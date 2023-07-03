Министр обороны России раскрыл примерные потери ВСУ в технике с начала контрнаступления

Попытки контрнаступления ВСУ ни на одном из направлений не достигли поставленных киевским режимом целей. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, который сегодня раскрыл примерные потери ВСУ в технике с начала контрнаступления.
По утверждению главы российского военного ведомства, с 4 июня 2023 года, когда фактически началось контрнаступление ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлении, украинские формирования потеряли около 2,5 тысяч единиц различной техники. В их числе, по утверждению Шойгу, 15 самолетов, 3 вертолета и 920 единиц бронетехники. Среди уничтоженной и подбитой бронетехники противника – 16 танков Leopard немецкого производства.
Несмотря на высокие потери украинских формирований, Запад требует от Киева активнее наступать. Соответственно, киевский режим приказывает войскам идти вперед, не считаясь с потерями. Украина целиком положилась на обилие переданного НАТО вооружения западного производства. Но эти ожидания оказались завышенными, подчеркнул Шойгу.
Впрочем, ранее и многие иностранные военные эксперты обращали внимание на то, что ВСУ сильно переоценили западную военную технику и, напротив, недооценили боевой потенциал российской армии. Сейчас киевский режим столкнулся с последствиями такой ошибочной оценки.
Кроме того, генерал армии Шойгу подчеркнул, что уже создаются органы управления Московского и Ленинградского военных округов. Ранее сообщалось о восстановлении данных военных округов в ВС РФ. Для них уже поставляют вооружение, готовят личный состав соединений, которые войдут в состав округов.