F-16 последней модификации: преимущества модели Block 70/72

В январе текущего года свой первый полет совершил серийный многоцелевой истребитель F-16 версии Block 70/72. До конца следующего года Lockheed Martin планирует передать Бахрейну 16 таких самолетов.Стоит отметить, что Block 70/72 стал уже 13 модификацией одного из самых массовых (после МиГ-21) самолетов, который производится на протяжении 45 лет и стоит на вооружении в 25 странах мира.Несмотря на то, что последняя модернизация не коснулась летно-технических характеристик истребителя, его боевые возможности, со слов разработчика, должны серьезно увеличится. Что характерно, комплекс вооружения самолета также останется прежним.Так в чем преимущества F-16 Block 70/72 перед предыдущими модификациями? Все дело в электронной начинке.Последняя версия получила новейшую бортовую радиолокационную станцию APG-83 (SABR) с активной фазированной решёткой, бортовой комплекс РЭБ, аппаратуру передачи данных по стандарту Link 16, новую оптико-локационную станцию Legion-ES системы IRST, нашлемную систему целеуказания, возможность использования подвесных контейнеров целеуказания AN/AAQ-33 Sniper, а также многое другое.При этом особое внимание здесь привлекает именно РЛС APG-83 (SABR), способная идентифицировать цели на дальних расстояниях, и аппаратура Link 16, позволяющая производить обмен информацией с самолетами ДРЛО AWACS и ЗРК Patriot в реальном времени. Все это по мнению экспертов максимально приближает F-16 Block 70/72 к самолетам пятого поколения.Стоит добавить, что до модификации Block 70/72 могут быть доведены практически все стоящие сегодня на вооружении в странах НАТО и не только истребители F-16. Собственно, этим и намерен заняться американский авиапром уже в ближайшее время. На данный момент у Lockheed Martin уже имеется заказ на модернизацию порядка 150 самолетов.Впрочем, есть у данного истребителя и недостаток. Согласно контракту, который заключили власти Иордании с американской компанией, покупка 12 истребителей поколения 4++ обойдется стране в 4,21 млрд. долларов или примерно 350 млн. за единицу, что дороже даже F-35 - истребителя пятого поколения.