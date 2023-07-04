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Арбитражный суд Республики Крым намерен взыскать с Украины более 150 млрд рублей за ущерб от водной блокады полуострова

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Арбитражный суд Республики Крым намерен взыскать с Украины более 150 млрд рублей за ущерб от водной блокады полуострова

Арбитражный суд Крымской Республики зарегистрировал иск, предусматривающий взыскание с Украины суммы в размере более 152 млрд рублей за водную блокаду полуострова и ущерб, нанесённый ею в результате этих противозаконных действий. Об этом председатель Госсовета Владимир Константинов написал в своём ТГ.


По мнению российского чиновника, по завершении спецоперации западные страны тут же поспешат обвинить Россию в причинении бывшим украинским территориям ущерба от военных действий, предложив покрыть его в обмен на снятие санкций.

Для нас данное событие имеет очень значимое событие. Именно по этой причине нам нужно быть готовыми к тому, чтобы выставить Украине счёт за тот ущерб, который она нанесла Крыму. Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий с тем, чтобы восстановить справедливость с юридической точки зрения

– резюмировал спикер крымского Госсовета.

Отметим, что ранее специальная рабочая группа, созданная в парламенте республики, высказалась касательно вхождения Крымской АССР в состав УССР в 1954 году, придя к выводу о том, что оснований для её передачи на тот момент не было.

Напомним, что изначально киевский режим заблокировал подачу воды на полуостров путём строительства ещё в 2017 году стационарной бетонной плотины на границе с республикой. По данным украинских СМИ, данная дамба была построена за год, а расходы на эти цели составили 35 млн гривен. Насосную станцию Северо-Крымского канала в Джанкойском районе, откуда вода из Днепра подаётся в другие регионы Крыма, Россия запустила в середине апреля. Однако из-за взрыва на Каховской ГЭС вновь возникают риски в плане водоснабжения полуострова.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:17
    +1
    Конечно,надо бить их и судебными исками.Правда,в настоящее время это дело-глухое.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:19
    +1
    Для нас данное событие имеет очень значимое событие. Именно по этой причине нам нужно быть готовыми к тому, чтобы выставить Украине счёт за тот ущерб, который она нанесла Крыму. Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий с тем, чтобы восстановить справедливость с юридической точки зрения
    – резюмировал спикер крымского Госсовета.
    Дело хорошее. Но бесперспективное. На тех где сядешь, там и слезешь. Только если натурой какой, с них потом слупить.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:22
    0
    Чей-то мало. Это всегото 1,5 лярда бакинских, а моральный ущерб ещё.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:23
    0
    Арбитражный суд Республики Крым намерен взыскать с Украины более 150 млрд рублей за ущерб от водной блокады полуострова
    . Тоже дело... получится/не получится, надо пробовать.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:27
    +2
    Действуют в правильном направлении, надо ещё иск подготовить об энергетической блокаде Крыма. Всё это время бандеровская власть кричит по всему миру, что крымчан насильно, под дулами автоматов, заставили голосовать на референдуме и при этом воду, "своим гражданам" перекрыли, свет отрезали, про пенсии и банковские вклады молчу.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:37
    +3
    "Арбитражный суд Республики Крым намерен взыскать с Украины..."
    А ещё... кто-то намерен арестовать Самого.
    В какой реальности живут эти люди?..
  7. mag nit
    mag nit Сегодня, 09:42
    +1
    А за ущерб от зернового сговора, с кого взыскивать будут?
  8. Victor777
    Victor777 Сегодня, 09:43
    +3
    Суровикина за сдачу плацдарма на правом берегу - под трибунал.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:46
    +1
    Арбитражный суд Республики Крым намерен взыскать с Украины более 150 млрд рублей за ущерб от водной блокады полуострова

    Надо воевать, присоединять к России русские территории, убирать нацистов окончательно, безоговорочно и незамедлительно (их не должно оставаться в природе априори), а им иски рисуют...
    Сказать честно?! Нас Рать, а им на эти иски! Они положили на мирных граждан, не участвующих ни в каких боевых действиях, они убивают детей, а мы им иски...
  10. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 10:02
    0
    Есть кто из Крыма? Что сейчас с водой?
    Аксёнов говорил: -"С точки зрения обеспечения водой Крыму ничего не угрожает."
    https://glava.rk.gov.ru/ru/article/show/6012
    1. maksbazhin
      maksbazhin Сегодня, 10:15
      0
      Говорят этот год без проблем, а дальше по старому, с не большмим улучшениями.
      Удивляет, что нет плана и даже аналитики, на счет Каховской ГЭС. Понятно что нет большой необходимости в электростанции, но план/проект восстановления дамбы и водохранилища и понимание сроков должны же быть.
  11. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 10:15
    +1
    Шел на улице 2023 год
    Хочется спросить, а чем занимались с 2014 года?!
    Думаю ответ на поверхности - осваивали бюджет РФ и занимали денежные стулья и должности.
  12. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:21
    0
    А может тех судейских кто этим делом вознамерился заняться призвать в армию да на передовую? Ну, раз им заняться нечем. request