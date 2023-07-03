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Глава МВД Польши заявил об угрозах, исходящих от дислоцированных в Белоруссии подразделений ЧВК «Вагнер»

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Глава МВД Польши заявил об угрозах, исходящих от дислоцированных в Белоруссии подразделений ЧВК «Вагнер»

Польские власти опасаются потенциальных угроз, исходящих от подразделений ЧВК «Вагнер», которые могут быть дислоцированы на белорусско-польской границе.


Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что появившаяся информация о возможном появлении значительного количества войск группы "Вагнера" является достаточно достоверной. Он также добавил, что польские власти должны быть готовы к подобным сценариям, несмотря на то, что этого пока еще не произошло.

По словам Каминьского, ситуация на границе с Белоруссией остается напряженной, однако при этом находится под полным контролем соответствующих служб Польши и ее союзников.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера выражал опасения, касающиеся потенциальной организацией миграционного кризиса на белорусско-польской границе, который может быть организован при помощи бойцов ЧВК "Вагнер". По мнению Севера, угроза безопасности напрямую связана с количеством бойцов группировки "Вагнера".

Польское правительство намерено усилить границу с Белоруссией из-за дислоцированных на территории этой страны бойцов группы "Вагнера".

Как утверждают представители польского руководства, на территории Белоруссии находятся около 8 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер", что представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши.

В связи с этим, польское военное руководство поручило направить в приграничные территории дополнительные силы, а также укрепить инженерные оборонительные сооружения на границе с Белоруссией.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Beentree
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12 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 18:51
    +3
    Польское правительство намерено усилить границу с Белоруссией из-за дислоцированных на территории этой страны бойцов группы "Вагнера".
    Да уж бойтесь, а то ж придут и как "сыграют" на ваших похоронах...
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:04
      +2
      Зато больше не болтают о подготовке и помощи вооружённого переворота в Белоруссии.
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 19:15
      0
      Смешно сказать, но сейчас смотрю "Крестоновцы" Сенкевича. Фильм снимался в 1960 году, вроде еще поляки были просоветские, но в фильме они так пыжатся от своего величия. Так что пусть боятся.
      1. снайпер
        снайпер Сегодня, 19:58
        0
        Белорусская армия увы невелика и, учитывая появление ТЯО в Белоруссии, от Польши можно было ожидать любых сюрпризов. А вот появление Вагнера в корне меняют ситуацию. Да и в свете событий в России, Вагнер теперь к России не имеет никакого отношения, они там преступники, к Белоруссии то же... Так, что если музыканты вздумают погулять по Польше, то и предъявить будет некому...
  2. arthh
    arthh Сегодня, 18:51
    +4
    Пригожин сообщил, что часть целей его похода на Москву была достигнута и это будет способствовать мобилизации российского общества. Также пообещал скорые победы на фронте.

    И кстати самолет Пригожина личный сегодня опять с Питера в Мск летел.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:52
    0
    Глава МВД Польши заявил об угрозах, исходящих от дислоцированных в Белоруссии подразделений ЧВК «Вагнер»
    . Нашли новую страшилку, видать дела у них идут не айс...
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:55
    0
    Одно только название -ЧВК "Вагнер"вызывает у этих лишенцев приступ ненависти вместе с многодневной диареей.
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:03
    0
    Сами себя пугают, чтобы бабки от США получать..Ничем от украины не отличаются.
  6. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 19:12
    0
    "Как утверждают представители польского руководства, на территории Белоруссии находятся около 8 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер", что представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши." А что, Латвии удалось договориться с "Вагнером" или Латвия ничего не боится?
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:19
    0
    Это очень хорошо, что на границе с Польшей теперь появился Вагнер. Пусть сидят и думают над своим будущим...
  8. Люмира
    Люмира Сегодня, 19:39
    0
    на территории Белоруссии находятся около 8 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер", что представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши.

    Шантаж явный.
    Как в мультике - давайте бояться вместе - про котёнка по имени ГАВ - даже название мультика тодходит
  9. Million
    Million Сегодня, 19:56
    0
    Что они там,на пограничном столбе кувалду увидели?