Военное обозрение
Войти Регистрация

Замглавы Минобороны Украины рассказал, почему ведомство не закупает для ВСУ дроны Mavic

5
Замглавы Минобороны Украины рассказал, почему ведомство не закупает для ВСУ дроны Mavic

Военными экспертами из разных стран уже не единожды подчеркивалась важность дронов в современных конфликтах. Незаменимость БПЛА в условиях вооруженного противостояния доказала и российская СВО.


Не секрет, что своевременно выявлять перемещение групп противника и эффективно координировать работу артиллерии сегодня удается благодаря разведывательным беспилотникам. В частности, немалой популярностью у военных пользуются гражданские дроны Mavic от китайской компании DJI, отличающиеся высокой производительностью и стабильной передачей видео в высоком качестве.

Кроме того, в сети можно встретить немало видео, где военнослужащие с обеих сторон используют Mavic 2 в качестве ударного беспилотника, сбрасывая с него боеприпасы.

Между тем, согласно заявлению замглавы Минобороны Украины Виталия Дейнеги, военное ведомство страны сегодня не имеет возможности закупать вышеупомянутые дроны. В ходе интервью одному из местных изданий чиновник пояснил, что причиной тому является происхождение БПЛА.

Насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами

- заявил Дейнега.

Со слов чиновника, те дроны Mavic, которыми сегодня располагают ВСУ, поставляются в войска в частном порядке. Как он выразился, глава Минобороны Украины Алексей Резников недавно заказывал партию «Мавиков» от себя.

Напоследок Дейнега отметил, что в дальнейшем роль дронов будет лишь возрастать, поэтому Украине срочно нужны новые разработки. Также чиновник добавил, что на сегодняшний день ВС РФ значительно превосходят ВСУ в данном виде вооружения.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:34
    +2
    [quote]. не имеет возможности закупать вышеупомянутые дроны. [/quote
    Слезьмя выпрашивает.... yes
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:40
    +3
    Насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами

    Штаты они такие, могут и перестать считать Украину любимой женой. А как кидают "партнёров" заокеанцы очень хорошо знают в Афганистане.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:50
    +1
    Да пургу он несёт, всем подряд они пользуются.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:56
    0
    мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами
    И в то же время Резников закупает партию якобы "от себя". Вы американцев хотите обмануть или все же получили от них добро на закупку частными лицами? Хотя министр обороны далеко не частное лицо. Что-то мутят в Киеве, прибедняются.
  5. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 13:58
    0
    Цитата: Лешак
    Насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами

    Штаты они такие, могут и перестать считать Украину любимой женой. А как кидают "партнёров" заокеанцы очень хорошо знают в Афганистане.
    Трепещи, Моника Зелински (его так при Трампе во время визита называли)!
    А то, помнится, была пикантная формулировка в американской прессе про Билла Клинтона, что он Монику Левински "содомировал сигарой"... lol