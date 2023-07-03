Глава Военного комитета НАТО признал проблемы наступления ВСУ

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр признал проблемы, с которыми столкнулась украинская армия в ходе наступления, а также предупредил, что оно будет очень сложным и потребует продолжительного времени.Бауэр отметил, что контрнаступление ВСУ на линию обороны российской армии является крайне сложным из-за минных полей и других оборонительных сооружений. Оборудованная российскими войсками линия обороны на некоторых участках достигает глубины в 30 километров.По мнению главы военного комитета альянса, операции подобного рода являются чрезвычайно сложными. ВСУ столкнулись со значительными сложностями и должны крайне осторожно действовать в этой ситуации.Наличие трудностей в наступлении украинской армии признал также и президент страны Владимир Зеленский, в ходе интервью американскому изданию СNN заявивший, что ВСУ столкнулись с определенными трудностями на передовой. При этом глава киевского режима также добавил, что украинская армия "делает успехи", однако не уточнив при этом конкретный участок линии фронта.Тем временем, советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что, по его мнению, российская линия обороны может обвалиться через неделю, месяц или полтора, после чего произойдет стремительное продвижение украинской армии.Стоит отметить, что в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки к предрекаемому Подоляком "обвалу российской обороны". ВСУ даже ценой более чем значительных потерь не удалось даже достичь первой линии обороны ВС РФ. А таких линий несколько.