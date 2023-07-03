Керченский судостроительный завод «Залив» будет модернизирован с привлечением средств корпорации «Ак Барс»

Мы вложили в реализацию проекта практически 7 млрд рублей. Сформирована программа на 2020–2027 годы. В её рамках спланированы инвестиции порядка 8 млрд рублей наших средств и кредиты, которые мы взяли

Керченский судостроительный завод "Залив" имени Бутомы будет модернизирован, средства в него вложит судостроительная корпорация "Ак Барс". Об этом заявил глава корпорации Ренат Мистахов.Судостроительный завод "Залив" является фактическим филиалом Зеленодольского судостроительного завода имени Горького, входящего в состав судостроительной корпорации "Ак Барс". Как пояснил глава "Ак Барса" Ренат Мистахов, принято решение о модернизации "Залива", на это выделяется порядка 8 млрд. рублей, помимо уже вложенных средств. Инвестиции пойдут на обновление производства и запуск новых линий.- приводит ТАСС слова Мистахова.Стоит отметить, что завод имени Бутомы в Керчи является одним из крупнейших судостроительных предприятий, к тому же считается градообразующим. Основан он был в 1938 году, основной продукцией была гражданская, завод строил сухогрузы, балкеры, нефтяные платформы. После 2014 года все это производство было продолжено, но добавилось и военное судостроение.На данный момент керченский "Залив" строит два универсальных десантных корабля проекта 23900 "Прибой" для российского флота , кабельные суда, а также ведет строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт" в рамках контракта, полученного Зеленодольским судостроительным заводом. На сегодняшний день три из пяти МРК были заложены в Керчи. Кроме того, завод занимается и судоремонтом.