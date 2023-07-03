Forbes: Украинские военные пытаются восстановить часть поврежденной на Запорожском направлении западной военной техники

Тот факт, что украинские вооруженные силы сейчас вернулись за танками, свидетельствует о том, что они считают, что боевые машины можно отремонтировать

В начале прошлого месяца ВСУ перешли в давно анонсированное контрнаступление. При этом в результате атаки на Запорожском направлении украинские войска уже в первые же дни понесли колоссальные потери в живой силе и технике, включая западные образцы вооружения.Ранее в сети публиковались многочисленные доказательства потери ВСУ натовской техники, в том числе немецких танков Leopard 2A6 и американских БМП Bradley M2. Украинские военные попросту бросали ее на поле боя и отступали на первоначальные позиции.Между тем, как пишет журнал Forbes, сегодня ВСУ пытаются вернуть и восстановить часть западной военной техники, которая была потеряна в боях возле Малой Токмачки. В своем материале американские журналисты ссылаются на некое видео, якобы опубликованное украинской командой техников, работающих с поврежденными западными машинами на Запорожском направлении.- говорится в статье.Кроме того, эксперты из издания пришли к выводу, что у ВСУ есть некоторые успехи на юге Украины. Ведь, как они выразились, безопасно эвакуировать поврежденные танки с поля боя можно было только в случае достаточно серьезного продвижения по направлению от Малой Токмачки через Роботино до Токмака.Напоследок в Forbes отметили, что по данным из открытых источников, Киев потерял как минимум 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три машины разминирования Leopard 2R и одну инженерную бронемашину Wisent. Однако американские эксперты уверены, что ВС РФ на Запорожском направлении удалось уничтожить гораздо больше западной техники.