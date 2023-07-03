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Залужный снова предложил отложить начало второго этапа контрнаступления до получения американских истребителей F-16

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Залужный снова предложил отложить начало второго этапа контрнаступления до получения американских истребителей F-16

Киев готовится начать второй этап наступления, введя в бой резервы, тем самым прорвать оборону российской армии к саммиту НАТО. Пока Зеленский и его окружение продолжают строить планы, главком ВСУ Залужный снова выступил против наступательной операции.


Отстраненный от командования Залужный продолжает находиться в так называемой "оппозиции" к офису президента Украины, выступая категорически против продолжения контрнаступления в существующих условиях. Как сообщают украинские источники, генерал предлагает отложить второй этап контрнаступления и перейти к позиционной войне до момента получения американских истребителей. По его мнению, введя в бой свежие силы ВСУ все равно не добьются серьезных успехов, а резервы потеряют.

Залужный предлагает продолжить наступление на Сватовском направлении, временно оставив Запорожское и т.д. Переход к такой тактике позволит сохранить наступательный темп на отдельном участке, при этом сохранив резервы для новой попытки наступления, но уже при поддержке американских F-16.

Однако, по мнению военных экспертов, в том числе и украинских, Зеленский на приостановку не пойдет, ему нужен результат прямо сейчас, к саммиту НАТО, который считают в Киеве чуть ли не решающим в судьбе Украины. На Банковой уже в открытую говорят, что ждут от альянса прорывных решений, включая поставку различного оружия и вступления Украины в НАТО. Зеленский не является политиком, он актер и продолжает играть роль президента, поэтому ему важно наглядно показать, что Киев готов идти на жертвы ради Запада.

Между тем, по существующим прогнозам, украинская армия начнет второй этап контрнаступления на этой неделе, чтобы "успеть" к саммиту. В Киеве планируют, что Зеленский поедет в Вильнюс с какой-нибудь "победой" в кармане. Правда он обещал пропустить саммит, если НАТО не предложит Украине вступить в альянс, но желание покрасоваться все равно перевесит.
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14 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:29
    +1
    Ну, что ж, в след за июнем и июль будет "жарким"... Держитесь ребята. Пока, что вы умело "охлаждаете" их пыл. Удач в бою. И дома вас ждут, возвращайтесь "со щитом"
    1. Комментарий был удален.
  2. Born
    Born Сегодня, 15:37
    +2
    Вряд ли пара десятков ф16 что-то существенно изменят
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:41
      -2
      Вообще то речь идет о пятидесяти самолетах.Определенные трудности они принесут.Но не более того.Гораздо большей опасностью обладают подвижные подразделения на бронетехнике.У всук в этом есть численное преимущество.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:37
    +1
    Полосатым по фигу, шоу должно продолжаться, оплачено.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 15:55
      0
      а РФ могла раз и навсегда закрыть это шоу ! и устроить шоу уже над сша и европой если они не понимают ! хотя красные линии давно нарушены сша и все играю дальше в это шоу которое сша подсунула ! а кто то проста это не замечает наверное слова обратно забрали если сша и европа нарушит уххххххх ответ будет пук стал а не ответ !
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:37
    -5
    по мимо ф16 ише им могут дать а10 штурмавики ! а вообще хватит РФ защищаться пора нападать и свои условия западу ставить ! может РФ ПОРА помахать ядерной дубиной против 700 лямов вариантов не так и много ! хотя возможно я не прав и все по другому ! или все так и будем смотреть как запад насыщает всу техникой ? что то же надо делать !
  5. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 15:42
    -1
    Интересно а почему они не просят Апачи? По мойму они им нужнее чем F-16
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 15:55
      +1
      Просить то они их просят , только кто им их даст?!
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 15:58
        0
        Цитата: Wolfskin1993
        Просить то они их просят , только кто им их даст?!

        Интересный вопрос. Наверное им заранее расписали, что можно просить, а о чем даже заикаться нельзя.
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:50
    -1
    Цитата: Lemur2023
    Интересно а почему они не просят Апачи? По мойму они им нужнее чем F-16

    Им важнее ПВО, поэтому F-16, а не ударный вертолет.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:05
      0
      Цитата: Konnick
      Им важнее ПВО, поэтому F-16, а не ударный вертолет.

      Тогда бы они просили Ф-15. Ф-16 это , все же ударный самолет "поля боя" и у него нет тех возможностей в ПВО, что есть у Ф-15
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:51
    0
    sad
    при этом сохранив резервы для новой попытки наступления, но уже при поддержке американских F-16.

    Пока дождутся f-16, то снег ляжет, опять отмаз будет не наступать. Боится Залужный без резервов остаться. А лучше б разошлись они по своим хатам к своим бабам и детям. sad
  8. wanna
    wanna Сегодня, 16:01
    0
    F-16 предназначен не для контратаки, а для того, чтобы заставить Запад приблизиться к прямой войне с Россией.

    Россия и так уже достаточно уступила Западу, начиная с противотанковых ракет Javelin, Hymas, Leopard 2A6 и заканчивая британской крылатой ракетой Storm Shadow.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:02
    0
    У Залужного рожа- типичного сельского дурачка. Сумку через плечо, дудочку и свиней пасти. Какой из него генерал? Генетику- не обманешь.