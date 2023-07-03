Шойгу впервые прокомментировал попытку военного мятежа

Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный Главнокомандующий, речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу

Министр обороны впервые после событий 23-25 июня прокомментировал попытку мятежа Евгения Пригожина, произошло это в ходе вступительного слова на тематическом селекторном совещании в Министерстве обороны.Выступивший глава военного ведомства заявил, что попытка дестабилизации обстановки в России, предпринятая Пригожиным и подчиненными ему подразделениями ЧВК "Вагнер" провалилась и никак не сказалась на действиях российской армии в зоне спецоперации. По словам Шойгу, личный состав российской армии остался верен присяге и воинскому долгу и продолжил вести боевые действия на линии боевого соприкосновения.- заявил министр.Напомним, что вошедшие в Ростов-на-Дону отряды ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным захватили штаб Южного военного округа с требованием срочно выдать им министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Куратор "Оркестра" прямо обвинил их во всех бедах, происходящих в зоне СВО, а также в якобы отданном приказе на ракетный удар по полевому лагерю компании. Одновременно отряды "Вагнера" выдвинулись к Москве.Ситуацию удалось взять под контроль в субботу, итогом демарша Пригожина стал переход ЧВК "Вагнер" в Белоруссию и сворачивание всего бизнеса куратора компании в России.