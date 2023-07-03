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«Детали британских самолетов теперь на Су-24»: адаптация бомбардировщиков ВСУ к применению ракет Storm Shadow

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«Детали британских самолетов теперь на Су-24»: адаптация бомбардировщиков ВСУ к применению ракет Storm Shadow

Появление на вооружении ВСУ британских крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-поверхность» усилило боевую мощь украинской авиации, но не привело к значительным сдвигам на театре военных действий. При этом киевский режим постоянно рапортует о «неимоверно большом» уроне, который наносят британские КР российским войскам. Западные кураторы не подвергают никаким сомнениям эту явно завышенную оценку.


Так, министр обороны Бен Уоллес, выступая в парламенте страны, восторженно отзывался о переданных ВСУ Storm Shadow:

Ракета Storm Shadow оказала значительное влияние на поле боя. Его точность и способность успешно доставлять полезную нагрузку, отправляемую украинцами, почти безупречны.

Вслед за властями тему о безупречности британских ракет развивают в прессе, позиционируя их в качестве «чудо-оружия», способного изменить ход конфликта. На фоне этого славословия публикуются интересные с технической точки зрения подробности адаптации бомбардировщиков ВСУ к применению Storm Shadow.



В издании UK Defence Journal опубликовали фотографии самолетов Су-24, оснащенных данной КР. Как указывается, пилон-адаптер, замеченный на украинских бомбардировщиках, был снят со списанных истребителей ВВС Британии Tornado.

Детали британских самолетов теперь на Су-24

- с энтузиазмом указывается в прессе.
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17 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 17:02
    +3
    Детали британских самолетов теперь на Су-24
    Скорей бы уже "детали" русских ракет их нашпиговали
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:02
    0
    Вот эт ГЕНИИ, сняли пилоны с одного самолета и "приварили" к другому, ну тут да, очень даже технологично.
    1. olhon
      olhon Сегодня, 17:14
      +2
      Полет без приземления. Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 17:27
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Вот эт ГЕНИИ, сняли пилоны с одного самолета и "приварили" к другому, ну тут да, очень даже технологично.

      Да как бы сказать, к тому "пилону" еще аппаратура и различная проводка прилагается и это на самолете, который под её установку не рассчитывался
      Мне эта надпись "За Димку от МАУ..." "нравиться"... "МАУ" - Международные Авиалинии Украины, это авиакомпания, гражданская. Значит, мало нам известный Димка был её пилотом, потом вернулся в строй и был сбит, в результате чего погиб. К слову, пилоты МАУ имеют хорошие навыки общения на английском
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:36
        +1
        Да как бы сказать, к тому "пилону" еще аппаратура и различная проводка прилагается и это на самолете, который под её установку не рассчитывался

        Вот именно! А если ещё учесть разницу в метрических системах,, то задача и вообще не тривиальна
        1. BARKAS
          BARKAS Сегодня, 17:55
          0
          если ещё учесть разницу в метрических системах,, то задача и вообще не тривиальна

          А в чём проблема конвертор величин в каждом телефоне есть.
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 18:06
            0
            Ага, и набор резбонарезного инструмента, нужного
            До чего дожились, - иронически сказал Полесов, - вчера весь город
            обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай
            собираются пускать!..
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:04
    -1
    И опять дифирамбы в адрес ВСУ, какие "молодцы". Если у них все так шикарно где победы?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:37
      0
      Если у них все так шикарно где победы?

      В реляциях!! Там они вообще не победимы
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:07
    +1
    Как тут уже раз на портале отмечали:
    "- Какое они там влияние оказали?
    - Не видите? Написали - же - значительное!"
    lol
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 17:23
      0
      Цитата: Bingo
      - Не видите? Написали - же - значительное!"
      – Видишь суслика?
      – Нет.
      – Вот и я не вижу. А он есть. Зеля как порошка нюхнет, так сразу его видит. lol
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:07
    0
    Так, министр обороны Бен Уоллес, выступая в парламенте страны, восторженно отзывался о переданных ВСУ Storm Shadow:
    Ракета Storm Shadow оказала значительное влияние на поле боя. Его точность и способность успешно доставлять полезную нагрузку, отправляемую украинцами, почти безупречны.

    А где выступления Шойгу о том, что российские «Кинжалы», «Калибры» и «Цирконы» способны успешно доставлять «полезную нагрузку» на территорию GB и к местам производства во Францию?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:13
      0
      ROSS 42 hi, этот вопрос уже давно задается и нет на него ответа, вон Зеленский жив здоров и прихлебатели вроде как все выжили а вы про ближайшего нукера Вашингтона намекаете.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:39
        -1
        ближайшего нукера Вашингтона намекаете.

        Где собака, а где хвост??
  6. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 17:13
    -2
    Цитата: ROSS 42
    А где выступления Шойгу

    Да оставьте его в покое.
    Есть дела поважнее.
    Например презентация первой книги или выставка скульптур из дерева.
    Печально, что это уже предвосхитили многие специалисты.
    Что теперь с дальностью этого боеприпаса?
    До каких городов нашей Родины дотянется эта рука бендеровца?

    Не пора ли наконец предоставить патриотами из ИРА все, что они попросят, помочь людьми.
    Ребята из Ахмата могут хорошо показать себя в деле, на территории мелкобритании.
  7. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:28
    0
    Проблема не в том, что что-то прилепили чегой-то от бриттов, а в том, что Су - 24 осталось штук 5 - 7. И в отличии от МиГ-29 и Су - 25, они массово за рубеж не поставлялись. А потому, и целые машины, и запчасти к ним брать просто негде.
  8. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 17:34
    +1
    Не думал что натовских ракеты можно приделать к советским самолётам.оказывантса можно и довольно быстро сделано.и не надо насмехаться над противником.с учётом их дальности -до 500 км.серьезная угроза для штабов, складов,аэродромов.нужно вынести все оставшиеся борты укро ВВС