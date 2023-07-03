Западная пресса: Индийские НПЗ начали оплачивать поставки российской нефти в китайских юанях

Западная пресса пишет о том, что индийские НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) перешли к оплате части приобретаемой у России нефти в китайских юанях. Соответствующий материал публикует Reuters со ссылкой на источники в Индии.
В материале говорится, что одна из крупнейших компаний Индии, занятых в сфере нефтепереработки – IOC (Indian Oil Corporation) в июне провела платёж перед России за поставленную нефть не в американских долларах, а в китайской валюте.
Ранее сообщалось, что к аналогичному способу оплаты российских энергоносителей перешли и многие китайские компании, подписавшие контракты с Россией.
К настоящему времени именно Россия стала крупнейшим поставщиком нефти как в Китай, так и в Индию, обогнав по объёмам поставок морем Саудовскую Аравию впервые в истории.
Переход к оплате нефти в юанях или других нацвалютах приводит к тому, что США лишаются возможности тотального контроля над финансовыми потоками, идущими в Россию в качестве оплаты за энергоносители. Соответственно, теряются возможности заморозки российских валютных активов и одновременно с этим снижается значение доллара, который в последние десятилетия превратился в безальтернативную валюту при международных расчётах. Помимо всего прочего оплата индийскими компаниями российской нефти в китайской валюте делает более независимой и защищённой от внешних факторов торговлю в формате БРИКС.
Ранее сообщалось, что Индия частично оплачивает поставки нефти из РФ в рублях и рупиях.