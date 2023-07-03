МО РФ получило партию усовершенствованных истребителей Су-30СМ2

Иркутский авиационный завод Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) выпустил и передал МО РФ партию истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщили в государственной корпорации «Ростех».
Сегодня мы передали Минобороны РФ очередную партию модернизированных истребителей Су-30СМ2. Данные боевые машины доказали свою эффективность, что является весьма важным фактором для обеспечения обороноспособности нашей страны
– следует из сообщения госкорпорации.
По словам первого замгендиректора Ростеха Владимира Артякова, осуществление вышеупомянутым предприятием гособоронзаказа идёт в соответствии с графиком. Более того, уточнил он, все самолёты, запланированные к поставке в текущем году, уже проходят окончательную сборку или находится в лётно-испытательном подразделении.
На предприятии отметили, что Су-30СМ2 – безупречные воздушные суда, стоящие на вооружении ВКС РФ и авиации ВМФ страны.
Новые самолёты оснащены усовершенствованными комплексами бортового радиоэлектронного оборудования. Важно отметить и то, что их боевые возможности были расширены за счёт модернизации, которой они подверглись благодаря усилиям, приложенным нашим оборонным ведомством. Также у них увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей
– уточнили на российском оборонном предприятии, добавив, что высокоточные средства поражения позволяют истребителям наносить удары по воздушным, наземным и морским объектам, находящимся на расстоянии сотен километров.
Отметим, что ВКС России недавно получили и новую партию истребителей Су-35С, о чём ранее сообщал российский кабмин.