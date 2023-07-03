«Поворот башни ограничен»: во французской прессе раскритиковали противодроновую защиту российского танка

Это решение не эффективно и не уместно. Русские приварили или прикрутили прямо к раме различные металлические прутья. В результате поворот башни весьма ограничен, и танк больше не может эффективно реагировать на угрозы на 360°

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине российские танки столкнулись с угрозой со стороны дронов противника, старавшихся атаковать башни машин. Часть ОБТ уже имела защиту в виде так называемых «козырьков» - конструкций, наваренных в войсковых мастерских на башню и призванных прикрыть ее от поражения сверху (хотя это изначально делалось с расчетом на удары из ПТРК Javelin).Другая часть танков либо оставалась в первозданном виде, либо усилиями экипажей дооснащалась импровизированными средствами защиты на различный лад. На подобный пример военного творчества обратили внимание во французской прессе.На изображении запечатлен Т-72Б, на который из-за угрозы со стороны беспилотников была установлена защитная «клетка». Будучи приваренной непосредственно к корпусу, она ограничивает движение башни, которая не может вращаться на 360° и в состоянии стрелять только вперед.- отмечается в издании Air & Cosmos, критикуя противодроновую защиту российского танка.Со своей стороны отметим, что, судя по кадрам с заводских площадок и с ТВД, российская оборонка наладила выпуск штатных «козырьков», которые уже были замечены на фронте. В отличие первоначальных средств защиты они позволяют экипажу срочно покинуть машину за счет наличия откидных створок над наводчиком и командиром.