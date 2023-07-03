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Президент Украины заявил, что боевые действия не закончатся до захвата Крыма

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Президент Украины заявил, что боевые действия не закончатся до захвата Крыма

Вооруженный конфликт на Украине не будет завершен до тех пор, пока Киев не «освободит» Крымский полуостров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.


По утверждению Зеленского, якобы невозможно «представить Украину без Крыма». Следовательно, боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Украина не сможет захватить полуостров. Но поскольку такой сценарий практически невозможен, можно понять, что Зеленский просто готовится «воевать до последнего украинца» по указке своих хозяев из США и Западной Европы.

На вопрос журналистки о том, можно ли представить себе завершение конфликта без установления контроля над Крымом, Зеленский ответил, что такой сценарий не будет «победой». Соответственно, все публикации западных СМИ о том, что Украина теоретически может допустить сохранение контроля России над Крымским полуостровом, данное заявление Зеленского опровергает.

Ранее американская пресса писала о том, что Зеленский обсуждал с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом якобы сценарий продвижения ВСУ на границы с Крымским полуостровом, после чего Украина могла бы начать переговоры о мирном урегулировании конфликта.

Но для России Крым имеет особое значение, поэтому представить, что Москва позволит киевскому режиму его захватить, невозможно. Единственный способ это сделать – развязать глобальную войну Запада против России, но в этом случае последует ядерная война со всеми вытекающими последствиями.
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34 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 14:25
    +9
    Киев не «освободит» Крымский полуостров

    Вот так красиво я выдернул истину из контекста.

    Крым - Россия! Так было, есть и будет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:30
      +14
      Крымский полуостров уже девять лет,как освобожден..А это мурло до сих пор не поняло
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:13
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Крымский полуостров уже девять лет,как освобожден..А это мурло до сих пор не поняло

        Да всё это "мурло" поняло!
        Зеленскому всего-то нужно - лишь в должности гланюка Укрорейха день простоять, да ночь продержаться, чтобы ему - американской марионетке - лично в карман деньги от американских хозяев шли!

        При этом известно:
        1) что 90% американской финансовой помоши из Вашингтона не покидают самих США;
        2) что при этом остальными 10% этой американской иностранной помощью киевскому режиму распоряжается и распределяеи именно президент Украины - т.е. сам Зеленский, который не обходит долларами как в свой личный карман, так и карманы своего окружения в своём офисе.

        Зеленский давно уже в должности прездитента Укрорейха разбогател на прокси-войне США с Россией в Украине и давно его личное марионеточное состояние насчитывает около $3 млрд.
        Кроме того, у Зеленского нет собственного бизнеса в Украине, как это было у Порошенко, и поэтому никакой призводственный бизнес его с Украиной не связывает, кроме марионеточная служба на коррупционные интересы своих хозяев из Вашингтона.

        И поэтому жить в Украине без войны Зеленский в принципе совсем не собирается.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:41
      +4
      Наркоша себе видать два века намерил wassat
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 14:50
        +3
        Вооруженный конфликт на Украине не будет завершен до тех пор, пока Киев не «освободит» Крымский полуостров.

        Наркофюрер повторяется. Под эти мечты Запад деньги им уже давал... wassat
        1. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 15:14
          0
          так и чудненько, пусть упираются в "возврат Крыма", значит дело будет идти до Польской границы (если конечно поляки не сдуркуют и не захотят силовым вариантом обратно вернуться в Российскую Империю.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:52
      +7
      Цитата: Anarchist
      По утверждению Зеленского, якобы невозможно «представить Украину без Крыма».

      Как-то с трудом верится в отсутствие фантазии у такого "великого еврея" как Зеленский. Ведь хватило у него фантазии бренчать своим органом, что между ног, по клавишам благородного рояля. Хотя может оно так и есть и с фантазией у него полный напряг раз влез в кресло президента со своей небритой физиономией и в напяленной коричнево-зелёной футболке.

      Я вот, например, себе легко представляю отсутствие на глобусе Земли такого недогосударства как Украина, даже не напрягая свою фантазию. yes

      Следовательно, боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Украина не сможет захватить полуостров.

      Я тут на досуге как-то посмотрел старые выступления 95 квартала, хотя раньше этого не делал, и пришёл к однозначному выводу что Зеленский как артист полная посредственность. Всё-таки классическая театральная русская школа это мировой уровень, а селюковская полный ноль. Как Станиславский я могу повторить только одно "Не верю", потому что нет у Зеленского никакого таланта и артистической изюминки, а только отвратительная черта попрашайки и подзаборной шпаны, которая отбежав на приличное расстояние грозиться своими силёнками.

      Утомил он уже всех - и нас и его хозяев - поэтому пора его отправлять на покой. hi
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 14:57
        +1
        Цитата: кредо
        Зеленский как артист полная посредственность

        Я Вас прошу)), какие сегодня запросы, такие и актеры.
    4. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:56
      0
      Это существо обнюхается и ещё на Курилы замахнётся.))
    5. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:15
      0
      Возможно я не прав, но у ВСУ сегодня шансов на захват Крыма не больше чем у ВСРФ захватить Денепр.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:25
    +9
    Трудно представить Россию без Одессы ,Киева и Львова.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:46
      +4
      невозможно «представить Украину без Крыма»
      Не видать им Крыма, как своих ушей ! Ну если только от мертвого осла уши !
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:27
    +4
    Кончить этого какаиниста.И всех делов...Хотя таких там-пруд пруди
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:27
    +1
    Я памятник себе воздвиг нерукотворный..
    Голограмма крыма в небе, над Киевом. В цветах желсин флага.
  5. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 14:30
    +4
    Решили видать воевать до последнего украинца. Своих то отпрысков уже давно в Европу отправили
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:37
      +1
      Цитата: Lemur2023
      Своих то отпрысков уже давно в Европу отправили

      Далеко не все. Очень многие имеют отмазки и жируют по ресторанам.
    2. ShDE
      ShDE Сегодня, 14:50
      +1
      За своё кресло он переживает, вот и раздувается на показ.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:31
    +1
    пока Украина не сможет захватить полуостров.


    Значит отсюда вытекает следующее:
    Украина во главе с Зеленским провозглашает себя как захватническое государство!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:32
    +3
    пока Киев не «освободит» Крымский полуостров
    И сколько это "пока" будет длиться? Пока он и его неадекватное окружение будут лелеять мечту о Крыме другие, сегодня пока украинские территории будут исчезать с украинской карты. И не важно, что он там обсуждал с таким же американским неадекватом хоть и из ЦРУ.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:33
    +1
    Вооруженный конфликт на Украине не будет завершен до тех пор, пока Киев не «освободит» Крымский полуостров. О

    Иными словами не будет завершён никогда.
    Впрочем, такая поза Зели радует потому что при слове " переговоры" меня пучит, плющит и колбасит.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:47
      +1
      Даже для того чтобы принять капитуляцию придётся вести переговоры. Но в данном случае, ни в коем случае с такими персонажами. Этих надо только в деревянный макинтош сразу одевать. Но сами по себе переговоры всё равно придётся вести.
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:35
    +2
    Из этого можно заключить, что пока не уконтропупим Киев! Говорить не о чем... yes
  10. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:37
    +2
    он актер.. от которого ничего не зависит.. тем более ситуация не в его пользу складывается..
  11. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 14:40
    +1
    это существо,не договорное....почему оно, спокойно ездит на передовую
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:42
    0
    Интересно, кремлёвская не бабушка знает об этом? Если да, то почему эти организмы ещё дышат? Они недоговороспособны, а значит надо будет сразу искать силы, с которыми можно будет о чём либо договориться, в противном случае жертв будет гораздо больше, а боевые действия дольше.
  13. Igor Korbut
    Igor Korbut Сегодня, 14:42
    +1
    Понятно, зеля рассчитывает конфликт на Украине раздуть до прямого противостояния России с НАТО
  14. сергей фонов
    сергей фонов Сегодня, 14:55
    0
    Не в компетенции Зе развязывать ядерную войну Запада против РФ, а мы могли бы действовать жёстче, долгая война отрицательно отражается на психическом состоянии народа.
  15. Комментарий был удален.
  16. Родился_в_России
    Родился_в_России Сегодня, 15:02
    +1
    После нацистского переворота Крым не будет никогда украинским. Наркошу зелю в европу. Киев русский город.
  17. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:06
    0
    Зеля президент только до 2024 года, потом он узурпатор и церемониться с ним не стоит
  18. km-21
    km-21 Сегодня, 15:06
    +1
    Скоро полтора года, как мы закидываем Зеленского шапками, а все никак не закидаем.
    Может пора понять, что война идет не за Крым, а за весь Русский Мир?
    И не против Зеленского, а против США и НАТО?
  19. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:07
    0
    Вооруженный конфликт на Украине не будет завершен до тех пор, пока Киев не «освободит» Крымский полуостров.

    Ну тогда можно спать спокойны, опять наркоман с коксом переборщил.
    Крым будет российским, а вопрос существования Украины - под вопросом.
  20. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 15:09
    0
    Квартиры шикарной в Крыму лишили еврея, конечно он не успокоится.
  21. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:17
    -1
    Это только в советском кинематографе допускались импровизации актеров, а в Голливуде не моги отступить от текста сценария, сразу заменят. Импровизации на спонсорские деньги не допустимы.
  22. К-50
    К-50 Сегодня, 15:19
    +1
    Президент Украины заявил, что боевые действия не закончатся до захвата Крыма

    - Крымский волость?
    - Я! Я! Крымский волость! (С)
    Клоун!
    БД закончатся с исчезновением 404.
    России под боком не нужно фашистское государство с возможностью попыток реванша.
    "Дурные корни" нужно вырывать, дабы нашим детям/внукам/правнукам не пришлось снова корчевать на этой земле коричневую заразу.