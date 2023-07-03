МО РФ получило партию усовершенствованных истребителей Су-30СМ2

Сегодня мы передали Минобороны РФ очередную партию модернизированных истребителей Су-30СМ2. Данные боевые машины доказали свою эффективность, что является весьма важным фактором для обеспечения обороноспособности нашей страны

Новые самолёты оснащены усовершенствованными комплексами бортового радиоэлектронного оборудования. Важно отметить и то, что их боевые возможности были расширены за счёт модернизации, которой они подверглись благодаря усилиям, приложенным нашим оборонным ведомством. Также у них увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей