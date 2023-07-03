Военное обозрение
Войти Регистрация

МО РФ получило партию усовершенствованных истребителей Су-30СМ2

4
МО РФ получило партию усовершенствованных истребителей Су-30СМ2

Иркутский авиационный завод Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) выпустил и передал МО РФ партию истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщили в государственной корпорации «Ростех».


Сегодня мы передали Минобороны РФ очередную партию модернизированных истребителей Су-30СМ2. Данные боевые машины доказали свою эффективность, что является весьма важным фактором для обеспечения обороноспособности нашей страны

– следует из сообщения госкорпорации.

По словам первого замгендиректора Ростеха Владимира Артякова, осуществление вышеупомянутым предприятием гособоронзаказа идёт в соответствии с графиком. Более того, уточнил он, все самолёты, запланированные к поставке в текущем году, уже проходят окончательную сборку или находится в лётно-испытательном подразделении.

На предприятии отметили, что Су-30СМ2 – безупречные воздушные суда, стоящие на вооружении ВКС РФ и авиации ВМФ страны.

Новые самолёты оснащены усовершенствованными комплексами бортового радиоэлектронного оборудования. Важно отметить и то, что их боевые возможности были расширены за счёт модернизации, которой они подверглись благодаря усилиям, приложенным нашим оборонным ведомством. Также у них увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей

– уточнили на российском оборонном предприятии, добавив, что высокоточные средства поражения позволяют истребителям наносить удары по воздушным, наземным и морским объектам, находящимся на расстоянии сотен километров.

Отметим, что ВКС России недавно получили и новую партию истребителей Су-35С, о чём ранее сообщал российский кабмин.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:09
    +4
    МО РФ получило партию усовершенствованных истребителей Су-30СМ2

    ВКС России недавно получили и новую партию истребителей Су-35С

    Приятная новость ! good
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:34
    +1
    МО РФ получило партию усовершенствованных истребителей Су-30СМ2
    Иметь боевую авиацию в необходимом количестве, необходимого класса и ТТХ, дело нужное ...
    Слишком много за бугром тех, кто делает ставку на преимущество своей авиации ... мнимое\ действительное, это так сразу и не узнаешь, а проверять опасно, стрёмно!
  3. monetam
    monetam Сегодня, 16:01
    0
    да, чувствуется, что нашим летчикам на этих машинах придётся принимать бой с НАТОвскими истребителями...
  4. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 16:09
    0
    Отличная новость. Очень хорошо, что новый Су-30 унифицирован по большинству узлов и агрегатов с Су-35С. Надеюсь, все строевые Су-30СМ пройдут модернизацию в ближайшее время. Машины советской постройки Су-27, Су-33 уже в этом десятилетии придётся списать, поэтому новых самолётов должно быть много