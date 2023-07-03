Военное обозрение
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В Гааге открылся так называемый международный центр по расследованию «преступлений России на Украине»

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В Гааге открылся так называемый международный центр по расследованию «преступлений России на Украине»

В Гааге начал функционировать так называемый международный орган, в функции которого входит расследование "преступлений, совершенных в ходе российского вторжения на Украину".


Как сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в одной из западных социальных сетей, "расследованием" будут заниматься прокуроры из Украины, США, Польши, Латвии, Эстонии, Литвы, а также Международного уголовного суда в Гааге. Задействованные в работе центра юристы будут обеспечены всей необходимой аналитической, юридической, финансовой и логистической поддержкой.

Предполагается, что основная задача центра будет заключаться в сборе "ключевых доказательств, их последующем анализе и установлении всех обстоятельств преступлений", якобы совершенных российской армией в ходе проведения специальной военной операции на Украине. К таковым в Запад относит бомбардировки, блокировки портов, а также иные действия российской армии на земле, на воде и в воздухе.

Собранные представителями центра материалы послужат основой для предполагаемого возбуждения уголовных дел, целью которых станет привлечение "виновных" к ответственности в специальном трибунале или одном из действующих международных судов.

Примечательно, что одним из "преступлений" российской армии против Украины в Гааге ранее назвали якобы "депортация" несовершеннолетних украинских граждан на территорию России. Так в Международном уголовном суде назвали эвакуацию детей из зоны боевых действий.

А военные преступления киевского режима, включая многолетние обстрелы Донецка и Луганска, вторжение в Брянскую и Белгородскую области, подрыв Крымского моста, расстрел военнопленных и мирных жителей, применением противопехотных мин "Лепесток" против гражданских лиц, в Гааге расследовать почему-то не хотят...
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28 комментариев
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 16:49
    +5
    В Гааге начал функционировать так называемый международный орган, в функции которого входит расследование "преступлений, совершенных в ходе российского вторжения на Украину".

    Ржачно все это. В цирк ходить не надо.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 16:55
      +6
      прокуроры из Украины, США, Польши, Латвии, Эстонии, Литвы
      Это будет самый непредвзятый суд.

      «Работа Квизиции лишена даже малейшей возможности ошибки. Подозрение – уже доказательство.»
      Терри Пратчетт «Мелкие Боги»
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 17:04
      +3
      Когда, наконец, мы организуем орган по расследованию наглосаксов и буржуев, например, на Украине, Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и т.д.
      1. Kusja
        Kusja Сегодня, 17:08
        +3
        Вьетнам сюда же. И создать свой международный суд в , скажем, Минске.
    3. 6erJIblu
      6erJIblu Сегодня, 17:23
      +1
      Они как то про Рейс 017 Malaysia Airlines, сбитый над Донецкой областью забыли. Хотя тыкали им каждый удобный раз. Наверно тема получше нашлась...
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:43
      0
      Цитата: AlexGa
      Ржачно все это. В цирк ходить не надо.

      Ну ясно, что вассалы только "За", а вот крайний, он чисткровный евопеец, али прибалт , аль кто ?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:51
    +4
    То есть собрали междусобойчик из отпетых русофобов, чтоб судить Россию - которой до фонаря на решение подобных сборищ? Показуха да прожер баблишка, вот и всё, заранее всё ясно и чего они вынесут и решат. Скучно девочки(С).
    1. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 17:18
      0
      Ну вот же ,ключевые слова
      ... будут обеспечены..юридической, финансовой и логистической поддержкой..

      laughing
  3. -sa-
    -sa- Сегодня, 16:53
    +2
    Для начала свои преступления по всему миру расследуйте и свою вину в разжигании конфликта россии и украины!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:53
    +1
    Ну,стоят Дэ Билы вдоль стены.Вот и вся гастроль...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:07
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,стоят Дэ Билы вдоль стены.

      Плохо, что стоят. Должны уже лежать бездыханные.
  5. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 16:57
    +3
    А шо там зек делает , третий с лева. Да и личную карточку куда дел. Нарушение.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:58
    +2
    В Гааге открылся так называемый международный центр по расследованию «преступлений России на Украине»

    Пора начинать отстреливать всех желающих навесить на Россию украинских собак.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:58
    +3
    Почему СКР завёл тысячи уголовных дел на кровавых укронацистских преступников, а Трибунала по их преступлениям до сих пор нет? Нужны приговоры и приведение их в исполнение по методу Н. Кузнецова.
  8. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 17:00
    +3
    После убийства Милошевича это не суд, а вшивый вольер.
    А какое еще решение они могут вынести?! Как двоечники подгонят решение задачи к ответу в конце учебника.
  9. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 17:03
    +1
    Цитата: AlexGa
    Ржачно все это. В цирк ходить не надо

    Смех смехом, но в России много чиновников радостно визжали при создании таких институтов международного бесправия.

    Хорошо-бы опубликовать список всех, упырей, госсоветников 1,2 рангов, которые приветствовали учреждение таких карательных органов, как МУС, и.т.п.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:07
    +1
    Ключевое слово-« орган». Пусть открывается..) Суд над Милошевичем уже показал что такое « международное правосудие» Да и с « боингом « до сих пор не могут объективно расследовать.
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:10
    0
    такое ощущение, что негр в штаны навалил, как-то они топорщатся
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:13
    0
    расследованием" будут заниматься прокуроры из Украины, США, Польши, Латвии, Эстонии, Литвы,

    Откровенные русофобы.
    Нам надо сделать тоже самое... только в отношении этих стран участвующих в преступлениях против народов России и Украины.
  13. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:13
    0
    Напомнило "Процесс" Кафки :)
  14. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:18
    0
    А кто их уполномочил? Самозванцы. sad Им пора "правительство в изгнании" готовить. sad
  15. A. B.
    A. B. Сегодня, 17:19
    0
    Любопытно, кадры с мест преступлений будут снимать в том же павильоне где снимали высадку на луну или в соседнем?)
  16. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:20
    0
    Странно как это. Даже во второй мировой и балканских событиях трибуналы начинались после завершения конфликта.
    Как можно телегу впереди лошади запрячь ? Если ещё неизвестно кого судить ?
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:29
    0
    А наши всё политесы с реверансами отвешивают этой четверке, вместо целенаправленного системного создания невыносимых условий в о всем.
  18. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:29
    0
    Сбор блатных и шайка нищих)))) цирк уехал - клоуны остались)))
  19. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:44
    0
    Ох, я в предвкушении работы, а главное, решений этого самого неангажированного, кристально прозрачного и архинепредвзятого суда!
  20. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 17:54
    0
    Подпись к фото - "ВИМАНИЕ РОЗЫСК"
  21. alystan
    alystan Сегодня, 18:07
    0
    На приведенном фото второй справа это бельгиец Дидье Рейндерс, прощелыга еще тот.

    В 27 лет стал генеральным директором департамента местных органов власти министерства Валлонского региона (1985-1988), параллельно в 1986 году став президентом Бельгийской национальной железнодорожной компании (SNCB). В период с 1991 по 1993 год был президентом Национальной авиакомпании, на тот момент "Сабена".

    Позже перешел в большую политику и продолжительное время оставался во властной обойме.

    Дружил с Саркози, когда тот собрал международную коалицию и бомбил Ливию.

    С 2019 года и по настоящее время он является еврокомиссаром по вопросам юстиции.