Военное обозрение
Войти Регистрация

Forbes: Украинские военные пытаются восстановить часть поврежденной на Запорожском направлении западной военной техники

11
Forbes: Украинские военные пытаются восстановить часть поврежденной на Запорожском направлении западной военной техники

В начале прошлого месяца ВСУ перешли в давно анонсированное контрнаступление. При этом в результате атаки на Запорожском направлении украинские войска уже в первые же дни понесли колоссальные потери в живой силе и технике, включая западные образцы вооружения.


Ранее в сети публиковались многочисленные доказательства потери ВСУ натовской техники, в том числе немецких танков Leopard 2A6 и американских БМП Bradley M2. Украинские военные попросту бросали ее на поле боя и отступали на первоначальные позиции.

Между тем, как пишет журнал Forbes, сегодня ВСУ пытаются вернуть и восстановить часть западной военной техники, которая была потеряна в боях возле Малой Токмачки. В своем материале американские журналисты ссылаются на некое видео, якобы опубликованное украинской командой техников, работающих с поврежденными западными машинами на Запорожском направлении.

Тот факт, что украинские вооруженные силы сейчас вернулись за танками, свидетельствует о том, что они считают, что боевые машины можно отремонтировать

- говорится в статье.

Кроме того, эксперты из издания пришли к выводу, что у ВСУ есть некоторые успехи на юге Украины. Ведь, как они выразились, безопасно эвакуировать поврежденные танки с поля боя можно было только в случае достаточно серьезного продвижения по направлению от Малой Токмачки через Роботино до Токмака.

Напоследок в Forbes отметили, что по данным из открытых источников, Киев потерял как минимум 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три машины разминирования Leopard 2R и одну инженерную бронемашину Wisent. Однако американские эксперты уверены, что ВС РФ на Запорожском направлении удалось уничтожить гораздо больше западной техники.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:07
    -1
    Логично и вполне себе решение, если МОЖНО эвакуировать и отремонтировать почему не делать, с очумелыми ручками с той стороны всё нормально, головы тоже не из поп растут.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:39
      +1
      Цитата: Ропот 55
      если МОЖНО эвакуировать и отремонтировать почему не делать, с очумелыми ручками с той стороны всё нормально, головы тоже не из поп растут.

      Ага, только они нашу "затрофеенную", вполне им известную технику очень тяжело восстанавливают, а тут "иномарки"... Оснастка, запчасти, они же так же не с неба падают.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:07
    +2
    Будут заниматься распилом в прямом смысле этого слова.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:11
      +3
      tralflot1832 hi, ну да что то на канибализм пойдет, что то восстановить смогут, тут ещё фактор в информационном поле, ВСУ не может позволить чтоб НАТО-ские железяки попадали к нашим в виде трофеев. Хозяин заругает.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:39
        +1
        Вообще то это вполне логично.Ремонтом,каннибализмом того,что можно использовать занимаются все во время войны.Тут в телеге было про барыг с псевдогосрезерва,кои за денюжку резину продают нашим воинам-автомобилистам.Вот за это руки бы отбил.Идет война,а эти наживаются,используя старую советскую технику
    2. Aken
      Aken Сегодня, 17:11
      +3
      Сами не будут. Кто же им даст. Отправят в Чехию или Польшу. Там на ремонте неплохо заработают.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:09
    +1
    Сало уронилам! Я так понимаю, можно считать, что никого не разбили нахрен и трупов нет. Армия Венка планомерно движется к Берлину, несмотря на все слухи, распространяемые советской пропагандой feel
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:13
      +3
      Цитата: Bingo
      Армия Венка планомерно движется к Берлину, несмотря на все слухи,

      ... и побеждает в каждом бою... laughing
  4. Погоны
    Погоны Сегодня, 17:36
    +1
    Зачем?
    Уже несколько раз видел статьи, что ВСУ сами выводят её из строя, чтобы не воевать.

    Например,
    https://m.gazeta.ru/army/news/2023/07/02/20793338.shtml

    Кто-то врёт.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:50
      +1
      Во время войны врут всё без исключения
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:58
    0
    Естественно, что укпонацисты пытаться эвакуировать и отремонтировать повреждённую технику с поля боя, а вот то что мы им не мешаем в этом, плохо