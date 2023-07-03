Президент Украины заявил, что боевые действия не закончатся до захвата Крыма

Вооруженный конфликт на Украине не будет завершен до тех пор, пока Киев не «освободит» Крымский полуостров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.По утверждению Зеленского, якобы невозможно «представить Украину без Крыма». Следовательно, боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Украина не сможет захватить полуостров. Но поскольку такой сценарий практически невозможен, можно понять, что Зеленский просто готовится «воевать до последнего украинца» по указке своих хозяев из США и Западной Европы.На вопрос журналистки о том, можно ли представить себе завершение конфликта без установления контроля над Крымом, Зеленский ответил, что такой сценарий не будет «победой». Соответственно, все публикации западных СМИ о том, что Украина теоретически может допустить сохранение контроля России над Крымским полуостровом, данное заявление Зеленского опровергает.Ранее американская пресса писала о том, что Зеленский обсуждал с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом якобы сценарий продвижения ВСУ на границы с Крымским полуостровом, после чего Украина могла бы начать переговоры о мирном урегулировании конфликта.Но для России Крым имеет особое значение, поэтому представить, что Москва позволит киевскому режиму его захватить, невозможно. Единственный способ это сделать – развязать глобальную войну Запада против России, но в этом случае последует ядерная война со всеми вытекающими последствиями.