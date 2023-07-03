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Врио губернатора Херсонской области заявил о полном контроле российскими военными ситуации в районе Антоновского моста

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Врио губернатора Херсонской области заявил о полном контроле российскими военными ситуации в районе Антоновского моста

Разрушение киевскими властями дамбы Каховской ГЭС вынудило ВС РФ покинуть часть подготовленных позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области, которые оказались полностью затопленными. В то же время, пользуясь ситуацией, ВСУ начали переброску личного состава с правого на левый берег посредством быстроходных лодок, используя Антоновский мост в качестве укрытия.


Ранее ряд украинских СМИ и киевских пропагандистов уже успели «отрапортовать» о занятии силами специальных операций плацдарма, с которого украинские военные смогут развить наступление в Херсонской области.

Между тем, 30 июня по Антоновскому мосту был нанесен удар посредством ОТРК «Искандер», после чего российские войска продолжили «зачистку» территории от солдат противника. Позднее в Минобороны РФ заявили, что украинские войска, пытавшиеся закрепиться в районе Антоновского моста, были уничтожены.

В свою очередь, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ходе сегодняшнего интервью ТАСС заявил, что ВСУ не оставляют попыток переправиться на левый берег. Для этого они дистанционно минируют подступы к российским позициям, пытаясь препятствовать контратакам ВС РФ, и продолжают забрасывать небольшие группы с помощью быстроходных лодок.

При этом Сальдо отметил, что российские военные успешно проводят разминирование, несмотря на шквальный артиллерийский огонь противника, и отправляют лодки с личным составом ВСУ на дно. Со слов чиновника, одна из них была уничтожена сегодня ночью.

В целом, врио губернатора Херсонской области подчеркнул, что ситуация в районе Антоновского моста на данный момент находится под полным контролем военнослужащих ВС РФ.

Но украинское командование продолжает бросать на левый берег Днепра десантные отряды в надежде хотя бы на медийный эффект в преддверии саммита НАТО.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:26
    +2
    Для кого это заявление?Люди же не дураки.Про потопленную одну лодку ночью-вообще треш..Вообще подобное уже было.На Ингульце
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:31
    +3
    "российские военные успешно проводят разминирование, несмотря на шквальный артиллерийский огонь противника"///
    ----
    Разминирование под шквальным артогнем противника?
    Можно представить себе, какие потери несут эти военные...
    В этом, вероятно, и смысл этого плацдарма: заманить российских военных под прицельный артогонь с высокого правого берега.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:43
    0
    Цитата: voyaka uh

    В этом, вероятно, и смысл этого плацдарма: заманить российских военных под прицельный артогонь с высокого правого берега.

    Вообще-то туда постоянно xоxлы лезут, как коты на валерианку. Их периодически зачищают.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:49
      0
      Не знешь кому верить. Буквально сегодня слушал блогера Ю.Подоляку, который сказал, что всё это не правда.Ничего там не зачищенно. Я, в данном случае, склонен больше верить ему.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:54
      -1
      Цитата: Tagan
      xоxлы лезут,
      Время есть, а денег нет...
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 15:47
    +1
    Отличная ситуация Юрия Подоляку на нары отправить!!! good
    Он же сегодня заявил прямо противоположное, что если не поменять командование - так никогда ситуация в районе моста так и не разрулится ) Ложь, наглая ложь!!! laughing
  5. Сеpгей
    Сеpгей Сегодня, 15:50
    -1
    Почему затопление вынудило ВС РФ покинуть часть подготовленных позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области, которые оказались полностью затопленными, а Украинской армии это не мешает переплавляться через Днепр и закрепляться на левом берегу?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:06
      0
      Правый берег выше чем левый и когда вода спала, расстояние которое необходимо преодолеть укропам и вс рф до одной и той же точки отличается кратно. Соответственно укропы для затруднения пердвижения наших войск дополнительно ведут постоянный арт.обстрел и дистанционное минирование вероятных путей движения. Что в свою очередь ещё больше увеличивает время подхода к зоне высадки укропа. request
  6. Victor777
    Victor777 Сегодня, 16:01
    0
    Сальдо любит поговорить. Особенно когда закинет за воротник грамм 300