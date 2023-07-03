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Глава Военного комитета НАТО признал проблемы наступления ВСУ

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Глава Военного комитета НАТО признал проблемы наступления ВСУ

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр признал проблемы, с которыми столкнулась украинская армия в ходе наступления, а также предупредил, что оно будет очень сложным и потребует продолжительного времени.


Бауэр отметил, что контрнаступление ВСУ на линию обороны российской армии является крайне сложным из-за минных полей и других оборонительных сооружений. Оборудованная российскими войсками линия обороны на некоторых участках достигает глубины в 30 километров.

По мнению главы военного комитета альянса, операции подобного рода являются чрезвычайно сложными. ВСУ столкнулись со значительными сложностями и должны крайне осторожно действовать в этой ситуации.

Наличие трудностей в наступлении украинской армии признал также и президент страны Владимир Зеленский, в ходе интервью американскому изданию СNN заявивший, что ВСУ столкнулись с определенными трудностями на передовой. При этом глава киевского режима также добавил, что украинская армия "делает успехи", однако не уточнив при этом конкретный участок линии фронта.

Тем временем, советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что, по его мнению, российская линия обороны может обвалиться через неделю, месяц или полтора, после чего произойдет стремительное продвижение украинской армии.

Стоит отметить, что в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки к предрекаемому Подоляком "обвалу российской обороны". ВСУ даже ценой более чем значительных потерь не удалось даже достичь первой линии обороны ВС РФ. А таких линий несколько.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:40
    0
    Ну,признал.Дальше что?А вложенные средства надо отрабатывать.Кровью
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:45
    -1
    Глава Военного комитета НАТО признал проблемы наступления ВСУ
    . А что их признавать, они и так вылезли и накрывают их же, с верху до низу!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:45
    0
    Угу... Перефразируя старый советский анекдот, "определенные успехи" - это так: "В забеге Россия-Украина украинский бегун пришел одним из первых. Россиянин был предпоследним..."
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 18:48
    +1
    Проблемы у ВСУ есть, признал глава комитета НАТО и, отключив микрофон, с ухмылкой добавил - "Проблемы украинских бандерлогов американскому удаву по барабану"
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:49
    0
    Тем временем, советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что, по его мнению, российская линия обороны может обвалиться через неделю, месяц или полтора,

    два, полгода, год........
  6. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 18:50
    0
    А до этого не знали о минных полях ? Судя по-передаче техники по-разминированию, были хорошо осведомлены
  7. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 18:51
    -1
    Ещё одна важная проблема о которой умалчивают на Западе, это моральный настрой солдата когда его постоянно бросают в бессмысленные мясные штурмы. Психика она тоже не железная и войска отказаться идти в атаку. Это ведь не компьютерные игры.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 19:01
      -1
      "Марш справедливости" на Москву, очень поднял моральный настрой в Силах обороны. Сейчас бытует мнение, что стоит немного поднажать и Россия рассыплется