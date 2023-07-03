Командующий СВ ВСУ Сырский: Ситуация под Бахмутом тяжёлая, существует угроза прорыва российских войск к Часову Яру

Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно горячо. Обе стороны пытаются перехватить инициативу, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Враг отчаянно цепляется за позиции и опорные пункты, которые в свое время были заняты "вагнеровцами". События разворачиваются и меняется очень динамично, некоторые позиции за сутки переходят дважды из рук в руки

Российские войска активизировались на Бахмутском направлении, пытаясь перехватить инициативу. Угроза прорыва и наступления на Часов Яр сохраняется. С таким заявлением выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.Генерал, отвечающий за Бахмутское направление заявил, что угроза наступление российских войск на Часов Яр сохраняется, ситуация на поле боя меняется несколько раз за день, инициатива переходит от одних к другим и обратно. В то же время российские войска создают глубоко эшелонированную оборону, такую же как на Запорожском направлении, т.е. в несколько рядов укреплений.- заявил Сырский.В Генштабе ВСУ продолжают утверждать, что украинские войска на флангах Бахмута (Артемовск) наступают, ежедневно продвигаясь на несколько сотен метров. Об этом каждый день рассказывает замминистра обороны Анна Маляр. Между тем, как заявляют сами всушники на передовой, никакого продвижения нет, войска "топчутся на месте", не в силах прорвать выстроенную русскими оборону. Бои действительно идут ожесточенные, но с переменным успехом.В Часов Яре находится ставка командования группировки "Восток" ВСУ, которой командует Сырский. Кроме того, в городе находятся резервы, переброшенные туда для реализации плана по окружению Бахмута.