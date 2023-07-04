Германия значительно нарастила импорт электроэнергии на фоне отказа от атомных электростанций

В погоне за «зелёной» энергетикой Германия всё сильнее загоняет себя в тупик. С одной стороны немецкие власти на фоне украинского конфликта отказываются от российского газа, а с другой проводят политику закрытия атомных электростанций на территории ФРГ.Как отмечает немецкое издание Bild, за прошедшие шесть месяцев этого года Германии пришлось значительно увеличить закупку электроэнергии в других странах Евросоюза. При этом издание ссылается на информацию из текст ответа немецкого кабмина на парламентский запрос.Согласно данным Bild, 43% потребленной ФРГ электроэнергии за первое полугодие 2023 года имеет импортное происхождение. В течение шести месяцев было зафиксировано 70 дней, когда страна импортировала электроэнергию, пишет немецкое издание.По словам эксперта по энергетике Андре Тесса, основная причина того, что Германия перешла из категории экспортеров электроэнергии в категорию импортеров кроется в отказе властей страны от использования АЭС.Напомним, что 15 апреля 2023 года в Германии были закрыты последние три АЭС. В течение 20 лет, с 1985 по 2005 год, на атомную энергетику приходилась значительная доля потребляемой немцами электроэнергии – около 30%.С закрытием немецких АЭС страна больше не может полностью покрывать свои потребности в электроэнергии и вынуждена закупать её во Франции (энергия с АЭС) и Чехии (энергия с угольных станций), отмечает Bild.Следует добавить, что по плану немецкое правительство рассчитывало, что на переходный период после отказа от АЭС Германия будет использовать больше газа из России, но всё изменилось на фоне известных событий вокруг Украины.