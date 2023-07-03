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F-16 последней модификации: преимущества модели Block 70/72

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F-16 последней модификации: преимущества модели Block 70/72

В январе текущего года свой первый полет совершил серийный многоцелевой истребитель F-16 версии Block 70/72. До конца следующего года Lockheed Martin планирует передать Бахрейну 16 таких самолетов.


Стоит отметить, что Block 70/72 стал уже 13 модификацией одного из самых массовых (после МиГ-21) самолетов, который производится на протяжении 45 лет и стоит на вооружении в 25 странах мира.

Несмотря на то, что последняя модернизация не коснулась летно-технических характеристик истребителя, его боевые возможности, со слов разработчика, должны серьезно увеличится. Что характерно, комплекс вооружения самолета также останется прежним.

Так в чем преимущества F-16 Block 70/72 перед предыдущими модификациями? Все дело в электронной начинке.

Последняя версия получила новейшую бортовую радиолокационную станцию APG-83 (SABR) с активной фазированной решёткой, бортовой комплекс РЭБ, аппаратуру передачи данных по стандарту Link 16, новую оптико-локационную станцию Legion-ES системы IRST, нашлемную систему целеуказания, возможность использования подвесных контейнеров целеуказания AN/AAQ-33 Sniper, а также многое другое.

При этом особое внимание здесь привлекает именно РЛС APG-83 (SABR), способная идентифицировать цели на дальних расстояниях, и аппаратура Link 16, позволяющая производить обмен информацией с самолетами ДРЛО AWACS и ЗРК Patriot в реальном времени. Все это по мнению экспертов максимально приближает F-16 Block 70/72 к самолетам пятого поколения.

Стоит добавить, что до модификации Block 70/72 могут быть доведены практически все стоящие сегодня на вооружении в странах НАТО и не только истребители F-16. Собственно, этим и намерен заняться американский авиапром уже в ближайшее время. На данный момент у Lockheed Martin уже имеется заказ на модернизацию порядка 150 самолетов.

Впрочем, есть у данного истребителя и недостаток. Согласно контракту, который заключили власти Иордании с американской компанией, покупка 12 истребителей поколения 4++ обойдется стране в 4,21 млрд. долларов или примерно 350 млн. за единицу, что дороже даже F-35 - истребителя пятого поколения.

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10 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 19:03
    +1
    Согласно контракту, который заключили власти Иордании с американской компанией, покупка 12 истребителей поколения 4++ обойдется стране в 4,21 млрд. долларов или примерно 350 млн. за единицу, что дороже даже F-35 - истребителя пятого поколения.
    И тут законный вопрос, а много ли стран захотят его прикупить ? Уж лучше дождаться своей очереди на "вторую молнию", оно и дешевле обойдется, да и на перспективу лучше
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 19:05
      0
      F-35 продается по талонам. Многим странам их не видать при самом большом желании. Да и очередь за 30ый год перевалила.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:07
      +1
      Цитата: svp67
      Согласно контракту, который заключили власти Иордании с американской компанией, покупка 12 истребителей поколения 4++ обойдется стране в 4,21 млрд. долларов или примерно 350 млн. за единицу, что дороже даже F-35 - истребителя пятого поколения.
      И тут законный вопрос, а много ли стран захотят его прикупить ? Уж лучше дождаться своей очереди на "вторую молнию", оно и дешевле обойдется, да и на перспективу лучше

      Дешевле не то слово. F-35A сегодня стоит 85млн$. Но есть серьезная проблема. На сегодня страны Персидского залива не имеют согласия Конгресса на продажу им самолетов пятого поколения.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:19
        +3
        Цитата: Арон Заави
        F-35A сегодня стоит 85млн$

        Ц-ц-ц... А обещали 40 wassat Ну подумаешь, облажались.. А что он 70 стоит - все поверили вот сразу. Одно смущает, почему даже не проданый за экспортную цену, а купленый для себя США Ф-35, разбившийся в позапрошлом апреле в США же, списали по графе убытки: 200+ млн. долларов? А так-то 70, да, верю.
        Экспортный вариант американского F-35 стоит почти 220 млн. долларов

        Цитата: Арон Заави
        Но есть серьезная проблема.

        Что врать все время надоесть может:
        Цитата: Арон Заави
        На сегодня страны Персидского залива не имеют согласия Конгресса на продажу им самолетов пятого поколения.

        А нахрена им разрешение, если это дерьмо в песках мотор теряет сразу?
        Но это, оказывается, будет уже "второе" развертывание истребителей F-35A к "Востоку от Израиля". Первое [развертывание - в Аль-Дафре], как отказалось, было немного неудачным - двигатели на них оказывается вышли из строя... Теперь "Пратт-Уитни" якобы разработало новые "суперпокрытие". Так что теперь можно.

        И напоследок специально для шестиконечных переможцев - показательное бомбометание лучших в мире пЭлотов(ТМ), на лучшем в мире истребителе-бомбардировщике с самой совершенной системой целеуказания(ибо еврейской) - перед своим министром обороны!
        https://ic.pics.livejournal.com/afirsov/14754672/1394197/1394197_original.gif
        Ну в министра не попали - и то хорошо. В цель правда, тоже. потому как Ф-35 только для сказок на ВО и пригоден
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 19:35
          0
          Цитата: Bingo
          Цитата: Арон Заави
          F-35A сегодня стоит 85млн$

          Ц-ц-ц... А обещали 40 wassat Ну подумаешь, облажались.. А что он 70 стоит - все поверили вот сразу. Одно смущает, почему даже не проданый за экспортную цену, а купленый для себя США Ф-35, разбившийся в позапрошлом апреле в США же, списали по графе убытки: 200+ млн. долларов? А так-то 70, да, верю.
          Экспортный вариант американского F-35 стоит почти 220 млн. долларов

          Цитата: Арон Заави
          Но есть серьезная проблема.

          Что врать все время надоесть может:
          Цитата: Арон Заави
          На сегодня страны Персидского залива не имеют согласия Конгресса на продажу им самолетов пятого поколения.

          А нахрена им разрешение, если это дерьмо в песках мотор теряет сразу?
          Но это, оказывается, будет уже "второе" развертывание истребителей F-35A к "Востоку от Израиля". Первое [развертывание - в Аль-Дафре], как отказалось, было немного неудачным - двигатели на них оказывается вышли из строя... Теперь "Пратт-Уитни" якобы разработало новые "суперпокрытие". Так что теперь можно.

          И напоследок специально для шестиконечных переможцев - показательное бомбометание лучших в мире пЭлотов(ТМ), на лучшем в мире истребителе-бомбардировщике с самой совершенной системой целеуказания(ибо еврейской) - перед своим министром обороны!
          https://ic.pics.livejournal.com/afirsov/14754672/1394197/1394197_original.gif
          Ну в министра не попали - и то хорошо. В цель правда, тоже. потому как Ф-35 только для сказок на ВО и пригоден

          КВН отдыхает когда Вы пытаетесь шутить. good
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 20:09
            0
            Цитата: Арон Заави
            КВН отдыхает когда Вы пытаетесь шутить.

            А где я тут пошутил? Все сплошная правда, включая осер шестиконечных пилоток при показухе для своего министра обороны... Ровно год над этим ржут
  2. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 19:05
    0
    Хоть какой-то качественный материал на ВО. Правда нужно было меньше отсебятины в статье, лучше было просто цитировать видео.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:12
    +1
    На ровном месте бабки рубят. Такую электронику на МиГ-25 поставить, Сокол прикурит.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:14
    0
    Так в чем преимущества F-16 Block 70/72 перед предыдущими модификациями? Все дело в электронной начинке.
    . Нюансы, конечно, но важные...
    Современная электроника повышают некоторые параметры "сокола".
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:15
    +1
    F-16 последней модификации: преимущества модели Block 70/72
    recourse Да-да, чичас прилетит и все порешает. Хаймерс решал, леопард решал, Фы-16 то...точно, а до этого и на М16 уповали с уставами НАТО. feel .