На Ореховском участке Запорожского направления линии боевого соприкосновения боевики киевского режима не прекращают попыток прорваться в сторону Токмака. ВС РФ на этом участке фронта проводит эффективные контратаки.
Как сообщает военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков, в результате серии попыток наступления и последовавшими за ними успешными контратаками российской армии, на Запорожском направлении противник понес значительные потери в живой силе и военной технике. Также много украинских военнослужащих удалось взять в плен.
По словам военкора, иногда противнику удается дойти до первой линии российской обороны и даже там закрепиться. После этого боевики неизбежно сталкиваются с большими трудностями в обеспечении снабжения боеприпасами, провизией, водой, а также с подводом подкреплений. Российская армия успешно пресекает попытки противника наладить хоть какое-то снабжение своих передовых позиций.
Как ранее сообщало «Военное обозрение», делается это в том числе методом дистанционного минирования. Оно буквально отрезает оказавшиеся «на передке» украинские подразделения от основных сил.
Тактика активной обороны, к которой в последнее время перешли российские подразделения, дает ощутимый результат. Так, по данным МО РФ, за период времени с 4 июня, когда украинские боевики начали активное широкомасштабное наступление, совокупно на всех направлениях потери ВСУ составили около 2,5 тысяч единиц различных вооружений, среди которых 15 самолетов, 3 вертолета и 920 единиц различной бронетехники, в том числе 16 немецких танков Leopard.
Ни на одном направлении украинской армии не удалось достичь целей.