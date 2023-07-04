Военное обозрение
Войти Регистрация

Германия значительно нарастила импорт электроэнергии на фоне отказа от атомных электростанций

7
Германия значительно нарастила импорт электроэнергии на фоне отказа от атомных электростанций

В погоне за «зелёной» энергетикой Германия всё сильнее загоняет себя в тупик. С одной стороны немецкие власти на фоне украинского конфликта отказываются от российского газа, а с другой проводят политику закрытия атомных электростанций на территории ФРГ.


Как отмечает немецкое издание Bild, за прошедшие шесть месяцев этого года Германии пришлось значительно увеличить закупку электроэнергии в других странах Евросоюза. При этом издание ссылается на информацию из текст ответа немецкого кабмина на парламентский запрос.

Согласно данным Bild, 43% потребленной ФРГ электроэнергии за первое полугодие 2023 года имеет импортное происхождение. В течение шести месяцев было зафиксировано 70 дней, когда страна импортировала электроэнергию, пишет немецкое издание.

По словам эксперта по энергетике Андре Тесса, основная причина того, что Германия перешла из категории экспортеров электроэнергии в категорию импортеров кроется в отказе властей страны от использования АЭС.

Напомним, что 15 апреля 2023 года в Германии были закрыты последние три АЭС. В течение 20 лет, с 1985 по 2005 год, на атомную энергетику приходилась значительная доля потребляемой немцами электроэнергии – около 30%.

С закрытием немецких АЭС страна больше не может полностью покрывать свои потребности в электроэнергии и вынуждена закупать её во Франции (энергия с АЭС) и Чехии (энергия с угольных станций), отмечает Bild.

Следует добавить, что по плану немецкое правительство рассчитывало, что на переходный период после отказа от АЭС Германия будет использовать больше газа из России, но всё изменилось на фоне известных событий вокруг Украины.
Использованы фотографии:
Википедия/Felix König
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:38
    +1
    С закрытием немецких АЭС страна больше не может полностью покрывать свои потребности в электроэнергии и вынуждена закупать её во Франции (энергия с АЭС) и Чехии (энергия с угольных станций), отмечает Bild.
    Следует добавить, что по плану немецкое правительство рассчитывало, что на переходный период после отказа от АЭС Германия будет использовать больше газа из России, но всё изменилось на фоне известных событий вокруг Украины.
    . Что тут скажешь.... все только начинается!!!
    1. Комментарий был удален.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:42
    +1
    С закрытием немецких АЭС страна больше не может полностью покрывать свои потребности в электроэнергии и вынуждена закупать её во Франции (энергия с АЭС) и Чехии (энергия с угольных станций), отмечает Bild.

    А если и там (Франция) позакрывают, то куда Германия побежит?
    на переходный период после отказа от АЭС Германия будет использовать больше газа из России, но всё изменилось на фоне известных событий вокруг Украины.

    Скорее на фоне известной колбасы. Но вот хочется, Чтобы потом Германия пришла к России с протянутой рукой. А Россия ей кукиш без масла!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:59
      0
      Куда побежит?Колбамно-ливерный,человек беспринципный,и запишется на прием в Кремль.Если получится... laughing
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:43
    +1
    В погоне за «зелёной» энергетикой Германия всё сильнее загоняет себя в тупик
    "Зеленые" не только Германию загоняют в тупик, скоро всей Европе аукнется "зеленая энергетика". В Германии просто это более наглядно происходит, т.к. у власти эти самые "зеленые". Вот поэтому и вынуждены импортировать электроэнергию из Франции произведенную на АЭС и Чехии произведенную за счет уголька. Ау, "зеленые" вы где? Я не злопыхатель, но мне в данном случае приятно, как постепенно начинает корчится еще вчера благополучная Европа отказавшаяся от российского газа, нефти, угробившая свою атомную энергетику, а в замен переходящая на уголь, от последствий санкций, которые вводит против России, а при этом страдает сама.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:58
      0
      Цитата: rotmistr60
      Ау, "зеленые" вы где?

      А они прокукарекали, а дальше хоть не рассветай....
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:45
    0
    Сами себе перекрыли газ, сами себе закрывают АЭС, а виновата Россия, которая не хочет НАТО у своих границ.
    Воистину
    Вырву себе глаз
    Что бы про мою тёщу говорили: "А у неё даже зять кривой"
    (Народная мудрость)
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:46
    +1
    Ерунда это, а не проблемы. Осталось чуть-чуть потерпеть немцам. Украина обещала скоро наладить поставки водорода в Европу.