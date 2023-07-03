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Командующий СВ ВСУ Сырский: Ситуация под Бахмутом тяжёлая, существует угроза прорыва российских войск к Часову Яру

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Командующий СВ ВСУ Сырский: Ситуация под Бахмутом тяжёлая, существует угроза прорыва российских войск к Часову Яру

Российские войска активизировались на Бахмутском направлении, пытаясь перехватить инициативу. Угроза прорыва и наступления на Часов Яр сохраняется. С таким заявлением выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.


Генерал, отвечающий за Бахмутское направление заявил, что угроза наступление российских войск на Часов Яр сохраняется, ситуация на поле боя меняется несколько раз за день, инициатива переходит от одних к другим и обратно. В то же время российские войска создают глубоко эшелонированную оборону, такую же как на Запорожском направлении, т.е. в несколько рядов укреплений.

Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно горячо. Обе стороны пытаются перехватить инициативу, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Враг отчаянно цепляется за позиции и опорные пункты, которые в свое время были заняты "вагнеровцами". События разворачиваются и меняется очень динамично, некоторые позиции за сутки переходят дважды из рук в руки

- заявил Сырский.

В Генштабе ВСУ продолжают утверждать, что украинские войска на флангах Бахмута (Артемовск) наступают, ежедневно продвигаясь на несколько сотен метров. Об этом каждый день рассказывает замминистра обороны Анна Маляр. Между тем, как заявляют сами всушники на передовой, никакого продвижения нет, войска "топчутся на месте", не в силах прорвать выстроенную русскими оборону. Бои действительно идут ожесточенные, но с переменным успехом.

В Часов Яре находится ставка командования группировки "Восток" ВСУ, которой командует Сырский. Кроме того, в городе находятся резервы, переброшенные туда для реализации плана по окружению Бахмута.
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21 комментарий
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 17:41
    +1
    Возьми мы Часов Яр, так и Константиновка бы не долго бы удержалась, а это их основной логистический центр там... Но это пока только лишь мечты. Слишком силен там противник
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 17:44
      +4
      Если штурмовать в лоб, как Артёмовск - да, очень сложно, а если просто ровнять - то очень сложно, но попроще. Вопрос, зачем штурмовать, если от города всё равно потом руины?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 17:46
        +2
        Цитата: K._2
        Вопрос, зачем штурмовать, если от города всё равно потом руины?

        Часов Яр поселок, который находится на господствующей там возвышенности. И в его районе очень много артиллерии и все, что к ней прилагается. Тут хочешь-не хочешь, но их надо убирать
        1. K._2
          K._2 Сегодня, 17:49
          +6
          Закидать фаб-500 с расстояния планирования, но не губить ребят в лобовых аттаках, не важно, Вагнер или ВС РФ, это наши ребята, сыновья, мужья, отцы, деды, братья, друзья. Чугунки много в закромах, надо её использовать и не жалеть врага.
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 17:57
            0
            Закидать фаб-500 с расстояния планирования,

            Трëхи, не меньше, чтоб сдуло,, нахрен
        2. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 17:55
          0
          Цитата: svp67
          Часов Яр поселок, который находится на господствующей там возвышенности.

          Для авиации всё, что на возвышенности - лучшая цель. Выводы делайте сами.
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 17:48
        +2
        Согласен, нет смысла сохранять политес,Украина в данном случае это пронатовский смертельный враг, соответственно и воевать надо как с нацистской Германией.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:56
      +1
      Цитата: svp67
      Возьми мы Часов Яр,

      Возьми мы Одессу, так и до Приднестровья недалеко.
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 18:07
        0
        Вот что вы будете делать с Одессой сейчас, "взяв" её? То то же. Иксперды laughing
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:04
      0
      Цитата: svp67
      Слишком силен там противник

      Объясните мне, выжившему из ума военному пенсионеру, КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖЕТ ПРОЯВИТЬСЯ СИЛА ПРОТИВНИКА, НЕ ИМЕЮЩЕГО ПЕРЕВЕСА НИ В ТЕХНИКЕ, НИ В ВООРУЖЕНИИ, НИ В ЛИЧНОМ СОСТАВЕ, НИ В ТЫЛОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ?
      Как это выглядит в реальной обстановке?
      Вспомнился анекдот:
      Когда в публичном доме дела не идут, надо шлюх менять, а не кровати переставлять.

      Если странная возня вокруг одного района продолжается ГОД (!!!), то тут пора менять всё из-за чего эта возня происходит, а не уверять никого, что ВС РФ, имеющие арсенал ядерной державы, не способны подавить противника, чей личный состав (по словам наших пропагандистов) вылавливается на улицах и в других местах и бросается на убой.
      «Не бывает так! Не верю!»©
  2. K._2
    K._2 Сегодня, 17:42
    +2
    Закинжальте уже его или какого нить советника офиса, чё-то разговаривать много стали
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:43
    +1
    И опять "каша" то ли у них правая рука не знает что делает левая, то ли "туман войны" напускают.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:46
    +1
    Бои действительно идут ожесточенные, но с переменным успехом.


    В том то и дело, и когда нам пленные рассказывают, а некоторые пропагандисты раскручивают что "воевать не хотели и толком не готовили", мы выставляем себя идиотами. Пора давно применять все имеющиеся в наличии методы и средства. Взять навязшие уже мосты -через полтора года боев оказалось таки, что искандером их таки можно разрушить, а не жевать солому, как продолжает делать наше военно-политическое рук-во.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 17:58
      0
      А российские пленные что рассказывают ? Обмены -то идут
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 18:06
      0
      А вот верить пленным себе дороже , надо прокачивать что и как говорят в массе , ну а раненые совсем склонны все видеть в черном тоне .
  5. bk316
    bk316 Сегодня, 17:50
    0
    существует угроза прорыва российских войск к Часову Яру

    Как так?
    А как же контр наступ?
    А как же бахмут почти отбили?
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:52
    +3
    Прошлым летом поголовно все икспэрды предрекали скорую битву за Славянско-Краматорский укреп.
    У меня склероза нет. Помню это точно.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 18:06
      0
      Такие же иксперды как и вы.На ноль шагов вперед . Тиктокеры это. Вы их и читали. laughing
  7. Tuzik
    Tuzik Сегодня, 18:00
    0
    Захожу на ВО почитать шо пишут с той стороны, и слышу родной телевизор. это к чему? поржать?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 18:04
      0
      Цитата: Tuzik
      и слышу родной телевизор.

      Так телевизор годится только сказки на ночь рассказывать...
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:05
    0
    когда уничтожат командующих всу ??????? по логике должны высших чинов уничтожать которые командуют всу