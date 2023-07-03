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На зданиях в столице Австрии Вене появились наклейки против помощи Украине

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На зданиях в столице Австрии Вене появились наклейки против помощи Украине

Сегодня утром на зданиях в столице Австрии Вене местные жители и гости города увидели наклейки антиукраинского содержания. Об этом пишет Telegram-канал «Украина.ру».


Наклейки изображают человека, которого тошнит украинскими флажками. Надпись на одной из наклеек гласит: «Wir haben es satt, что в переводе с немецкого языка означает «Мы сыты по горло». Такие наклейки были замечены сразу в нескольких местах в австрийской столице.

На самом деле, в появлении наклеек нет ничего удивительно, и вряд ли стоит видеть здесь «руку России». Огромные расходы на помощь Киеву и обилие украинских беженцев уже очень сильно раздражают жителей европейских стран.


Спустя полтора года конфликта европейцы в массе своей уже окончательно поняли, что политика США и НАТО несет непосредственный вред экономике и социальной сфере европейских государств. Вместо решения собственных внутренних проблем, почти все страны Европы отправляют колоссальные средства на помощь киевскому режиму.


Но, кроме этого, отдельная статья расходов – содержание украинских беженцев, многие из которых своим поведением очень злят местное население. Здоровенные мужчины на автомобилях премиум-класса, получающие социальные пособия, не могут вызывать ничего, кроме гнева, у коренных жителей европейских государств. С появлением большого количества украинских беженок связывают еще и семейные проблемы: они начинают «уводить» мужей у европейских женщин.

Наконец, европейцы опасаются, что в случае дальнейшего обострения конфликта и страны Европы будут втянуты в вооруженное противостояние, что приведет к большим жертвам среди населения европейских государств. Но одними наклейками ситуацию не исправить. Европейцам пора активнее выступать против политики своих правительств и менять проамериканских лидеров на те политические силы, которые действуют в интересах своих государств и народов.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Украина.ру"
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:25
    0
    На зданиях в столице Австрии Вене появились наклейки против помощи Украине
    ПРИКОЛЬНО! САМИ выбрали политиков\правительство которое ведёт их ... ведёт короче!
    Они заслужили то правительство, которого заслуживают ... да и у всех остальных именно так.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:41
      0
      тошнит украинскими флажками.
      Надоели майданутые до химической отрыжки !
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 15:59
      0
      ПРИКОЛЬНО! САМИ выбрали политиков\правительство которое ведёт их ... ведёт короче!
      Они заслужили то правительство, которого заслуживают ... да и у всех остальных именно так.

      Вы правы, это касается всех без исключения. Поэтому довольно странно читать возмущенные комментарии относительно существующего положения в своем, Российском государстве. Это про власть и народ. Хотя, и интеллигенты РИ, и СССР, и РФ всегда отделяли себя от существующей власти. Так мы потеряли и Российскую империю, и СССР, и не хочется потерять современную Россию.
  2. mkop
    mkop Сегодня, 15:27
    +1
    Как-будто их мнение имеет какое-то значение...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:39
    0
    А Вена не боится, что чубатые устроят аля-Париж. Их там немеряно осело....