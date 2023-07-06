Истребительная авиация Тайваня

После бегства руководства и части войск Гоминьдана на остров Тайвань основу военно-воздушных сил Китайской республики (Republic of China Air Force – ROCAF) составляли самолёты американского производства. В 1950–1980-е годы на вооружении стояли реактивные истребители: F-84 Thunderjet, F-86 Sabre, F-100 Super Sabre, F-104 Starfighter, F-5A/B Freedom Fighter и F-5E/F Tiger II. В середине 1990-х в США были закуплены истребители F-16А/В Fighting Falcon, а во Франции Mirage 2000-5. Кроме того, на Тайване был создан и серийно строился истребитель F-CK-1 Ching-Kuo.
По состоянию на 2022 год в ROCAF имелось 518 самолетов, из них истребителей – 289 единиц. Для островного государства площадью 36 197 км² такая численность боевого авиационного парка является очень солидной.
Большая часть структуры и организации ROCAF построена по американскому образцу: истребительные эскадрильи сводятся в авиационные группы, из которых сформированы тактические авиационные крылья. В 2005 году большую часть эскадрилий расформировали, а авиационные группы стали почти того же состава, как и эскадрильи.
В настоящее время боевые подразделения ВВС Тайваня включают: шесть крыльев тактических боевых самолетов (истребителей), транспортно-противолодочное крыло, крыло тактического управления, крыло связи и управления воздушным движением, крыло прогноза погоды, а также командование наземных сил ПВО, в состав которого входит 5 бригад и 16 зенитно-артиллерийских и ракетных дивизионов.
Авиационная техника ROCAF постоянно размещается на девяти крупных аэродромах, где построено не менее 300 железобетонных ангаров.
Тайваньский истребитель F-16A в железобетонном ангаре
По меньшей мере на трёх тайваньских авиабазах имеются высокозащищённые подземные укрытия, в которых можно разместить около половины всего имеющегося истребительного парка. Предусмотрено использование резервных взлётно-посадочных полос и специально оборудованных участков автострад с туннелями.
Схема расположения основных авиабаз ВВС Китайской республики на островах Тайвань и Пэнху
Тайваньские истребители постоянно перемещаются по разным аэродромам, и большая часть боевых самолётов находится в укрытиях. Согласно экспертным оценкам, доля истребителей, находящихся в технически исправном состоянии и способных выполнить боевую задачу, в ВВС Тайваня составляет около 70 %. Средний уровень налёта у пилотов – более 100 часов в год.
Истребители F-5Е/F Tiger II
В середине 1960-х ROCAF стали одним из первых получателей истребителей F-5A/B Freedom Fighter. Этот истребитель, выпускавшийся компанией Northrop, по сравнению с имевшимися на вооружении ВВС Китайской республики самолётами F-100 Super Sabre и F-104 Starfighter является гораздо более простой в эксплуатации и лёгкой в управлении машиной. Так как «Фридом Файтер» имел два двигателя General Electric J85-GE-13 с форсажной тягой по 1 850 кг каждый, безопасность полётов была гораздо выше, чем у однодвигательных истребителей.
Тайваньский истребитель F-5A Freedom Fighter в музейной экспозиции
Одноместный F-5A имел максимальный взлётный вес 9 380 кг. Хотя его максимальная скорость лишь ненамного превышала звуковой барьер и составляла всего 1 315 км/ч, благодаря относительно низкой нагрузке на крыло, F-5A обладал хорошей маневренностью, что делало его опасным противником в ближнем воздушном бою. Для выполнения задач по завоеванию господства в воздухе и перехвата в состав вооружения входили две 20-мм пушки M-39A2 и две УР ближнего боя AIM-9 Sidewinder. Боевой радиус в конфигурации для воздушного боя – 900 км. К 1971 году в ВВС Тайваня имелось 72 F-5A и 11 F-5B.
В первой половине 1970-х на вооружение ROCAF поступили усовершенствованные истребители: одноместные F-5E и двухместные F-5F. Вскоре после этого тайваньская авиастроительная корпорация Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) получила лицензию на производство и в 1975 году передала заказчику первые 24 истребителя, собранных из американских комплектующих. Всего на Тайване по лицензии до 1986 года было построено 242 F-5E и 66 F-5F.
Тайваньский истребитель F-5E Tiger-II
Истребитель F-5E Tiger-II имеет максимальную взлётную массу 11 561 кг. Два General Electric ТРДФ J85-GE-21 с максимальной суммарной тягой 4 534 кгс могут разогнать самолёт до 1,63 М.
Боевой радиус в конфигурации для воздушного боя с двумя УР AIM-9 Sidewinder составляет 1 400 км. В ударном варианте с боевой нагрузкой 2 875 кг – 320 км. Встроенное вооружение: две 20-мм пушки M-39A2 с боекомплектом 280 выстрелов на ствол. На истребителе установлена неплохая для своего времени БРЛС AN/APQ-159 c дальностью обнаружения воздушных целей до 37 км.
В конце 1990-х корпорация AIDC пыталась кардинально модернизировать «Тайгер-2», установив на него БРЭО и вооружение истребителя F-CK-1 Ching-Kuo. Этот вариант получил обозначение Tiger 2000/2001.
Однако ввиду отсутствия заинтересованности со стороны руководства ROCAF, проект развития не получил и был построен только один прототип.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители F-5Е на авиабазе Цзяи
После принятия во второй половине 1990-х на вооружение истребителей 4-го поколения F-16А/В Fighting Falcon, Mirage 2000-5 и F-CK-1 Ching-Kuo самолёты «Тайгер-2» перевели во «вторую линию», и их в основном ориентировали на задачи непосредственной авиационной поддержки наземных подразделений и борьбу с беспилотниками.
В настоящее время F-5E/F считаются устаревшими, но в ROCAF до сих пор имеется примерно три десятка одноместных и двухместных машин.
Истребители F-5F Tiger II ВВС Тайваня
Одноместные и двухместные самолёты в основном используются в учебно-тренировочных целях и изображают воздушного противника на учениях.
Спутниковый снимок Google Earth: двухместные истребители F-5F на авиабазе Тайдун
Ещё около полусотни F-5E/F находится на хранении. По мнению западных авторов, эти самолёты могут быть переделаны в беспилотники, и использоваться в качестве ложных целей.
Истребители F-16 Fighting Falcon
В конце 1980-х основу тайваньской истребительной авиации составляли одноместные сверхзвуковые истребители F-104А/В/G/J Starfighter и F-5E Tiger II. Хотя на тот момент эти самолёты не являлись вершиной технического прогресса, с поставленными перед ними задачами они вполне справлялась.
«Старфайтеры» различных модификаций американского, канадского и японского производства эксплуатировались ROCAF до 1998 года. В 1960–1970-е годы этот самолёт имел высокую аварийность, но 1980-е после того, как он был в должной мере освоен лётным и техническим составом, а также была отработана правильная тактика применения, количество аварий и катастроф снизилось до приемлемого уровня.
Тайваньский истребитель F-104 Starfighter
На начальном этапе эксплуатации F-104 рассматривали как универсальный истребитель, способный выполнять перехват высотных скоростных целей, вести ближний воздушный бой, наносить удары по наземным и морским целям. Однако вскоре выяснилось, что истребителю с совершенной аэродинамикой, но короткими тонкими прямыми крылышками противопоказаны полёты на малой высоте и интенсивные манёвры в «собачей свалке».
В то же время «Старфайтер», оснащённый радаром и управляемыми ракетами «воздух-воздух», обладавший высокой скоростью полёта и хорошими разгонными характеристиками, оказался неплох в роли перехватчика и мог успешно противостоять бомбардировщикам ВВС НОАК Н-5 (китайской версией Ил-28) и Н-6 (китайской версией Ту-16).
В свою очередь достаточно массовый лёгкий «Тайгер-2» в ближнем воздушном бою имел высокие шансы на победу при столкновении с истребителями ВВС НОАК J-6 (китайской версией МиГ-19) и J-7 (китайской версией МиГ-21).
Но после того, как в начале 1990-х в КНР появились тяжелые истребители 4-го поколения российского производства Су-27СК (а позже не лицензионные китайские клоны), ВВС НОАК получили не только количественное, но и подавляющее качественное превосходство.
В ответ на это Тайбэй запросил у Вашингтона поставку современных истребителей. После событий на площади Тяньаньмэнь отношения США с континентальным Китаем охладели. Кроме того, после распада СССР у американцев исчезла основная причина для «дружбы» с КНР, основанная на антисоветизме, и ничто не препятствовало передачи Тайваню современных боевых самолётов.
В сентябре 1992 года островная Китайская республика и США заключили соглашение о продаже 150 истребителей F-16A/B Fighting Falcon модификации Вlock 20. Стоимость сделки составила 6 млрд долларов, всего в период с 1997 по 2001 год поставлено 120 одноместных и 30 двухместных самолетов. Также контрактом предусматривалась передача запасных частей, расходных материалов, вооружения, подготовка лётного и технического состава.
Истребитель F-16A Вlock 20 был оснащён БРЛС AN/APG-66 (V)3 с дальностью обнаружения крупных целей более 100 км. Система управления огнём первоначально позволяла использовать ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-7M Sparrow и ПКР АGM-84 Harpoon. В конфигурации для ближнего боя истребитель нес 6 УР AIM-9L/M/P Sidewinder. Встроенное вооружение – 20-мм пушка M61A1 Vulcan (515 патронов). Боевая нагрузка – 5 420 кг.
После доработки БРЭО появилась возможность подвески дальнобойных УР «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM.
ТРДДФ Pratt & Whitney F100-PW-200 с тягой на форсаже 10 810 кгс обеспечивала истребителю с нормальной взлётной массой 11 467 кг высокую тяговооруженность. Максимальная скорость полёта на большой высоте – 2 120 км/ч, у земли – 1 430 км/ч. Практическая дальность – 1 315 км.
Освоение истребителей F-16А/В позволило ROCAF списать перехватчики F-104 и перевести на вторые роли F-5E. Командование ВВС Тайваня сочло, что F-16 достаточно эффективен, как в роли перехватчика, так и в роли истребителя завоевания превосходства в воздухе. В прошлом тайваньские истребители неоднократно поднимались навстречу самолётам ВВС НОАК, ведущих разведку вблизи границ республики.
Благодаря достаточно мощному и совершенному бортовому радару, «Сражающийся Сокол» способен самостоятельно обнаруживать воздушного противника в любое время суток и в сложных метеоусловиях на достаточно большом расстоянии, а ракеты AIM-7M Sparrow с полуактивной радиолокационной системой наведения позволяли поражать воздушные цели на дальности до 70 км. В 2004 году Тайвань купил 200 УР большой дальности AIM-120 C-5 AMRAAM, в 2007 году поступила ещё одна партия из 218 ракет.
Ракета «воздух-воздух» с активной радиолокационной ГСН дальности AIM-120 C-5 AMRAAM имеет максимальную дальность стрельбы более 100 км и может применяться в режиме «выстрелил и забыл». Стоимость одной ракеты AMRAAM – 1,2 млн долларов.
Истребители F-16А/В стоят на вооружении двух тактических авиационных крыльев. В составе 401-го крыла, домом которого является авиабаза Хуалянь, имеется три истребительные группы и одна разведывательная эскадрилья (на RF-16A/B).
Спутниковый снимок Google Earth: истребители F-16 на авиабазе Хуалянь
В составе 455-го крыла три истребительные группы и поисково-спасательная группа, оснащенная вертолётами S-70C. Авиатехника этого крыла приписана к авиабазе Цзяи.
В составе истребительных групп, оснащённых в основном самолётами F-16А/В, также имеются F-5E/F, на которых осуществляются тренировочные полёты, и таким образом сберегается ресурс более современных истребителей. К 2018 году в лётных происшествиях было потеряно семь F-16А/В.
В 2016 году состоялось подписание контракта с корпорацией Lockheed Martin на модернизацию имеющихся F-16A Вlock 20 в F-16V Block 70. Работы должны были вестись на производственных мощностях тайваньской авиастроительной компании AIDC, расположенных в городе Тайчджун.
Тайваньские истребители F-16V
Модификация F-16V (Viper) Block 70 на сегодняшний день является самой продвинутой в семействе истребителей F-16. Этот вариант оснащается новой бортовой РЛС AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (дальность более 300 км) с АФАР, новым комплексом радиоэлектронной борьбы Viper Shield, более мощным бортовым компьютером, обновленной кабиной с крупноформатными индикаторами, модернизированным двигателем, тепловизионной системой поиска и сопровождения, улучшенной аппаратурой передачи данных, высокоточной аппаратурой GPS-навигации и автоматической системой предотвращения столкновений с землей.
Самолет имеет возможности интеграции большинства видов американского современного авиационного вооружения и установки конформных топливных баков. Ресурс новых самолетов Block 70 составляет 12 тысяч часов, что вдвое больше, чем у предыдущих серий F-16.
Первоначально планировалось модернизировать все имеющиеся истребители. Однако в ходе модернизации выяснилось, что часть самолётов имеет сильную внутреннюю коррозию планера, и подвергать эти машины улучшениям нецелесообразно. К декабрю 2020 года до уровня F-16V удалось довести 18 F-16A. Судя по всему, модернизировать удастся не более половины имеющегося в лётном состоянии парка F-16A Вlock 20, которых по состоянию на 2020 год насчитывалось 115 единиц.
В связи с образовавшейся нехваткой современных истребителей, Тайвань заказал у Lockheed Martin 66 новых истребителей F-16V Block 70, заплатив за них 8 млрд долларов. Поставки должны начаться в 2023 году, а выполнение заказа планируется завершить в 2026 году.
В сентябре 2022 года был заключён контракт стоимостью 1,106 млрд долларов на поставку для F-16V дополнительного вооружения: 100 ракет ближнего боя AIM-9X Sidewinder, 60 AGM-84L-1 Harpoon, не названного количества УР AIM-120 C-7 AMRAAM и AGM-88 HARM, а также запасных частей, расходных материалов.
Истребители Mirage 2000-5
Одновременно с подачей заявки на F-16A/B Fighting Falcon Вlock 20 тайваньское правительство сделало запрос Франции относительно возможности продажи истребителей Mirage 2000-5. Стороны заключили соглашение о поставке 60 самолётов. Из них 48 были одноместными перехватчиками Mirage 2000-5EI, 12 – учебно-боевыми Mirage 2000-5DI. В связи с тем, что Тайбэй заявлял о чисто оборонительном назначении этих самолётов, они были лишены возможности дозаправки в воздухе и ударного вооружения.
Тайваньский истребитель Mirage 2000-5EI
Стоимость самолётов составила 2,6 млрд долларов. Ещё 2,3 млрд долларов Тайвань заплатил за 480 ракет «воздух-воздух» малой дальности Matra R550 Magic-II, 960 ракет «воздух-воздух» средней дальности MBDA MICA-EM, подвесные контейнеры радиотехнической разведки ASTAC, наземное вспомогательное и диагностическое оборудование, обучение лётчиков и техников.
Одноместный Mirage 2000-5EI имеет нормальный взлётный вес 13 800 кг, максимальный – 17 010 кг. Турбореактивный двигатель SNECMA M53-P20 с тягой на форсаже 98,06 кН на большой высоте разгоняет самолёт до 2 340 км/ч. Максимальная скорость у земли – 1 210 км/ч. Практический потолок – 16 700 м. Практическая дальность – 1 770 км.
Встроенное вооружение: две 30-мм пушки DEFA 554 с общим боекомплектом 250 патронов. На 9 узлах подвески может быть размещена нагрузка массой до 6 300 кг, в том числе шесть УР MICA и две ракеты ближнего боя
«Главным калибром» являются ракеты MICA-EM с активной радиолокационной ГСН и дальностью стрельбы до 80 км. Ракета массой 112 кг имеет длину 3 100 мм, диаметр – 160 мм. Осколочная БЧ весит 12 кг. Максимальная скорость – 4 М.
Макет модернизированной ракеты MICA-EM, представленный Институтом науки и технологий Чун-Шаня
Сообщается, что имеющиеся на Тайване УР MICA-EM при технической поддержке французской корпорации MBDA были капитально отремонтированы и модернизированы силами Института науки и технологий Чун-Шаня. После модернизации дальность стрельбы доведена до 100 км.
Ракета ближнего боя R550 Magic-II с ИК ГСН весит 90 кг, длина – 2 720 мм, диаметр – 157 мм. Ракета оснащена боевой частью массой 12,7 кг. Максимальная скорость полёта – 3 М. Дальность – до 20 км.
Ракета R550 Magic-II под крылом тайваньского истребителя Mirage 2000-5EI
Тайваньские «Миражи» оснащены БРЛС RDY от компании Thales. Эта станция может обнаружить истребитель противника на дальности 130 км, одновременно сопровождать до восьми целей и обстреливать четыре из них. Приборное оборудование по типу «стеклянной кабины» включает три многофункциональных дисплея на приборной доске, а также широкоугольный индикатор на лобовом стекле, совмещенный с индикатором под ним, расположенным на уровне глаз пилота. Истребитель Mirage 2000-5EI получил встроенный комплекс РЭБ ICMS Мк 2.
«Миражи» поступили на вооружение 499-го тактического авиакрыла со штабом на авиабазе Синьчжу, в которое входит три авиагруппы.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители Mirage 2000-5 и F-5E на авиабазе Синьчжу
Примерно 10 лет назад ВВС Тайваня столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей французского производства, что отрицательно сказалось на боеготовности и потребовало крупных дополнительных капиталовложений. Влажный морской климат пагубно влиял на БРЭО истребителей, а в двигателях обнаружили трещины на лопатках турбин. Однако совместными усилиями тайваньской корпорации AIDC и французской Dassault Aviation большая часть самолётов была успешно отремонтирована. По состоянию на 2021 год в эксплуатации находилось 46 одноместных Mirage 2000-5EI и 9 двухместных Mirage 2000-5DI.
Истребители F-CK-1 Ching-Kuo
После того, как между Вашингтоном и Пекином были установлены дипломатические отношения, уровень поддержки островной Китайской республики со стороны США снизился. На этом фоне правительство в Тайбэе имело основания опасаться, что Тайваню будет отказано в поставках современного американского оружия.
А когда администрация Рональда Рейгана в 1982 году, желая получить сильного союзника в лице КНР, ввела оружейное эмбарго в отношении Тайваня, корпорация AIDC приступила к реализации программы IDF (Indigenous Defensive Fighter – национальный оборонительный истребитель), в рамках которой предусматривалось создать легкий всепогодный истребитель, способный также наносить удары по наземным целям, с низкой стоимостью жизненного цикла, простотой в обслуживании и высокой надежностью.
Хотя американцы формально придерживались эмбарго в части поставки вооружения, это не мешало американским авиационным корпорациям оказывать помощь в создании тайваньского истребителя. В итоге в конструкции истребителя F-CK-1 Ching-Kuo, созданного корпорацией AIDC, явственно просматриваются черты F-16 Fighting Falcon.
Известно, что корпорация General Dynamics получила более 50 млн долларов за спецификации и чертежи «Сражающегося Сокола». Тайваньские специалисты не стали слепо копировать американский истребитель, а творчески переработали его под свои требования.
По размерам «Цзин-Го» стал несколько меньше F-16. Самолет получил высокорасположенное крыло умеренной стреловидности с увеличенными корневыми наплывами, с улучшенными летными характеристиками на больших углах атаки. Однокилевое вертикальное оперение и цельноповоротный дифференциально отклоняемый стабилизатор аналогичны применяемым на американском «предке», а вот фюзеляж претерпел серьезные изменения, связанные с установкой двух двигателей и боковых воздухозаборников овального сечения, похожих на те, что используются на F-18.
На истребители F-CK-1 Ching-Kuo устанавливаются двигатели Honeywell / ITEC F125-GA-100 с номинальной тягой 2 740 кг (на форсаже 4 300 кг). Этот ТРДДФ создан совместно тайваньской компанией ITEC и американской Garrett. Максимальный взлётный вес – 12 247 кг. Максимальная скорость на большой высоте – 2 200 км/ч. Практическая дальность – 1 100 км. Практический потолок – 16 800 м.
Бортовое электронное оборудование истребителя «Цзин-Го» создавалось при поддержке американских компаний. Так, БРЛС GD-53 основана на конструкции радара AN/APG-67, созданного General Electric для не пошедшего в серию лёгкого истребителя F-20 Tigershark. В конструкции радиолокатора GD-53 также имеются элементы БРЛС AN/APG-66, используемой на F-16А. Согласно имеющейся информации, тайваньский многорежимный импульсно-доплеровский радар способен обнаружить бомбардировщик Н-6 на дистанции 150 км. Дальность обнаружения истребителя J-7 составляет 70 км. Имеется возможность одновременного сопровождения 10 целей и обстрела двух из них.
Аналогично используется другое оборудование американской разработки: ЭДСУ с тройным резервированием, аппаратура оповещения о радиолокационном облучении, система постановки помех, навигации и т. д.
Первый прототип F-CK-1 Ching-Kuo, окрашенный в красный, белый и синий цвета, поднялся в воздух 28 мая 1989 года.
Серийная сборка велась с 1994 по 2001 год. Первоначально планировалось построить 256 самолётов, но после того, как удалось договориться с США о поставке истребителей F-16А/В, заказ с учётом опытных машин сократили до 130 единиц, из которых 28 являются двухместными учебно-боевыми. Одноместный истребитель имеет обозначение F-CK-1А, а двухместный – F-CK-1В.
Истребитель F-CK-1А Ching-Kuo с ракетами класса «воздух-воздух» Sky Sword I и Sky Sword II
На начальном этапе работ по истребителю «Цзин-Го» было не ясно, продолжат ли США поставки Тайваню ракет «воздух-воздух». В связи с этим руководство ROCAF инициировало разработку собственных ракет с тепловой и радиолокационной системами наведения, предназначенных для ближнего боя и дальнего перехвата.
Ракета с ТГС, созданная на основе AIM-9L Sidewinder, получила обозначение Sky Sword I. УР дальнего действия известна как Sky Sword II. Эти ракеты используются так же, как зенитные, и подробно рассмотрены здесь.
Помимо ракет воздушного боя тайваньского производства, на девяти узлах подвески можно разместить: УР AIM-9L/Р, 227-кг или 907-кг свободнопадающие бомбы, бомбы GBU-12A с лазерным наведением, блоки НАР, УР AGM-65 Maverick и подвесные топливные баки. По левому борту установлена 6-ствольная 20-мм пушка М61А2 Vulcan.
Общая масса боевой нагрузки – до 3 900 кг. На этапе проектирования предполагалось, что самолёт сможет нести свободнопадающую ядерную бомбу массой до 907 кг. Но под давлением США программа создания ядерного оружия на Тайване была свёрнута.
В 2007 году началась модернизация истребителей F-CK-1А/В Ching-Kuo до уровня F-CK-1С/D Hsiung Ying («Храбрый ястреб»). В ходе программы модернизации общей стоимостью более 500 млн долларов, совмещённой с капитальным ремонтом, самолёт получил новую систему управления с собственным ПО, встроенную станцию РЭБ с автоматическим реагированием на угрозы, улучшенный радар. В связи с ростом запаса топлива на 771 л, было усилено шасси. Количество ракет большой дальности на борту увеличено с 2 до 4 единиц.
По состоянию на 2021 год в ROCAF эксплуатировалось 103 одноместных F-CK-1С и 26 двухместных F-CK-1D.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители F-CK-1С на авиабазе Тайнань
Этими самолётами вооружено 427-е тактическое авиакрыло со штабом на авиабазе Чинг Чуан Канн, включающее в себя две истребительные авиагруппы, и 443-е тактическое авиакрыло в составе трёх авиагрупп, приписанных к авиабазе Тайнань.