Появились новые фото Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы

Когда-то занимавший пост президента Грузии, а затем главы Одесской области Украины, грузинский политик Михаил Саакашвили сегодня находится в крайне плачевном состоянии. Причём речь идёт не только о его карьере, но и здоровье.В сети Интернет появились фото больного Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме. Если сравнивать то, как выглядел экс-президент Грузии раньше, с тем, как выглядит сейчас, то, что называется, невооружённым глазом видны кардинальные изменения во внешности.Напомним, что Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, когда завершился его президентский срок, и вернулся на родину в сентябре 2021 года. Однако там против него ещё 2014 году было возбуждено дело, и он был объявлен в международный розыск. По прибытию в Грузию Саакашвили был задержан.С того времени тянется судебный процесс, а здоровье экс-президента Грузии ухудшалось. При этом он несколько раз объявлял голодовку. А по словам адвоката Саакашвили, у него обнаружили целый букет заболеваний, включая туберкулёз и деменцию.Сегодня в Тбилисском городском суде проходит слушание по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года, в котором обвиняют Саакашвили и он принял дистанционно участие в судебном процессе из клиники «Вивамеди», где находится на лечении.