В Гааге открылся так называемый международный центр по расследованию «преступлений России на Украине»

В Гааге начал функционировать так называемый международный орган, в функции которого входит расследование "преступлений, совершенных в ходе российского вторжения на Украину".Как сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в одной из западных социальных сетей, "расследованием" будут заниматься прокуроры из Украины, США, Польши, Латвии, Эстонии, Литвы, а также Международного уголовного суда в Гааге. Задействованные в работе центра юристы будут обеспечены всей необходимой аналитической, юридической, финансовой и логистической поддержкой.Предполагается, что основная задача центра будет заключаться в сборе "ключевых доказательств, их последующем анализе и установлении всех обстоятельств преступлений", якобы совершенных российской армией в ходе проведения специальной военной операции на Украине. К таковым в Запад относит бомбардировки, блокировки портов, а также иные действия российской армии на земле, на воде и в воздухе.Собранные представителями центра материалы послужат основой для предполагаемого возбуждения уголовных дел, целью которых станет привлечение "виновных" к ответственности в специальном трибунале или одном из действующих международных судов.Примечательно, что одним из "преступлений" российской армии против Украины в Гааге ранее назвали якобы "депортация" несовершеннолетних украинских граждан на территорию России. Так в Международном уголовном суде назвали эвакуацию детей из зоны боевых действий.А военные преступления киевского режима, включая многолетние обстрелы Донецка и Луганска, вторжение в Брянскую и Белгородскую области, подрыв Крымского моста, расстрел военнопленных и мирных жителей, применением противопехотных мин "Лепесток" против гражданских лиц, в Гааге расследовать почему-то не хотят...