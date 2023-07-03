Глава правительства Херсонской области: Движение по Чонгарскому мосту открыто после ремонта

Как стало известно, стратегически важный Чонгарский автомобильный мост, который соединяет два российских региона – Херсонскую область и Республику Крым, был восстановлен и движение по нему вновь открыто.
Об этом в интервью информагентству ТАСС сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов полностью восстановлено
- сказал Алексеенко.
Как отметил председатель херсонского областного правительства, Чонгарский мост, являющийся самым коротким и удобным транспортным коридором между Крымом и Херсонской областью, начал работать в прежнем режиме.
Алексеенко также высказал слова благодарности Минстрою РФ за поддержку и организацию работ и непосредственно рабочим, которые были задействованы в восстановительных работах.
Напомним, что в очередную годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня, украинские силы нанесли ракетный удар по мосту, соединяющему небольшой полуостров Чонгар, что в Херсонской области с Крымским полуостровом. Согласно объяснениям украинской стороны, удар по мосту был нанесён, чтобы нарушить снабжение российских войск в зоне СВО. В частности, отмечалось, что маршрут снабжения увеличился примерно на 150 километров.