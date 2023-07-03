Врио губернатора Херсонской области заявил о полном контроле российскими военными ситуации в районе Антоновского моста

Разрушение киевскими властями дамбы Каховской ГЭС вынудило ВС РФ покинуть часть подготовленных позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области, которые оказались полностью затопленными. В то же время, пользуясь ситуацией, ВСУ начали переброску личного состава с правого на левый берег посредством быстроходных лодок, используя Антоновский мост в качестве укрытия.
Ранее ряд украинских СМИ и киевских пропагандистов уже успели «отрапортовать» о занятии силами специальных операций плацдарма, с которого украинские военные смогут развить наступление в Херсонской области.
Между тем, 30 июня по Антоновскому мосту был нанесен удар посредством ОТРК «Искандер», после чего российские войска продолжили «зачистку» территории от солдат противника. Позднее в Минобороны РФ заявили, что украинские войска, пытавшиеся закрепиться в районе Антоновского моста, были уничтожены.
В свою очередь, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ходе сегодняшнего интервью ТАСС заявил, что ВСУ не оставляют попыток переправиться на левый берег. Для этого они дистанционно минируют подступы к российским позициям, пытаясь препятствовать контратакам ВС РФ, и продолжают забрасывать небольшие группы с помощью быстроходных лодок.
При этом Сальдо отметил, что российские военные успешно проводят разминирование, несмотря на шквальный артиллерийский огонь противника, и отправляют лодки с личным составом ВСУ на дно. Со слов чиновника, одна из них была уничтожена сегодня ночью.
В целом, врио губернатора Херсонской области подчеркнул, что ситуация в районе Антоновского моста на данный момент находится под полным контролем военнослужащих ВС РФ.
Но украинское командование продолжает бросать на левый берег Днепра десантные отряды в надежде хотя бы на медийный эффект в преддверии саммита НАТО.