Сегодня утром на зданиях в столице Австрии Вене местные жители и гости города увидели наклейки антиукраинского содержания. Об этом пишет Telegram-канал «Украина.ру».Наклейки изображают человека, которого тошнит украинскими флажками. Надпись на одной из наклеек гласит: «Wir haben es satt, что в переводе с немецкого языка означает «Мы сыты по горло». Такие наклейки были замечены сразу в нескольких местах в австрийской столице.На самом деле, в появлении наклеек нет ничего удивительно, и вряд ли стоит видеть здесь «руку России». Огромные расходы на помощь Киеву и обилие украинских беженцев уже очень сильно раздражают жителей европейских стран.Спустя полтора года конфликта европейцы в массе своей уже окончательно поняли, что политика США и НАТО несет непосредственный вред экономике и социальной сфере европейских государств. Вместо решения собственных внутренних проблем, почти все страны Европы отправляют колоссальные средства на помощь киевскому режиму.Но, кроме этого, отдельная статья расходов – содержание украинских беженцев, многие из которых своим поведением очень злят местное население. Здоровенные мужчины на автомобилях премиум-класса, получающие социальные пособия, не могут вызывать ничего, кроме гнева, у коренных жителей европейских государств. С появлением большого количества украинских беженок связывают еще и семейные проблемы: они начинают «уводить» мужей у европейских женщин.Наконец, европейцы опасаются, что в случае дальнейшего обострения конфликта и страны Европы будут втянуты в вооруженное противостояние, что приведет к большим жертвам среди населения европейских государств. Но одними наклейками ситуацию не исправить. Европейцам пора активнее выступать против политики своих правительств и менять проамериканских лидеров на те политические силы, которые действуют в интересах своих государств и народов.