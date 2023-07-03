Глава офиса Зеленского опубликовал фото обмелевшего Днепра в районе Днепровской ГЭС на севере Запорожья

После разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня текущего года в сети появляется все больше фото и видеосвидетельств последствий этой катастрофы.Стоит напомнить, что киевские власти, как и их западные кураторы, незамедлительно обвинили в произошедшем Россию. Теперь режим Зеленского пытается максимально спекулировать данной темой, чтобы скрыть свою причастность к разрушению дамбы, а главное - цели, ради которых и был совершен данный террористический акт.Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня опубликовал фото, на котором видно людей, преодолевающих Днепр вброд в районе Днепровской ГЭС на севере Запорожья. Чиновник отметил, что рекордное обмеление русла реки вызвано подрывом дамбы Каховской ГЭС.Между тем, ранее некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что киевские власти дали указание перекрыть до минимума сброс воды на вышеупомянутой Днепровской ГЭС. Именно с этим, вероятно, и связано столь сильное обмеление Днепра на севере Запорожья.Целью данного мероприятия является подготовка ВСУ к наступлению в районе Энергодара и захвату ЗАЭС. Кроме того, радикальное уменьшение сброса воды с дамбы ДнепроГЭС еще сильнее снизит уровень Днепра в Херсонской области, что может теоретически позволить ВСУ начать наступление и на позиции ВС РФ на левом берегу в этом регионе.