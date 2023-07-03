Залужный снова предложил отложить начало второго этапа контрнаступления до получения американских истребителей F-16

Киев готовится начать второй этап наступления, введя в бой резервы, тем самым прорвать оборону российской армии к саммиту НАТО. Пока Зеленский и его окружение продолжают строить планы, главком ВСУ Залужный снова выступил против наступательной операции.
Отстраненный от командования Залужный продолжает находиться в так называемой "оппозиции" к офису президента Украины, выступая категорически против продолжения контрнаступления в существующих условиях. Как сообщают украинские источники, генерал предлагает отложить второй этап контрнаступления и перейти к позиционной войне до момента получения американских истребителей. По его мнению, введя в бой свежие силы ВСУ все равно не добьются серьезных успехов, а резервы потеряют.
Залужный предлагает продолжить наступление на Сватовском направлении, временно оставив Запорожское и т.д. Переход к такой тактике позволит сохранить наступательный темп на отдельном участке, при этом сохранив резервы для новой попытки наступления, но уже при поддержке американских F-16.
Однако, по мнению военных экспертов, в том числе и украинских, Зеленский на приостановку не пойдет, ему нужен результат прямо сейчас, к саммиту НАТО, который считают в Киеве чуть ли не решающим в судьбе Украины. На Банковой уже в открытую говорят, что ждут от альянса прорывных решений, включая поставку различного оружия и вступления Украины в НАТО. Зеленский не является политиком, он актер и продолжает играть роль президента, поэтому ему важно наглядно показать, что Киев готов идти на жертвы ради Запада.
Между тем, по существующим прогнозам, украинская армия начнет второй этап контрнаступления на этой неделе, чтобы "успеть" к саммиту. В Киеве планируют, что Зеленский поедет в Вильнюс с какой-нибудь "победой" в кармане. Правда он обещал пропустить саммит, если НАТО не предложит Украине вступить в альянс, но желание покрасоваться все равно перевесит.