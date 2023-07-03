Военное обозрение
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Военкор: ВС РФ проводят успешные контратаки на Запорожском направлении

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Военкор: ВС РФ проводят успешные контратаки на Запорожском направлении

На Ореховском участке Запорожского направления линии боевого соприкосновения боевики киевского режима не прекращают попыток прорваться в сторону Токмака. ВС РФ на этом участке фронта проводит эффективные контратаки.


Как сообщает военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков, в результате серии попыток наступления и последовавшими за ними успешными контратаками российской армии, на Запорожском направлении противник понес значительные потери в живой силе и военной технике. Также много украинских военнослужащих удалось взять в плен.

По словам военкора, иногда противнику удается дойти до первой линии российской обороны и даже там закрепиться. После этого боевики неизбежно сталкиваются с большими трудностями в обеспечении снабжения боеприпасами, провизией, водой, а также с подводом подкреплений. Российская армия успешно пресекает попытки противника наладить хоть какое-то снабжение своих передовых позиций.

Как ранее сообщало «Военное обозрение», делается это в том числе методом дистанционного минирования. Оно буквально отрезает оказавшиеся «на передке» украинские подразделения от основных сил.

Тактика активной обороны, к которой в последнее время перешли российские подразделения, дает ощутимый результат. Так, по данным МО РФ, за период времени с 4 июня, когда украинские боевики начали активное широкомасштабное наступление, совокупно на всех направлениях потери ВСУ составили около 2,5 тысяч единиц различных вооружений, среди которых 15 самолетов, 3 вертолета и 920 единиц различной бронетехники, в том числе 16 немецких танков Leopard.

Ни на одном направлении украинской армии не удалось достичь целей.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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5 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:12
    +1
    ВКС России недавно получили и новую партию истребителей Су-35С
    Обидно Зеле, но контрнаступ не состоялся ! crying
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:16
    -1
    Стрелков:
    Даже небольшой, но прочный плацдарм врага под Алёшками - станет серьезной угрозой и если его не удастся ликвидировать сейчас (в момент, когда враг удерживает узкую полоску земли у берега), то когда он серьезно вырастет - то тогда ликвидация будет просто почти невозможной и, наоборот , - враг получит возможности для расширения плацдарма.
    Именно поэтому наше командование предпринимает значительные усилия, чтобы ликвидировать угрозу сейчас - пока она находится на тактическом уровне. Но не получается.
    А не получается потому, что понятие "творчество в военном искусстве" знакомо очень немногим нашим военачальникам, а командующему здесь генералу Макаревичу - не знакомо в особенности. Его стиль - лобовые атаки раз за разом в одно и тоже место плюс отправка спецназовцев "на убой" на том, "что сами должны отыскать".
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:25
      -1
      Это ваше видение или так, на вентилятор накидать? Датируйте пжл. сей опус.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:21
    +1
    Вообще по этой ситуации на Запорожском направлении столько тумана,что сложно понять что и как.По факту-всукам удается в какой то степени продвигаться вперед.Чего это стоит-вопрос другой
  4. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 15:37
    +2
    никто,уже никуда,не продвинется,война на истощение ресурсов,россия против запада....жаль,что человеческий ресурс,славяне