противостояния доказала и российская СВО.
Не секрет, что своевременно выявлять перемещение групп противника и эффективно координировать работу артиллерии сегодня удается благодаря разведывательным беспилотникам. В частности, немалой популярностью у военных пользуются гражданские дроны Mavic от китайской компании DJI, отличающиеся высокой производительностью и стабильной передачей видео в высоком качестве.
Кроме того, в сети можно встретить немало видео, где военнослужащие с обеих сторон используют Mavic 2 в качестве ударного беспилотника, сбрасывая с него боеприпасы.
Между тем, согласно заявлению замглавы Минобороны Украины Виталия Дейнеги, военное ведомство страны сегодня не имеет возможности закупать вышеупомянутые дроны. В ходе интервью одному из местных изданий чиновник пояснил, что причиной тому является происхождение БПЛА.
Насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами
- заявил Дейнега.
Со слов чиновника, те дроны Mavic, которыми сегодня располагают ВСУ, поставляются в войска в частном порядке. Как он выразился, глава Минобороны Украины Алексей Резников недавно заказывал партию «Мавиков» от себя.
Напоследок Дейнега отметил, что в дальнейшем роль дронов будет лишь возрастать, поэтому Украине срочно нужны новые разработки. Также чиновник добавил, что на сегодняшний день ВС РФ значительно превосходят ВСУ в данном виде вооружения.