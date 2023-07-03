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Появились новые фото Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы

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Появились новые фото Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы

Когда-то занимавший пост президента Грузии, а затем главы Одесской области Украины, грузинский политик Михаил Саакашвили сегодня находится в крайне плачевном состоянии. Причём речь идёт не только о его карьере, но и здоровье.


В сети Интернет появились фото больного Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме. Если сравнивать то, как выглядел экс-президент Грузии раньше, с тем, как выглядит сейчас, то, что называется, невооружённым глазом видны кардинальные изменения во внешности.



Напомним, что Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, когда завершился его президентский срок, и вернулся на родину в сентябре 2021 года. Однако там против него ещё 2014 году было возбуждено дело, и он был объявлен в международный розыск. По прибытию в Грузию Саакашвили был задержан.

С того времени тянется судебный процесс, а здоровье экс-президента Грузии ухудшалось. При этом он несколько раз объявлял голодовку. А по словам адвоката Саакашвили, у него обнаружили целый букет заболеваний, включая туберкулёз и деменцию.


Сегодня в Тбилисском городском суде проходит слушание по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года, в котором обвиняют Саакашвили и он принял дистанционно участие в судебном процессе из клиники «Вивамеди», где находится на лечении.
Использованы фотографии:
api.mtavari.tv
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44 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:41
    +3
    И тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня тоже вылечат. (С).
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:58
      +2
      Цитата: Ропот 55
      И тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня тоже вылечат.

      Лучше пусть его вылечат, а тебя не надо лечить.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:30
      +1
      Как оказалось, галстуки сверхпитательная штука..... wassat
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 17:51
        -1
        Цитата: Alien From
        Как оказалось, галстуки сверхпитательная штука..... wassat

        Когда ел галстуки и бегал от наших самолетов - выглядел значительно лучше....
        Сидел бы в нашей тюрьме. - глядиш бы и перевоспитался бы и поправился.Как Надя Савченко.....
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:42
    +8
    Это все результат непроходимости кишечной.Галстук застрял...А серьезно-он на пять лет моложе меня,и уже-деменция..Впрочем,закономерный итог
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:45
      +4
      dmi.pris 1 hi, это плата вставшего на путь "исправления" вон наш "борцун Леша" тоже осунулся и задумываться начал, хотя таких не перековать.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:56
        +6
        А задумался он о том,что кича-его последнее пристанище.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 17:27
          +3
          Цитата: dmi.pris1
          А задумался он о том,что кича-его последнее пристанище.

          Вельцман, Зеля, Мишко и тот же Лёша, думал что англосаксы м помогут, но нет. Вот только одна Тихановская успела понять вовремя слинять, но еще не вечер ....
      2. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 17:12
        +3
        Цитата: Ропот 55
        dmi.pris 1 hi, это плата вставшего на путь "исправления" вон наш "борцун Леша" тоже осунулся и задумываться начал, хотя таких не перековать.

        Вот пусть предатели своих стран посмотрят что их ждет и как на них пофигу всем их бывшим хозяевам на Западе после того как они сделают свою работу.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:24
        +2
        Цитата: Ропот 55
        вон наш "борцун Леша" тоже осунулся и задумываться начал

        Про Лешу, как и про Мишико, Запад забыл, у Леши такая же судьба, как у Мишико.
    2. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 16:57
      +2
      Деменция в любом возрасте может начаться, как и любое дегенеративное заболевание. С возрастом лишь вероятность увеличивается
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:01
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      .А серьезно-он на пять лет моложе меня,и уже-деменция..

      Кто с Чумадедом повелся у того деменция, а мог бы в Москве на базаре, мандаринам торговать.
    4. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 17:17
      +1
      Ропот 55, если бы Вы так жрали наркоту, как он, ( не считая галстуков) Вы бы вряд ли бы выглядели, бодрячком.) Посмотрите на Подоляка, Буданова- обвисшие животы, второй подбородок, опухшие морды,отсутствие мышц- явный признак употребления коки. А вот когда начнётся ломка, тогда и вес уйдёт и будет сплошной скелет..
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:43
    +3
    Заигрался Мшико в в западную демократию, а она его бревном по голове.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:47
      +2
      Цитата: carpenter
      а она его бревном по голове.

      это еще по божески могла не "по", а "в" и не голове, а противоположной части
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:43
    +2
    Похоже,Мишико уже не долго осталось.С трудом можно узнать в этом человеке автора 08.08.08.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:48
      +2
      Цитата: tralflot1832
      С трудом можно узнать в этом человеке автора 08.08.08.

      в тюрьме галстуков на обед не подают
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 16:54
        +1
        в тюрьме галстуков на обед не подают
        Там галстуки не того производителя. Не все галстуки одинаково полезны.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:07
        +5
        Цитата: Василенко Владимир
        в тюрьме галстуков на обед не подают

        Бывает подают.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 17:23
          0
          Их повесили на гитарной струне. Если это Власов.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:45
    0
    belay Стандартный полоний от Англия или поделились новыми своими разработками... recourse Мдк не жалко, много крови пролил и попортил, искупает. request
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:45
    0
    мумия возвращается - 3
    блин вы по что такие жутики показываете?!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:56
      0
      Василенко Владимир hi, да ладно вам, приятно посмотреть до чего довела ГЛУПОСТЬ этого русофоба. Вишь как повелся на гарантии кураторов а они его через половой орган кинули, и высох вон уже а что то Запад не истерит по его судьбинушки, как с Надькой. Та вон как наголодалась в "тиранской-кровавой" России а Мишка скоро от дистрофии откиснет в демократической то Грузии.
  7. valera75
    valera75 Сегодня, 16:47
    +1
    Конечно, неприятное зрелище, каким он был и каким стал.Но а что он хотел?
    Когда рулил Грузией скольких он людей сломал и что он творил с ворами в законе?Теперь он там где их вотчина.Ну и конечно понимает что он для запада давно отработанный материал и брошен как использованный презерватив.Каково это думать об этом и осознавать.Психологический слом он не хуже самой тяжёлой болячки,когда онкобольные узнают свой диагноз а зачастую финальную стадию меняются за несколько дней.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:50
      +3
      Цитата: valera75
      и что он творил с ворами в законе?

      ну по поводу этой категории лиц вообще не должно быть закона, не зависимо от того кака я отношусь к бе-бе-бе-бе
  8. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:47
    +1
    Наглядная иллюстрация к кульминационному моменту повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" (на современный лад): "- Ну что, сынку, помогли тебе твои янки?"
  9. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 16:49
    +1
    Использованное изделие - 1 шт. Не он первый, не он последний.
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:50
    +2
    Так это типа он голодал. Хотел привлечь к себе внимание западных хозяев. А оказалось, что никому не нужен. Отработанный материал, зеле стоит это увидеть.
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:54
    +2
    Могу ошибаться, но на не похож данный человек на Мишико. Даже если это он, то силком его никто в Грузию не тянул. Сам решил вернуться революционер недоделанный.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:19
      +3
      Цитата: убей фашиста
      Сам решил вернуться революционер недоделанный.

      Надеялся на Чумадеда, думал поможет, но ... нет.
      Клоун Зеля тоже надеется, но никто не поможет. Йон Антонеску был повешен, Ференц Салаши тоже повешен, Муссолини повешен, сюзерен Гитлер отравился. Судьба у предателей одна и никто их не спасает.
  12. mag nit
    mag nit Сегодня, 16:56
    +1
    Неблагодарные украинцы. Нет чтобы своему побратиму передачку подогнать. Загнётся ведь без галстуков.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 17:27
      0
      Украинцы скоро сами, на галстуки, перейдут. Америке похоже надоели эти свинопасы.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:45
      0
      Цитата: mag nit
      Нет чтобы своему побратиму передачку подогнать.

      И губернатору Одессы, а также гражданину Украины, иль Руины.
  13. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:59
    +1
    Появились новые фото Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы
    Один из вариантов возможного будущего для Зеленского.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:47
      0
      Цитата: Gomunkul
      Один из вариантов возможного будущего для Зеленского.

      Да нет этот наворотил не меньше Муссолини (намек вы поняли).
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:00
    -1
    Галстучная диета - она такая. Способствует похуданию. Но, к сожалению, способствует прочистке только кишечника, а вовсе не мозгов.
    Приятного аппетита михаил николозович! feel
  15. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 17:10
    0
    Если двинет кони, то с вероятностью 146% виновными объявят сами знаете кого. Михо, видимо, случайно перепутал колумбийский "снежок" с полонием-210
  16. stroybat ZABVO
    stroybat ZABVO Сегодня, 17:27
    0
    Красавчик мужчина.... Диета на основе галстука, чудеса творит.
  17. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:27
    -1
    Не верю, с такого борова кожа должна свисать
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:33
      -1
      Цитата: Alister Kroulegg
      Не верю, с такого борова кожа должна свисать

      Тюьма из борова, делаеет цыплёнка.
  18. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 17:30
    0
    Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
    Полная задора и огня?
    Самая нелепая ошибка, Мишка -
    В восьмом году случилась у тебя
  19. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 17:38
    0
    Цитата: Gomunkul
    Один из вариантов возможного будущего для Зеленского.

    Это вряд ли.
    Зеля- полукровка.
    Убежит в Израиль.
    Конечно очень печально выглядит Саакашвили.
    Хоть он и .

    У него в камере, кроме иконы, должны стоять два портрета- Путина и Саркози, который прилетев в Москву, выпросил жизнь для Саакашвили, откупившись Мистралями.
    Вообще, Грузии могло и не быть. Все равно 78% мужескаго населения Грузии итак в Москве.
    Могли в 2008 году присоединить её к Абхазии))).
    А Мишико, по приговору народного суда повесить, в Тбилиси.
  20. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:51
    0
    Обвинительный процесс идет вовсю, ему светит нехилое заключение... а у него флаг Украины на фоне висит.
    Странный пиарщик, честно говоря...
  21. valera75
    valera75 Сегодня, 17:53
    0
    Цитата: Василенко Владимир
    ну по поводу этой категории лиц вообще не должно быть закона, не зависимо от того кака я отношусь к бе-бе-бе-бе

    Владимир,дело в том что он тех кого угнетал и использовал методы для их слома сейчас используются на нём и он находится там куда он старался загнать ему неугодных.Вот это сейчас как раз влияет на него больше всего,а это давит скорее всего похлеще диагнозов.