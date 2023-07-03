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Керченский судостроительный завод «Залив» будет модернизирован с привлечением средств корпорации «Ак Барс»

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Керченский судостроительный завод «Залив» будет модернизирован с привлечением средств корпорации «Ак Барс»

Керченский судостроительный завод "Залив" имени Бутомы будет модернизирован, средства в него вложит судостроительная корпорация "Ак Барс". Об этом заявил глава корпорации Ренат Мистахов.


Судостроительный завод "Залив" является фактическим филиалом Зеленодольского судостроительного завода имени Горького, входящего в состав судостроительной корпорации "Ак Барс". Как пояснил глава "Ак Барса" Ренат Мистахов, принято решение о модернизации "Залива", на это выделяется порядка 8 млрд. рублей, помимо уже вложенных средств. Инвестиции пойдут на обновление производства и запуск новых линий.

Мы вложили в реализацию проекта практически 7 млрд рублей. Сформирована программа на 2020–2027 годы. В её рамках спланированы инвестиции порядка 8 млрд рублей наших средств и кредиты, которые мы взяли

- приводит ТАСС слова Мистахова.

Стоит отметить, что завод имени Бутомы в Керчи является одним из крупнейших судостроительных предприятий, к тому же считается градообразующим. Основан он был в 1938 году, основной продукцией была гражданская, завод строил сухогрузы, балкеры, нефтяные платформы. После 2014 года все это производство было продолжено, но добавилось и военное судостроение.

На данный момент керченский "Залив" строит два универсальных десантных корабля проекта 23900 "Прибой" для российского флота, кабельные суда, а также ведет строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт" в рамках контракта, полученного Зеленодольским судостроительным заводом. На сегодняшний день три из пяти МРК были заложены в Керчи. Кроме того, завод занимается и судоремонтом.
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1 комментарий
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  1. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 13:59
    0
    Можно смело говорить о том, что по факту освоено будет 120%.
    Из которых до производства дойдет - не более 70%.
    Т.к. 20% будет за счет недостачи средств в 2023 году. Придется до финансировать.
    Остальные 30% разлетятся по системе откатов (строители, поставщики).

    Таковы реалии экономики, отрасли и специфика региональная (человеческий фактор).