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Глава офиса Зеленского опубликовал фото обмелевшего Днепра в районе Днепровской ГЭС на севере Запорожья

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Глава офиса Зеленского опубликовал фото обмелевшего Днепра в районе Днепровской ГЭС на севере Запорожья

После разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня текущего года в сети появляется все больше фото и видеосвидетельств последствий этой катастрофы.


Стоит напомнить, что киевские власти, как и их западные кураторы, незамедлительно обвинили в произошедшем Россию. Теперь режим Зеленского пытается максимально спекулировать данной темой, чтобы скрыть свою причастность к разрушению дамбы, а главное - цели, ради которых и был совершен данный террористический акт.

Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня опубликовал фото, на котором видно людей, преодолевающих Днепр вброд в районе Днепровской ГЭС на севере Запорожья. Чиновник отметил, что рекордное обмеление русла реки вызвано подрывом дамбы Каховской ГЭС.

Между тем, ранее некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что киевские власти дали указание перекрыть до минимума сброс воды на вышеупомянутой Днепровской ГЭС. Именно с этим, вероятно, и связано столь сильное обмеление Днепра на севере Запорожья.

Целью данного мероприятия является подготовка ВСУ к наступлению в районе Энергодара и захвату ЗАЭС. Кроме того, радикальное уменьшение сброса воды с дамбы ДнепроГЭС еще сильнее снизит уровень Днепра в Херсонской области, что может теоретически позволить ВСУ начать наступление и на позиции ВС РФ на левом берегу в этом регионе.
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21 комментарий
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  1. Волшебник ЗОЖ
    Волшебник ЗОЖ Сегодня, 14:02
    +19
    Дали еврею на четыре года порулить страной. Вот и Днепр закончился.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:37
      +4
      Редкий укр добредёт до середины Днепра, на замочив причендалов...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:02
      +1
      Цитата: Волшебник ЗОЖ
      Дали еврею на четыре года порулить страной. Вот и Днепр закончился.

      Православие закончилась, Днепр закончился и страна заканчивается.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 15:20
        0
        Страна уже 9 лет как закончилась.
        Комментарий и правда короткий.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:02
    +2
    Андрей Ермак сегодня опубликовал фото, на котором видно людей, преодолевающих Днепр вброд в районе Днепровской ГЭС на севере Запорожья.

    Это какая-то затока образовалась. Основное русло вброд хрен перейдешь.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:19
      0
      Народ по дну со всякой дрянью идёт.....
    2. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 14:54
      0
      Судя по гугл карте тут как раз основное русло, на дальнем плане скала Черепаха.
      https://www.google.com/maps/@47.8636285,35.0786738,1306m/data=!3m1!1e3?entry=ttu
  3. Egeny
    Egeny Сегодня, 14:03
    -1
    Глава офиса Зеленского опубликовал...

    ... ау, генштаб, чего ждём?
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 14:06
    -1
    Фото к заседанию НАТО готовят. Как "перемогу"? "Вот тут мы и пойдем на Крым и Херсон, далее везде. Но это все Россия сделала, ущерб экологии, дайте оружие и на восстановление"
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:08
    +3
    киевские власти дали указание перекрыть до минимума сброс воды на вышеупомянутой Днепровской ГЭС.

    Если ВС РФ попробуют форсировать Днепр, то ВФУ откроют заслонки и шлюзы ДнепрГЭС и всех смоют, а если форсировать попробуют ВФУ, то придётся по плотине ДнепроГЭС жахнуть Искандерами, а может и Кинжалами.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 14:16
      +1
      Эсторский, ты это на трезвую голову или не очень?)
      Не позорь Стругацких.)
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 15:22
      0
      Если повредить одну-две шоры на Днепрогэс при попытке укропов переправляться крупными силами, то их смоет к чертям. А вот к моменту нашего наступления - Днепрогэс обмелеет, ибо Днепр летом мелеет и воды им взять неоткуда.
  6. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 14:15
    +2
    ну и... по шлюзам запорожской ГЭС - Залпом- Пли!!!!!!!!!!!!
  7. Мастер_у_слесарей
    Мастер_у_слесарей Сегодня, 14:23
    0
    По-любому по ЗАЭС жахнут украинцы, хотят двух зайцев махнуть. Во первых основное сражение переместиться сюда. Во вторых могут Российскую армию, точнее её часть поразить или ограничить маневр. А потом снова удар на Крым. А ещё потом какая-то страна в Европе прекратит своё существование.
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 14:52
      0
      Вообще то ЗАЭС это хороший ценный для обеих сторон объект. Вряд ли будут достаточно серьёзно стрелять по самой АЭС. Вот по хранилищу отработанного ядерного топлива вполне могут.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:25
    +3
    Цитата: Волшебник ЗОЖ
    Дали еврею на четыре года порулить страной. Вот и Днепр закончился.
    И не только Днепр, а и экономика, энергетика... Такими темпами, как он пришпорил скоро и украинцы (кто не успел сбежать) начнут заканчиваться.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:36
    +1
    Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня опубликовал фото, на котором видно людей, преодолевающих Днепр вброд в районе Днепровской ГЭС на севере Запорожья.

    А как быть с Гоголем:
    В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает — и человек, и зверь, и птица; а Бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу.

    Хотя...Гоголь Николай Васильевич - великий русский писатель.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 14:44
      0
      Хотя...Гоголь Николай Васильевич - великий русский писатель.

      Официально принято министерством образования и науки украины. Отказались они от него fool
  10. RVAPatriot
    RVAPatriot Сегодня, 14:48
    +2
    Чиновник отметил, что рекордное обмеление русла реки вызвано подрывом дамбы Каховской ГЭС.

    А ничего что ДнепроГЭС стоит выше по течению??? Явно на внутреннюю и зарубежную аудиторию рассчитано сказанное, пипл схавает... И такой непрозрачный намек, люди страдают из-за того, что Каховскую ГЭС взорвала РФ. По версии кастрюлеголовых fool
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 15:09
    0
    А какое отношение ДнепроГЭС имеет отношение к прорыву плотины на Каховском водохранилище? Да ни какого, он ВЫШЕ по течению и такое обмеление Днепра говорит только о желании облегчить ВФУ преодоление водной преграды
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 15:30
    0
    Я так понимаю - пароходству на Днепре - кирдык?! Идёт планомерная декоммунизация...