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«Поворот башни ограничен»: во французской прессе раскритиковали противодроновую защиту российского танка

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«Поворот башни ограничен»: во французской прессе раскритиковали противодроновую защиту российского танка

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине российские танки столкнулись с угрозой со стороны дронов противника, старавшихся атаковать башни машин. Часть ОБТ уже имела защиту в виде так называемых «козырьков» - конструкций, наваренных в войсковых мастерских на башню и призванных прикрыть ее от поражения сверху (хотя это изначально делалось с расчетом на удары из ПТРК Javelin).


Другая часть танков либо оставалась в первозданном виде, либо усилиями экипажей дооснащалась импровизированными средствами защиты на различный лад. На подобный пример военного творчества обратили внимание во французской прессе.

На изображении запечатлен Т-72Б, на который из-за угрозы со стороны беспилотников была установлена защитная «клетка». Будучи приваренной непосредственно к корпусу, она ограничивает движение башни, которая не может вращаться на 360° и в состоянии стрелять только вперед.



Это решение не эффективно и не уместно. Русские приварили или прикрутили прямо к раме различные металлические прутья. В результате поворот башни весьма ограничен, и танк больше не может эффективно реагировать на угрозы на 360°

- отмечается в издании Air & Cosmos, критикуя противодроновую защиту российского танка.

Со своей стороны отметим, что, судя по кадрам с заводских площадок и с ТВД, российская оборонка наладила выпуск штатных «козырьков», которые уже были замечены на фронте. В отличие первоначальных средств защиты они позволяют экипажу срочно покинуть машину за счет наличия откидных створок над наводчиком и командиром.
Использованы фотографии:
Минобороны России ; Телеграмм / Ugolok_Sitha
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9 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 15:25
    +9
    Французской прессе стоило бы задуматься о собственном загривке, а то не ровён час арабы нальют "шкипидару"!
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:25
    +12
    Те, кто это делал не понимают, а зарубежные блогеры очень опытны.
    Если танк почти безщащитен от направления "сверху", а все урозы ему оттуда, то угол поворота башни немного не приоритет - было бы что поворачивать.
    Люди и на САУ-100 воевали вполне успешно, башни не было, чтоб крутить, крутить и думать приходилось головой.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:44
      0
      Воевать с укрытых позиций,устраивая засады пойдет вполне.Да и Вы верно заметили-танк всегда можно довернуть
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:27
    +5
    Видно, конкретно, эта машина используется только для стрельбы с закрытых позиций, иначе объяснить функционал этого "козырька" невозможно. А французы пусть прокомментируют непригодность их колесного уродца.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:28
    +1
    «Поворот башни ограничен»: во французской прессе раскритиковали противодроновую защиту российского танка
    Самоделкины делают то, что могут, считают нужным ...
    Понятно, свои наработки должны показать, устанавливать производители танков, только так и будет правильно.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:30
    -3
    Противомоскитную сетку выдают не весь знает за что.....
  6. megadeth
    megadeth Сегодня, 15:35
    0
    отмечается в издании Air & Cosmos, критикуя противодроновую защиту российского танка
    нУУУ, КАК МОЖЕМ ТАК И РАБОТАЕМ, УНИЧТОЖАЯ ЕВРОФаШИСТКУЮ СВОЛОЧЬ. ТОлько одно:- "лягушатники добро пожаловать на препарирование"
  7. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 15:43
    +1
    Это решение не эффективно и не уместно. Русские приварили или прикрутили прямо к раме различные металлические прутья. В результате поворот башни весьма ограничен, и танк больше не может эффективно реагировать на угрозы на 360°


    бред как он есть, лягушками отравились и бредят:
    1. вероятно, что защита на момент стоянки
    2. если не снимается это сооружение, то поворот башни при необходимости его легко снесёт
    3. леклерки присылайте... проверим как они будут укрываться)
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:48
    +1
    Идиоты... При необходимости, башня повернется и прутья эти не помешают!!! Их просто снесет. Но то при необходимости. А пока - вполне поможет от скинутой сверху гранаты.
    Кстати, не уверен, что прутья вообще приварили - я на раз соображу, как сделать съемное крепление под прут из П-образного профиля, а вот кусман профиля как раз приварить к танку . При необходимости - сетка сносится поворотом башни, потом прут РУКАМИ выпрямляется - и загоняется на место, не фокус.
    Но вообще МО надо что-то мерковать насчет козырьков