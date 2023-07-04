Подтверждено практикой: потенциал барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Выставочный макет "Ланцета". Фото Zala Aero
Российская армия активно применяет различные барражирующие боеприпасы. С их помощью осуществляется поиск и поражение различных наземных целей и объектов противника. Наибольшую известность в этом классе получили изделия семейства «Ланцет». С завидной регулярностью публикуются новые и новые видеоролики, показывающие применение таких боеприпасов и подтверждающие их высокую эффективность.
Боевое применение
По разным данным, российские подразделения начали применять барражирующие боеприпасы (ББ) доступных типов уже в первые недели или месяцы Спецоперации. При этом в течение некоторого времени масштабы применения такой техники были ограниченными. По всей видимости, актуальные объемы производства не позволяли использовать ББ в желаемых количествах.
Видимая ситуация начала меняться осенью-зимой. В этот период стало известно о росте выпуска «Ланцетов» и другой техники. Кроме того, в свободном доступе начали все чаще появляться видеоролики, показывающие применение ББ. Некоторые из них были сняты штатной камерой боеприпаса. К настоящему времени число таких видео значительно выросло, и постоянно публикуются новые.
"Ланцет" подлетает к украинскому танку - белое пятно у левой части прицельной марки. Фото Минобороны РФ
Доступные видеозаписи самым наглядным образом показывают, на что способны «Ланцеты» всех модификаций. С их помощью поражается автотранспорт разных типов, артиллерийские и ракетные системы, разнообразная бронетехника, радиолокационные и радиотехнические системы и т.д. Незащищенные цели гарантированно уничтожаются, тогда как объекты с хорошей защитой, как минимум, получают серьезные повреждения и теряют боеспособность.
В первых числах июня украинские формирования начали давно обещанное контрнаступления. Эти события добавили работы операторам «Ланцетов», а также помогли им вновь увеличить свои боевые счета. ББ вместе с другими средствами активно использовались для обнаружения, поражения и сдерживания противника.
Примечательно, что на этот раз российским ББ пришлось бороться даже с современной бронетехникой натовского производства. На счету «Ланцетов» несколько основных танков Leopard 2 последних модификаций, БМП M2 Bradley и т.д. При этом боевые счета беспилотных комплексов и их расчетов продолжают расти – противник пока не торопится останавливать свой бесполезный «наступ».
Барражирующий боеприпас приближается к танку Leopard 2. Фото Telegram / "Архангел Спецназа"
Следует отметить, что не все «Ланцеты» успешно решают поставленную задачу. Для защиты от такой угрозы противник пытается прикрывать технику или позицию сетчатыми экранами. В отдельных случаях такая преграда действительно задерживает ББ. Впрочем, опубликованные материалы показывают, что такие случаи являются исключением, и подавляющее большинство «Ланцетов» успешно поражает выбранную цель.
По известным данным, уже после начала Спецоперации изделие «Ланцет» прошло модернизацию. За счет доработки одних компонентов и замены других удалось повысить некоторые характеристики и улучшить боевые качества. Усовершенствованные беспилотники уже производятся серийно и достаточно давно начали поступать в войска.
Технический потенциал
Перспективные БПЛА / ББ серии «Ланцет» создавались компанией Zala Aero (входит в состав концерна «Калашников») во второй половине десятых годов. В конце десятилетия два изделия этой линейки начали показывать на выставках, и вскоре они поступили на вооружение российской армии. К настоящему времени организовано массовое производство «Ланцетов» исходных и модернизированных версий, соответствующее потребностям армии.
Вид с камеры "Ланцета". Фото Telegram / "Архангел спецназа"
Изделие «Ланцет» представляет собой летательный аппарат специфической аэродинамической схемы. На продолговатом фюзеляже установлены два набора Х-образных плоскостей, обеспечивающих полет и маневрирование. Носовой отсек фюзеляжа вмещает оптическую аппаратуру и другие приборы, в центре помещены боевая часть и аккумулятор, а хвост отдан под электромотор с толкающим воздушным винтом. Планер выполнен из пластика / композита с минимальным использованием металлических деталей.
Изначально на выставках показывали два варианта БПЛА. Изделие «Ланцет-1» имело массу 5 кг и несло боевую часть в 1 кг. Более крупный «Ланцет-3» весит 12 кг и оснащен 3-кг зарядом. Скорость полета в обоих случаях достигает 100-110 км/ч, продолжительность – 30-40 мин., в зависимости от модели. Приборы связи из состава комплекса обеспечивают работу в радиусе десятков километров от оператора.
Для «Ланцета» был разработан особый комплекс бортовой аппаратуры. БПЛА несет видеокамеру на подвижной установке, за счет которой осуществляется поиск целей и наведение. Имеется система дистанционного управления. Полет осуществляется при помощи модуля навигации, защищенного от помех и внешнего воздействия. Он создает собственное навигационное поле и не нуждается во внешних сигналах, которые могут быть подавлены.
Башня пробита, начался пожар в отсеке с боеприпасами. Фото Telegram / "Архангел спецназа"
Наземная часть комплекса «Ланцет» включает несколько основных средств. В первую очередь, это операторский пульт и система связи. Передача команд, картинки и телеметрии осуществляется по помехоустойчивым защищенным каналам. Для запуска ББ применяется компактная катапульта, пригодная для транспортировки разными средствами.
Объективные преимущества
Еще на стадии первых показов и испытаний компания-разработчик утверждала, что ее ББ серии «Ланцет» имеют ряд важных особенностей и преимуществ. Теперь эта информация подтверждается на практике в ходе реальных боевых действий. Кроме того, становятся известны некоторые другие важные особенности изделия.
В целом изделия «Ланцет» в очередной раз подтвердили потенциал концепции барражирующего боеприпаса. Техника такого рода существует достаточно давно и активно используется иностранными государствами. Теперь ББ появились и у нашей армии – и их быстро оценили по достоинству. «Ланцеты» стали таким же важным и распространенным ударным средством, как артиллерия или авиация.
"Ланцет" летит к РЛС комплекса IRIS-T, вид с беспилотника. Фото Telegram / BMPD
На первый взгляд, «Ланцеты» всех версий имеют невысокие летно-технические характеристики. Однако такой уровень параметров вполне обоснован и позволяет решать поставленные задачи. Так, ограниченная скорость полета и высокая маневренность упрощают наведение на конечном участке. Несмотря на ограниченное время полета, ББ способен работать на значительной глубине и/или долго искать цели.
Осколочная или кумулятивно-осколочная боевая часть массой до 3 кг оказалась эффективным средством против разнообразных целей. Она уничтожает незащищенную технику либо наносит ей серьезные повреждения. Также 3-кг БЧ оказалась эффективной против бронемашин вплоть до танков. Так, на известном видео «Ланцет» без труда пробил борт башни «Леопарда-2» и поджег боекомплект. Попадание в лобовую проекцию, даже без пробития брони, приводит к фатальным повреждениям внешних элементов, в т.ч. прицелов и орудия.
Большой интерес представляют эпизоды применения «Ланцетов» по радиотехническим средствам противника. К примеру, в середине апреля было опубликовано видео поражения беспилотником РЛС AN/TPQ-36 американского производства, а в первые дни украинского контрнаступления поразили локатор ЗРК IRIS-T.
Перед попаданием в станцию РЭБ "Буковель". Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Эти эпизоды показывают, что малоразмерный пластиковый боеприпас является крайне сложной целью для ПВО противника. Его не могут обнаружить и надежно взять на сопровождение, не говоря уже о последующем поражении. При этом сам ББ получает возможность прорваться через оборону противника и поразить ее ключевые элементы.
В середине июня продемонстрировали поражение «Ланцетом» станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», разработанной специально для противодействия БПЛА. Этот эпизод показывает, что российский ББ за счет особого подхода к созданию электроники защищен от помех и может работать в зоне действия РЭБ, использующей стандартные алгоритмы работы.
Подтверждено практикой
На стадии разработки предполагалось, что барражирующие боеприпасы линейки «Ланцет» смогут эффективно решать поставленные боевые задачи. С их помощью планировалось искать и поражать наземные цели; также прорабатывалась возможность применения в ПВО в качестве «воздушной мины». В ходе текущей Спецоперации боеприпасы «Ланцет» полностью подтвердили расчетные характеристики и показали возможность эффективной боевой работы. В целом они стали важным элементом системы вооружений российской армии, а также получили заслуженную известность.
Очевидно, что выпуск и применение «Ланцетов» будут продолжаться. Кроме того, следует ожидать очередной этап совершенствования этих изделий. Модернизация может затрагивать разные элементы конструкции и устройства, и все такие меры положительно повлияют на общие характеристики и возможности.