Противник продолжает попытки наступления, активные боевые действия идут на Южно-Донецком, Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
На Донецком направлении войска группировки "Южная" отразили девять атак противника в районах Золотаревка, Водяное, Первомайское и Клещеевка. В течение суток противник понес большие потери: до 260 всушников, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, САУ М109 Paladin и Гвоздика.
На Красно-Лиманском подразделения группировки "Центр" отбили четыре атаки в районе Торское, Ямполовка и Макеевка. В районах Торское, Терны и Червоная Диброва поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Нейтрализованы две ДРГ. За сутки уничтожено более 90 человек личного состава, три боевые бронированные машины, два пикапа, САУ Гвоздика и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки противника в районах Никольское, Урожайное и Макаровка. В районе Работино Запорожской области и Урожайное накрыты подразделения ВСУ с техникой. На Запорожском в районе Марфополя уничтожена украинская ДРГ. На этих двух направлениях за сутки противник потерял до 190 всушников, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе Bradley, две гаубицы М777, две МСТА-Б и по одной Д-20 и Д-30. Три склада РАВ и боеприпасов уничтожены в районах Успеновки, Малокатериновки и Орехова.
На Купянском направлении активных боевых действий нем велось, работала артиллерия и авиация. В районе Синьковки Харьковской области уничтожена ДРГ. Общие потери ВСУ: до 20 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-30. В районе Песчанки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов.
На Херсонском направлении также без изменений, противник потерял порядка 30 военнослужащих, семь автомобилей и две гаубицы МСТА-Б. В районе Змиевки уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады ТРО, в районе Каменки сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Отметились зенитчики.