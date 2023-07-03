Военное обозрение
Войти Регистрация

Израильские танки и бронемашины вторглись в палестинский город Дженин

20
Израильские танки и бронемашины вторглись в палестинский город Дженин

На территорию города Дженин в Палестинской автономии вторглись более 200 израильских бронемашин и танков. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. В Армии обороны Израиля утверждают, что проводят некую специальную военную операцию против палестинских боевиков.


Ранее по расположенному в Дженине лагерю палестинских беженцев были нанесены ракетные удары. Затем израильские войска ворвались в Дженин и окружили лагерь. Подача электричества в лагерь была прекращена. Одновременно военные ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) перекрыли все ведущие к лагерю дороги.

Примечательно, что израильские солдаты не пропускают в лагерь даже кареты скорой медицинской помощи, хотя там находится не менее 30 раненых палестинцев. По официальным данным, в результате израильской атаки погибли уже 5 человек.

Министерство иностранных дел Палестины утверждает, что израильские власти ответственны за гуманитарные последствия военной операции ЦАХАЛ в Дженине. Поэтому палестинские власти призывают мировое сообщество немедленно принять меры для прекращения насилия со стороны израильских военных, однако Запад, как и следовало ожидать, молчит.

Между тем, к международному сообществу уже обратились власти Египта и Иордании. Они требуют прекратить нарушения прав человека со стороны израильских властей. Примечательно, что западные заступники Украины никак не реагируют ни на действия в отношении палестинцев, ни на удары израильской авиации по территории Сирии.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Michael Shvadron, Israel Defense Forces
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. wanna
    wanna Сегодня, 16:55
    +1
    Является ли это козырем, который Нетаньяху посетил Китай, принял китайское посредничество, а затем попытался получить заранее?
  2. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 16:59
    -1
    Автор пишет:
    "никак не реагируют ни на действия в отношении палестинцев, ни на удары израильской авиации по территории Сирии."


    А как реагировал Шойгу на удары израильской авиации в Сирии?
    Да также.
    Израильские и американские (разбомбившие колонну Вагнера) летчики знали и знают- в небе Сирии им ничего не угрожает.
    Они могут устраивать тотальный геноцид мирного населения, убивать наших ребят из ЧВК, сбивать наши самолёты.

    В ответ, получат только половую озабоченность МИДа.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:01
    +3
    Ну, как обычно, в соответствии с нормами международного права, под полный одобрям-с ООН.
    Ща еще тут Краснодар вылезет, и споет свое любимое - "с ними иначе нельзя, это же арабы"(с) А еврей фашистом быть не может, что ты...
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:17
      -1
      СССР в 1947 году поддержал создание государства Израиль, хотя наверняка знали что гладко не будет. Вот и продолжается столько лет своеобразная СВО переходящая временами в полноценную войну. Плохо если и у нас таким же образом будут происходить события.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:02
    +5
    Примечательно, что западные заступники Украины никак не реагируют ни на действия в отношении палестинцев, ни на удары израильской авиации по территории Сирии.

    Даже еврей Кедми сто раз повторил, что Россию будут унижать до тех пор, пока она не покажет клыки...
    Меня удивляет (напрягает) только одно:
    КТО ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД НАЦИСТАМИ В 1945 ГОДУ?
    Какой-то бесконечный позор...
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 17:03
    +1
    Ничего нового, 27 лет назад произошла резня в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила в Ливане
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:13
      0
      Во-первых - это было не 27 а 41 год назад. Во-вторых - местные ХРИСТИАНЕ (очень специфическая группа людей) резали местных же арабов. Так причём здесь Израиль? Или просто музыкой навеяло?
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 17:22
        0
        не 27 а 41 год назад.

        Да, в 1981 году. Странная у Вас логика. Значит если Хатынь окружили немецкие фашисты, а жгли людей украинские палицаи, то фашисты к этому отношения не имеют?. Здесь лагеря окружил ЦАХАЛ, а резню учинили другие, то Израиль здесь ни при чем?
  6. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 17:09
    +4
    Израиль вошел в Палестину, а вокруг тишина и все молчат request
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 17:17
      0
      А Египет и Иордания ? Это в статье. Вот российский МИД помалкивает
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:18
      +1
      Цитата: ARIONkrsk
      Израиль вошел в Палестину

      Просто у Палестины еще схоластический оргазм не случился. hi
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:16
    +1
    А российский МИД что заявил ?
    И почему евреи пришли из Египта, а на территории у Нила не претендуют ?
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:18
    +2
    Та же новость, но вид сбоку:
    Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля начала масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщают местные СМИ.
    Атакован центр, который "служил наблюдательным пунктом, местом сбора вооруженных террористов до и после терактов, тайником для боеприпасов и бомб, а также центром связи", сообщили израильские военные
    Высокопоставленный чиновник в правительстве Израиля в разговоре с Kan News назвал целью операции "покончить с ролью Дженина как города-убежища для террористов", добавив, что "она продлится столько, сколько потребуется".
    По мнению некоторых комментаторов - России на Украине спецоперацию проводить можно, а Израилю НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ - нельзя. Если это не двойные стандарты, то я папа римский.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 17:26
      0
      Туркам тоже можно в Сирии и, частично, в Ираке против РПК. Кто виноват, что Россия осталась без союзников почти в ООН
  9. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:24
    -1
    Сейчас придут израильские товарищи и расскажут, что это другое, совсем другое.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:30
    -1
    Агрессия Израиля против Палестины противоречит всем резолюциям ООН, хватит нам с ними миндальничать, они нам не союзники!!!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:58
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Агрессия Израиля против Палестины противоречит всем резолюциям ООН, хватит нам с ними миндальничать, они нам не союзники!!!

  11. zoland
    zoland Сегодня, 17:30
    +2
    Цитата: ARIONkrsk
    Израиль вошел в Палестину, а вокруг тишина и все молчат request

    Ну молчат не все, америкосы с Европой выразили свое фи, но Израиль клал с прибором на всех, когда косается собственной безопасности
  12. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 17:51
    0
    Ну что? Намечается еще одна прокси-заварушка рядом с Сирией, Ираном и как говорится смачная как на Украине?!

    Хочется знать, что в ближайшее время скажет Турция в отношении приглашенного Американского контингента на территорию Сирии.
  13. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:04
    0
    ..."однако Запад, как и следовало ожидать, молчит ...
    Интересно, а Россия тоже молчит? Не слышал я, чтобы Лавров осуждал евреев.