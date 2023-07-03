Израильские танки и бронемашины вторглись в палестинский город Дженин

На территорию города Дженин в Палестинской автономии вторглись более 200 израильских бронемашин и танков. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. В Армии обороны Израиля утверждают, что проводят некую специальную военную операцию против палестинских боевиков.
Ранее по расположенному в Дженине лагерю палестинских беженцев были нанесены ракетные удары. Затем израильские войска ворвались в Дженин и окружили лагерь. Подача электричества в лагерь была прекращена. Одновременно военные ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) перекрыли все ведущие к лагерю дороги.
Примечательно, что израильские солдаты не пропускают в лагерь даже кареты скорой медицинской помощи, хотя там находится не менее 30 раненых палестинцев. По официальным данным, в результате израильской атаки погибли уже 5 человек.
Министерство иностранных дел Палестины утверждает, что израильские власти ответственны за гуманитарные последствия военной операции ЦАХАЛ в Дженине. Поэтому палестинские власти призывают мировое сообщество немедленно принять меры для прекращения насилия со стороны израильских военных, однако Запад, как и следовало ожидать, молчит.
Между тем, к международному сообществу уже обратились власти Египта и Иордании. Они требуют прекратить нарушения прав человека со стороны израильских властей. Примечательно, что западные заступники Украины никак не реагируют ни на действия в отношении палестинцев, ни на удары израильской авиации по территории Сирии.