Арбитражный суд Республики Крым намерен взыскать с Украины более 150 млрд рублей за ущерб от водной блокады полуострова

Для нас данное событие имеет очень значимое событие. Именно по этой причине нам нужно быть готовыми к тому, чтобы выставить Украине счёт за тот ущерб, который она нанесла Крыму. Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий с тем, чтобы восстановить справедливость с юридической точки зрения

Арбитражный суд Крымской Республики зарегистрировал иск, предусматривающий взыскание с Украины суммы в размере более 152 млрд рублей за водную блокаду полуострова и ущерб, нанесённый ею в результате этих противозаконных действий. Об этом председатель Госсовета Владимир Константинов написал в своём ТГ.По мнению российского чиновника, по завершении спецоперации западные страны тут же поспешат обвинить Россию в причинении бывшим украинским территориям ущерба от военных действий, предложив покрыть его в обмен на снятие санкций.– резюмировал спикер крымского Госсовета.Отметим, что ранее специальная рабочая группа, созданная в парламенте республики, высказалась касательно вхождения Крымской АССР в состав УССР в 1954 году, придя к выводу о том, что оснований для её передачи на тот момент не было.Напомним, что изначально киевский режим заблокировал подачу воды на полуостров путём строительства ещё в 2017 году стационарной бетонной плотины на границе с республикой. По данным украинских СМИ, данная дамба была построена за год, а расходы на эти цели составили 35 млн гривен. Насосную станцию Северо-Крымского канала в Джанкойском районе, откуда вода из Днепра подаётся в другие регионы Крыма, Россия запустила в середине апреля. Однако из-за взрыва на Каховской ГЭС вновь возникают риски в плане водоснабжения полуострова.