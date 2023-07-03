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Западная пресса: Индийские НПЗ начали оплачивать поставки российской нефти в китайских юанях

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Западная пресса: Индийские НПЗ начали оплачивать поставки российской нефти в китайских юанях

Западная пресса пишет о том, что индийские НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) перешли к оплате части приобретаемой у России нефти в китайских юанях. Соответствующий материал публикует Reuters со ссылкой на источники в Индии.


В материале говорится, что одна из крупнейших компаний Индии, занятых в сфере нефтепереработки – IOC (Indian Oil Corporation) в июне провела платёж перед России за поставленную нефть не в американских долларах, а в китайской валюте.

Ранее сообщалось, что к аналогичному способу оплаты российских энергоносителей перешли и многие китайские компании, подписавшие контракты с Россией.

К настоящему времени именно Россия стала крупнейшим поставщиком нефти как в Китай, так и в Индию, обогнав по объёмам поставок морем Саудовскую Аравию впервые в истории.

Переход к оплате нефти в юанях или других нацвалютах приводит к тому, что США лишаются возможности тотального контроля над финансовыми потоками, идущими в Россию в качестве оплаты за энергоносители. Соответственно, теряются возможности заморозки российских валютных активов и одновременно с этим снижается значение доллара, который в последние десятилетия превратился в безальтернативную валюту при международных расчётах. Помимо всего прочего оплата индийскими компаниями российской нефти в китайской валюте делает более независимой и защищённой от внешних факторов торговлю в формате БРИКС.

Ранее сообщалось, что Индия частично оплачивает поставки нефти из РФ в рублях и рупиях.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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20 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:31
    +1
    Иш ты, как это они сподобились на фоне "дружеских" отношений с США.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 18:01
      0
      А у меня вопрос - почему не золотом?
      Наши ... в правительстве (уже 6-е китайское предупреждение получила) так что догадывайтесь сами о ком пишу, ждут когда евро и бакс переползут за сотню, а юань привязан к баксу и уже по 14 рябчиков.
      Нет, ну наши молодцы, нашли "твёрдый" китайский "болт".)
      Скоро девальвация, братцы, пару нулей уберут с купюр.)
      Ой,ё это же называется деноминацией, как я забыла.)
  2. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:31
    0
    Вот интересно,а Узбекистан будет ли оплачивать российский газ местными сумами ?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:36
      +3
      andrewkor hi, если договоряться то почему и нет? Тут ведь главное ВЗАИМНАЯ выгода.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:41
      -2
      Цитата: andrewkor
      Вот интересно,а Узбекистан будет ли оплачивать российский газ местными сумами ?

      Зачем Узбекистану ваш газ, когда рядом Туркмения? request
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:47
        +1
        Арон Заави hi, ну тут всё зависит кто из поставщиков какие "плюшки" предложит, а как мы знаем Россия щедрая душа(зачастую в ущерб самой России).
      2. andrewkor
        andrewkor Сегодня, 17:15
        0
        Вы ,наверное ,не в курсе о газовом пуле Россия- Казахстан- Узбекистан.Уже несколько месяцев обсуждается и подписан ряд документов.Туркмения очень зимой узбеков выручила.Свой газ в Узбекистане есть ,добывается 55 млрд кубов в год,но потребление очень выросло, а это показатель прогресса ,а не стагнации ,как в Европе!Россия по началу будет поставлять всего 2,8 млрд кубов,это 5% от потребностей Узбекистана.
        Ещё за долго нефти и газа из Сибири гремела новость про газопровод Бухара- Урал,сейчас его перенастроили на реверс в Узбекистан.Ко всему прочему эта сделка ещё более сближает наши страны.В Узбекистане функционируют более 3 тыс российских предприятий,филиалы нескольких университетов.Будет строится АЭС.Ещё и работяги из России шьют заработанные миллиарды $.
        Русский и узбек- братья на века!
      3. andrewkor
        andrewkor Сегодня, 17:21
        0
        Ещё поправочка,я вообще то в Ташкенте живу,смотрите на мой аватар это проработавший на земле Узбекистана 80 лет авиационный завод эвакуированный в годы ВОВ из под Москвы.
        Правильнее будет спросить :" Зачем Вашему Узбекистану газ из России?"
      4. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 17:28
        0
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: andrewkor
        Вот интересно,а Узбекистан будет ли оплачивать российский газ местными сумами ?

        Зачем Узбекистану ваш газ, когда рядом Туркмения? request

        Да так то бы запасы газа в Узбекистане оцениваются более чем в триллион кубов при том, что в год добывается 60 млрд из которых он потребляет 45 млрд. Только дело в том, что потери газа в ГТС в виду её изношенности доходят до 25% + отсутствие вложений в разработку новых месторождений, что привело к дефициту газа на действующих месторождениях, да и иностранные компании работающие на территории Узбекистана подгребают под себя не мало. В Казахстане та же песТня, в виду чего в апреле т.г. была встреча РФ, Казахстана и Узбекистана по поводу обсуждения проекта по созданию тройственного газового союза, что позволит укрепить их энергетическую безопасность. Как?, сколько? и за что?, будет смешиваться в транзитной трубах и поступать в конфорки, того не ведаю, но Туркмению с газом на встрече не рассматривали. hi
    3. Red Hunter
      Red Hunter Сегодня, 17:13
      0
      Если оплата за газ в сумах не превышает импорт из Узбекистана, то ничего страшного, а иначе у России будут накапливаться излишки узбекской валюты
  3. wanna
    wanna Сегодня, 16:40
    -2
    У индийцев просто нет юаня, и мы просто не будем покупать индийские товары.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:43
      -1
      А у них есть что покупать? От рупий-то не зря отказываются - что с ними делать? То, что можно на них купить - нам на фиг не надо, а что у индусов полезного есть - они предпочитают за доллары продавать..
      1. wanna
        wanna Сегодня, 16:52
        +1
        Если использовать его как буфер, то можно было бы покупать индийский рис и карри и перепродавать его третьим странам по низкой цене.

        Но это абсолютно невозможно, потому что Индия экспортирует карри и рис не потому, что ее люди больше не голодают, а потому что им нужны доллары, чтобы они могли закупить на международном рынке то, что им нужно больше.

        Вам совершенно невозможно купить карри или слонов в рублях или рупиях.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 16:59
        +1
        Цитата: paul3390
        А у них есть что покупать?

        Конечно есть. Еще со времен СССР чай, лекарства, кофе, а сейчас еще и микроэлектронику
  4. radeon5000
    radeon5000 Сегодня, 16:42
    0
    Насколько я понимаю, это наши идийцев прогнули, так как оплата в рупиях нас не устроила по причине возникновения излишек рупий, которые некуда девать. Если бы рупия была свободно конвертируемой, то Индия продолжила бы платить в рупиях.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:52
    -1
    Сечин только пообещал рассмотреть оплату в рупиях,может быть ,если захочет.У Роснефти 50 % в собственности, индийской жемчужины нефтяной переработки. Так что Сечин ещё доллары получает с всяких там европ и Америк- за продукты нефтепеработки. У Роснефти на девиденды, каждые полгода, деньги не кончаются.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:55
    -2
    Индийские НПЗ начали оплачивать поставки российской нефти в китайских юанях

    В целом решение правильное.
    В России существует 327 действующих банков и все они норовят торговать валютой...Даже при уставном капитале менее 1 млрд. рублей.
    Понятно, что курс доллара и евро в отношении рубля растёт в связи с отсутствием этой валюты в загашниках ЦБ (хрена себе - подарить врагу 300 000 000 000 долларов).
    А что такого Россия закупает за доллары и евро, что ей не хватает?
    Может быть, пришло время ограничить работу с долларами и евро тремя-пятью крупными банками?
    Пора уже проводить деноминацию рубля...
    В России 475 262 рублевых миллионера!
    Это официальная статистика ФНС! То есть эти люди официально задекларировали доходы от 1 до 10 миллионов рублей!

    Это даже не смешно...
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 16:58
    -1
    В материале говорится, что одна из крупнейших компаний Индии, занятых в сфере нефтепереработки – IOC (Indian Oil Corporation) в июне провела платёж перед России за поставленную нефть не в американских долларах, а в китайской валюте.
    Честно, не очень радостно. Вылазя из под одного "хомута", мы с "радостью" одеваем другой.
    Почему не в индийских руппи?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 17:50
      0
      Рупии еще хуже юаней.
      См. мой пост ниже.
  8. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:49
    0
    Индия заплатила в рупиях, и Центробанк России теперь не знает, что с ними делать. Их трудно обменять на любую валюту.
    Только купить на них товары из Индии.
    Поэтому рубль так и обваливается, что Россия затарилась неходовыми нац.валютами.