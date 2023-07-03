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Шойгу впервые прокомментировал попытку военного мятежа

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Шойгу впервые прокомментировал попытку военного мятежа

Министр обороны впервые после событий 23-25 июня прокомментировал попытку мятежа Евгения Пригожина, произошло это в ходе вступительного слова на тематическом селекторном совещании в Министерстве обороны.


Выступивший глава военного ведомства заявил, что попытка дестабилизации обстановки в России, предпринятая Пригожиным и подчиненными ему подразделениями ЧВК "Вагнер" провалилась и никак не сказалась на действиях российской армии в зоне спецоперации. По словам Шойгу, личный состав российской армии остался верен присяге и воинскому долгу и продолжил вести боевые действия на линии боевого соприкосновения.

Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный Главнокомандующий, речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу

- заявил министр.

Напомним, что вошедшие в Ростов-на-Дону отряды ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным захватили штаб Южного военного округа с требованием срочно выдать им министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Куратор "Оркестра" прямо обвинил их во всех бедах, происходящих в зоне СВО, а также в якобы отданном приказе на ракетный удар по полевому лагерю компании. Одновременно отряды "Вагнера" выдвинулись к Москве.

Ситуацию удалось взять под контроль в субботу, итогом демарша Пригожина стал переход ЧВК "Вагнер" в Белоруссию и сворачивание всего бизнеса куратора компании в России.
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41 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
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    2. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 15:05
      +17
      он не офицер
      поэтому позора не "знает"
      1. пешик
        пешик Сегодня, 15:16
        -2
        Тише, - забыли как Литвиненко в Лондоне погиб, ранее, как пишет википедия, его ФСБ направило убить Березовского.
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 15:21
        +4
        Долго же человек в погонах думал что сказать.....и так ничего и не сказал. Плохо всё в королевстве.
      3. AMG
        AMG Сегодня, 15:31
        -1
        А ты точно не офицер, так что тебе ли еще лезть в это дело.
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:05
      +3
      выдать им министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
      Интересно, что бы они с ними сделали ?
      1. blackcat
        blackcat Сегодня, 15:31
        +2
        Заставили бы продлить контракт на поставки фирмами Пригожина всего и вся для ВСРФ am
      2. AMG
        AMG Сегодня, 15:36
        0
        Ничего. Помахал бы пистолетом перед камерой и все. Ведь своя шкура дороже.
    4. grem
      grem Сегодня, 15:08
      +5
      Эх Шойгу ,заявление ни о чем называется ..Значит "спектакль "спецслужб был все же ! hi
      Надеюсь паркетных там разгонишь немного ,а то залижут одно место от страха перенесенного ..Ведь ЧВК именно за ними шли лизоблюдами и подстилками wink
      Ладно разброд для России ,смерти подобно ,нужно об этом думать ..!
      А сейчас сплочение и вперед
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 15:21
        +3
        Надеюсь паркетных там разгонишь немного ,

        winked да он сам декоративный....
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:28
        0
        Цитата: grem
        Эх Шойгу ,заявление ни о чем называется ..Значит "спектакль "спецслужб был все же ! hi
        Надеюсь паркетных там разгонишь немного ,а то залижут одно место от страха перенесенного ..Ведь ЧВК именно за ними шли лизоблюдами и подстилками wink
        Ладно разброд для России ,смерти подобно ,нужно об этом думать ..!
        А сейчас сплочение и вперед

        Приветствую hi
        Тут, с точки зрения спектакля всё понятно. Но, в правовой сфере Шойгу не причём и, умывает руки winked
        По Конституции РФ, Вооруженные Силы внутри страны не применяются, за исключением (п.3, ст.10) но уже только Президентом России.
        ВагнерА шустрили внутри страны, так, что для этого есть Золотов с Росгвардией, и все претензии к ним yes
    5. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 15:11
      -6
      Цитата: Андрей Андреев_2
      Я б на месте Шамана застрелился от позора,

      А чё ему стреляться? Лично у вас какие к нему претензии? С российской армией что то не так? Может Сердюкова вернуть? И ещё вопрос вы когда нибудь руководили людьми?
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 15:37
        +1
        То, что Шойгу и Герасимов не те, кто нужен во время войны давно стало понятно, но менять их должен был Верховный, а ни как не Пригожин.
        Во время Великой Отечественной Сталин тоже регулярно менял нач ГШ,. Там были и Шапошников и Мерецков и Жуков и Василевский и Антонов. Это не говорит о том, что кто-то из них был плох, просто в нужное время был нужен именно этот. Ну а с министрами обороны всё проще было до 19.07.41 Тимошенко, потом лично Сталин. И.В. взял на себя всю ответственность и с ним Мы победили. Можем представить, что в октябре 1941 Жуков (уволенный в июле с должности нач. ГШ) занимается не обороной Москвы, а устраивает "марш", чтобы разобраться со Сталиным и Шапошниковым? Ну бред жеж.
        После Сердюкова пинать Кожугетыча.. Ну это подло. Ну а то, что он не "маршал Победы", так это понятно, но без него с дoлбaным "аутсорсингом" мы бы отгребли не по детски. Там бы и волонтёрство не помогло. Лежит журнал ПМ, в котором статья Шпаковского "Кентавр камазовской сборки", в которой рассуждения о том, что нет ничего страшного в закупке на вооружение западной техники.. И что если выгодно, то не надо строить наше, а купим бразильские БТР. Хорошо, что решили своё производить, а то бы сейчас в оборонке было бы как в гражданской авиации: без зарубежных поставок комплектухи, сами ничего бы не могли производить, ибо санкции.
    6. megadeth
      megadeth Сегодня, 15:25
      -2
      Вы хоть до майора дослужились..Уважаемый (рыночное обращение)...!!! Шойгу хороший организатор (по нынешнему эфективный топ менедж.Татьяну Алексеевну тоже можно было поставить командовать 1 ТА, было бы в плане обеспечения и организации огромный плюс), ВГК ему доверяет, но на мой взгляд, много вопросов к кадровым военным в чине Зам МО РФ и т.д. , "деды", может и заслуженные в мирной обстановке, но на сегодня, надо им уходить на ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ, выращивать розы на дачах! Дать дорогу молодым, а у любимой нашей Родины есть такие...!
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:01
    +3
    Куратор "Оркестра
    ты, куратор или где?
    1. grem
      grem Сегодня, 15:15
      -1
      Цитата: Mouse
      Куратор "Оркестра
      ты, куратор или где?

      ЧВК Вагнер ,это проект спецслужб наших,которые не подчиняются МО РФ ..
      И давайте тему закроем и я даже сомневаюсь ,что были сбиты Вертушки и ракетные удары по базам ЧВК ..Тут что то другое впереди идет ,ну и проверили некоторых ...на вшивость !!!!!!.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:30
      0
      Цитата: Mouse
      Куратор "Оркестра
      ты, куратор или где?

      Куратор без золотого запасУ, это все равно как "Свадьба в Малиновке" winked
  3. Комментарий был удален.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:32
      0
      Цитата: DVM
      Стыдоба. Наш боевой тувинец в параллельной реальности. ЧВК Вагнер оказался в 200 км. от Москвы. Никто даже не дернулся, кроме отдельных попыток ВКС. Молчал был бы в тряпку, такое позорище.

      Ещё раз winked
      Цитата: Теренин
      Тут, с точки зрения спектакля всё понятно. Но, в правовой сфере Шойгу не причём и, умывает руки
      По Конституции РФ, Вооруженные Силы внутри страны не применяются, за исключением (п.3, ст.10) но уже только Президентом России.
      ВагнерА шустрили внутри страны, так, что для этого есть Золотов с Росгвардией, и все претензии к ним
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:04
    +1
    Наконец-то все честно рассказал!
    А мы мы все в загадочности пребываем. Думаем, неделя, прошла - а все как-то молчок, типа, не считается...
    Срезал, как назвал Шукшин рассказ по такой теме...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:11
      +6
      Цитата: faterdom
      Думаем, неделя, прошла - а все как-то молчок, типа, не считается...

      У меня сосед по даче, тоже только через неделю из запоя выходит, но молчит, тихий не буянит.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:16
      +7
      Для приведения мундира в порядок,требуется время.Хотя на его месте лучше было промолчать про этот позор с"вагнеровцами".Может еще отвечать придется за гибель людей с обоих сторон
    3. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 15:17
      +5
      А Штаб то МО как? Их захватывали со стрельбой или молча сдались? Уж лучше бы молчал и ждал какой-никакой победы на фронте, тогда бы и квакал. А то за него опять всё Путин разруливал...
  5. spirit
    spirit Сегодня, 15:06
    +12
    Потом небось мемуары напишет, где он в атаку в первых рядах на бунтовщиков ходил с шашкой на голо) А сам небось все наблюдал из окна иллюминатора летя в бункер или к своему другу Эрдогану.Настоящий "герой" которого мы заслужили.Скала а не генерал drinks
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 15:11
      +9
      сводка:
      -уничтожено 60000000 мятежников,
      -захвачено 3 пригожина,
      -перекопано 4 трассы,
      -захвачен Ростов,
      -захвачен штаб ....
      в общем как то все через пень-колоду.
  6. Руслан М
    Руслан М Сегодня, 15:06
    +8
    Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу
    хммм только жителям Ростова-на Дону не стоит это рассказывать в новостях.
    1. Кармела
      Кармела Сегодня, 15:41
      -3
      Цитата: Руслан М
      только жителям Ростова-на Дону не стоит это рассказывать в новостях.


      Не говорите за весь Ростов. Если несколько жён вагнеровцев подбежали к ним с едой и водой, это никак не называется "весь Ростов".
  7. Комментарий был удален.
  8. сергей фонов
    сергей фонов Сегодня, 15:08
    +5
    "Интересно девки пляшут"- автор про мятеж, а Шойгу про попытку дестабилизации, кто прав? автор заметки или Шойгу? Вопрос далеко не риторический. О погибших Шойгу не сказал ничего, и автор тоже.
  9. снайпер
    снайпер Сегодня, 15:08
    +5
    Ну что же..., празднует победу. Дербанит Вагнер в Сирии, скорее всего то же будет и в Африке. Вот только принесёт ли это пользу? Ломать то оно не строить... Очень всё печально. Хотя думаю, не долго он будет радоваться, жаль только что его амбиции не идут на пользу России.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:21
      +4
      Цитата: снайпер
      Ломать то оно не строить.

      Заломали обстрелянную, спаянную, боевую единицу ! Амбиции....
    2. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 16:08
      0
      Он сам лично не принимает решение. Что ему скажут то он и делает. Я так думаю
      Даже здесь он повторил слова Путина
  10. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 15:09
    +11
    О как !Штаб округа захватили без единого выстрела , а все остались верны присяге и долгу .. Лучше бы и дальше молчал , воевода .
  11. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 15:09
    +4
    23 - 25 июня кто-то что-то делал: - Кто на Москву шел, кто-то их отстреливал, кто-то отказался в них стрелять, а что в это время делал тувинский строитель, производитель генеральш!??? На унитазе почивал!?
  12. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:11
    0
    По словам Шойгу, личный состав российской армии остался верен присяге и воинскому долгу и продолжил вести боевые действия на линии боевого соприкосновения.

    И не стал препятствовать "мятежу"... lol
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:11
    +10
    Ситуацию удалось взять под контроль в субботу,

    Ситуацию "разрулил" Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. А сам Шойгу к этому никакого отношения не имеет.
    Ну а "парад победы" на Соборной площади Кремля 27.06.23 г. смело можно отнести к разделу "награждение непричастных".
  14. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 15:12
    +2
    вообще то самое подробное интервью с подробностями я услышал от Скотта Риттера. Просто, понятно, подробно.. у нас про это вообще молчок.
  15. Бомба
    Бомба Сегодня, 15:16
    0
    личный состав Вооруженных Сил по адресу ул. Знаменка, 19 предъявил штаны с лампасами в химчистку
  16. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:20
    +3
    Вот не зря говорят - "молчал бы, может и за умного сошел".
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:21
    +2
    личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу
    Так оно и есть ...
    Вопросов много, но это потом ... хотя власть должна определится, как они дальше будут поступать, что б вопросов не становилось сильно больше.
  18. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:43
    +1
    Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный Главнокомандующий, речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу

    - заявил министр.
    В Присяге написано: Я Ф.И.О гражданин Российской Федерации... так для начала... А вот кто отдавал приказ (скорее устный) на обстрел колонны ЧВК "Вагнер" очень прилюбопытнейший вопрос. Так же любопытно в связи с чем вынуждали представителей ЧВК "Вагнер" подписывать контракт с МО РФ неужели так был интересен алгоритм управления подразделениями ЧВК "Вагнер" с целью дальнейшего копирования (даже предположить копирование всё равно алгоритм бы не работал потом такой сюрприз был бы мало бы точно не показалось) . Лица которые ранее проходили службу по контракту в МО РФ наверняка знали что "туда" (много различных толкований от крайне смешных до крайне недвусмысленных, также много ассоциаций к слову "туда") возвращаться точно не стоит потому как не совсем понятно кто кому "там" служит и чьим интересам служит (точно что не интересам граждан Российской Федерации) учитывая то с какими результатами подошли к моменту проведения СВО вооружённые силы РФ, а именно обеспечение материальным имуществом ( как то рации, БПЛА и прочее). Но что немаловажно качество работы высшего командного состава при планировании СВО, на начальном этапе проведения СВО так и во время проведения СВО. Да и потом кто кому служит: Личным интересам и амбициям представителей из МО РФ? Секретаршам и генеральшам из МО РФ? Которые многие подменяют службу Отечеству и Родине на собственные интересы. Ведомо не зря про "бурята" (тувинца) из МО РФ в армейском сообществе не утихают недвусмысленные разговоры и обсуждения... hi
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 15:46
      +1
      А вот кто отдавал приказ (скорее устный) на обстрел колонны ЧВК "Вагнер" очень прилюбопытнейший вопрос.

      Как кто? Командующий ВКС, говорят находится под домашним арестом. На совещании его не было.
  19. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:50
    0
    Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный Главнокомандующий, речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу

    - заявил министр.
    Слышал бы министр МО РФ правильную музыку СВО не сносил бы головы совместно со своим визави в лице НШ ГУ МО РФ... однозначно. Ну по крайней мере посидел бы одномоментно. И к вопросу о том: Кто куда идёт и с какой целью? Сам-то Шойгу знает куда идти со своими коллегами? winked hi
  20. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 16:05
    0
    Не знает что сказать, поэтому повторил слова Президента