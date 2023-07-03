Глава МВД Польши заявил об угрозах, исходящих от дислоцированных в Белоруссии подразделений ЧВК «Вагнер»

Польские власти опасаются потенциальных угроз, исходящих от подразделений ЧВК «Вагнер», которые могут быть дислоцированы на белорусско-польской границе.Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что появившаяся информация о возможном появлении значительного количества войск группы "Вагнера" является достаточно достоверной. Он также добавил, что польские власти должны быть готовы к подобным сценариям, несмотря на то, что этого пока еще не произошло.По словам Каминьского, ситуация на границе с Белоруссией остается напряженной, однако при этом находится под полным контролем соответствующих служб Польши и ее союзников.Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера выражал опасения, касающиеся потенциальной организацией миграционного кризиса на белорусско-польской границе, который может быть организован при помощи бойцов ЧВК "Вагнер". По мнению Севера, угроза безопасности напрямую связана с количеством бойцов группировки "Вагнера".Польское правительство намерено усилить границу с Белоруссией из-за дислоцированных на территории этой страны бойцов группы "Вагнера".Как утверждают представители польского руководства, на территории Белоруссии находятся около 8 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер", что представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши.В связи с этим, польское военное руководство поручило направить в приграничные территории дополнительные силы, а также укрепить инженерные оборонительные сооружения на границе с Белоруссией.