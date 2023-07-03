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Глава правительства Херсонской области: Движение по Чонгарскому мосту открыто после ремонта

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Глава правительства Херсонской области: Движение по Чонгарскому мосту открыто после ремонта

Как стало известно, стратегически важный Чонгарский автомобильный мост, который соединяет два российских региона – Херсонскую область и Республику Крым, был восстановлен и движение по нему вновь открыто.


Об этом в интервью информагентству ТАСС сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов полностью восстановлено

- сказал Алексеенко.

Как отметил председатель херсонского областного правительства, Чонгарский мост, являющийся самым коротким и удобным транспортным коридором между Крымом и Херсонской областью, начал работать в прежнем режиме.

Алексеенко также высказал слова благодарности Минстрою РФ за поддержку и организацию работ и непосредственно рабочим, которые были задействованы в восстановительных работах.

Напомним, что в очередную годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня, украинские силы нанесли ракетный удар по мосту, соединяющему небольшой полуостров Чонгар, что в Херсонской области с Крымским полуостровом. Согласно объяснениям украинской стороны, удар по мосту был нанесён, чтобы нарушить снабжение российских войск в зоне СВО. В частности, отмечалось, что маршрут снабжения увеличился примерно на 150 километров.
Использованы фотографии:
Официальная страница администрации Херсонской области «ВКонтакте»
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19 комментариев
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  1. Волшебник ЗОЖ
    Волшебник ЗОЖ Сегодня, 14:04
    -9
    Ремонтировали Чонгарский мост, а 10 километровые пробки на Крымском. Чудеса.
    1. grem
      grem Сегодня, 14:12
      +2
      Цитата: Волшебник ЗОЖ
      Ремонтировали Чонгарский мост, а 10 километровые пробки на Крымском. Чудеса.

      И для кого это нытье было ? ..зож иди ешь травку и не лезь ,где медведи , волки с гиенами разговаривают Айденстенд ?
      Россия страна созидатель ,так было и будет восстановили мост и не только !!!!..А вот некоторые "братья" все только разрушают и ничего не создали за свою незалежность чертову
      Будем делить и чтобы духа этой недотерритории небыло в истории !!
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:32
        -7
        Цитата: grem
        Россия страна созидатель

        Ага, один Артемовск на щебенки разобрали. Созидатели...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:25
      0
      Вообще то после прошлогоднего теракта,это-жизненная необходимость.Досмотровые мероприятия..И что теперь.Можно и пробку на Джубгу в районе Горячего Ключа к этому отнести?Она подлиннее будет
  2. Комментарий был удален.
    1. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 14:19
      -6
      нападение на крым,ждут со стороны краснодара......ну а чё,раз уже обделались,теперь плевать на народ в пробках,своя задница дороже
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 14:31
      0
      Уже 16-ти км и 9 часов в очереди... бл...,

      Терпение мадам, мы на фурах минимум по двое суток ждём переправы love
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:37
        -2
        Цитата: Попандос
        мы на фурах минимум по двое суток ждём переправы

        Время есть, а денег нет...
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 14:19
    -4
    Что бы вам к вашим дворцам такой ремонт дороги делали судя по фото
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 14:29
      -2
      Михаил, пусть они хотя бы ремонт оплачивали за свой счёт, а то ведь всё на халяву рассчитывают.)
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:44
        -1
        Цитата: Egeny
        а то ведь всё на халяву рассчитывают.)

        На халяву все готовы прыгнуть. Вот, я, например... Первый раз лет в шесть перелез в соседский забор за яблоками.
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:46
        +1
        неужели халявщики читают мой коммент?... чудеса.)
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 14:50
          0
          Цитата: Egeny
          неужели халявщики читают мой коммент?... чудеса.)

          Да и не говорите... Мы все чудесатые и чудесные становимся... belay
      3. Читателль 2013
        Читателль 2013 Сегодня, 15:12
        0
        Да не говори wink
        .................................
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 14:33
      +1
      Что бы вам к вашим дворцам такой ремонт дороги делали

      Съездите через Армянск, после этого любая грунтовка - хайвей
  4. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 14:37
    +3
    Раз уж начали бить по мосту, то это и будет продолжаться и дальше с разной периодичностью. Нужно делать запасной вариант.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:43
      -1
      Цитата: Алексей Лантух
      Нужно делать запасной вариант.

      Запасной вариант - раздолбать все мосты через Днепр.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 14:44
      -1
      Нужно делать запасной вариант.

      а запасных мозгов у генштаба нет?
      Почему бьют по мостам, кто за это в ответе?
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:05
    -1
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: grem
    Россия страна созидатель

    Ага, один Артемовск на щебенки разобрали. Созидатели...

    Пацифист нарисовался. Можете что-то предложить, а не "созидать" из какашек? Не только созидатели. Но и освободители.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:29
    +2
    Как стало известно, стратегически важный Чонгарский

    Повреждение Чонгарского моста в Крыму не сможет полностью нарушить логистику транспортного сухопутного коридора на полуостров. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем

    Повреждение Чонгарского моста не повлияет на ход СВО, поскольку есть другие сухопутные пути в Крым.
    Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Так стратегический или НЕ стратегический?