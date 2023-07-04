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Бывший советник Трампа: Мы считали, что у России нет научно-технической базы, а её заводы работают днём и ночью

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Бывший советник Трампа: Мы считали, что у России нет научно-технической базы, а её заводы работают днём и ночью

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор высказал свою точку зрения по поводу России.


Мы строили неверные предположения о России, как и все остальные страны мира. Изначально все мы считали, что экономика у этой страны отсталая, что за счёт наших санкций она разрушится в пух и прах. Также мы думали, что у них нет настоящей научно-технической базы, но в итоге оказалось, что их заводы работают днём и ночью, наращивая производство боеприпасов, ракет и различных вооружений. Ещё мы рассчитывали на то, что на сторону России никто не станет, а сама страна окажется в международной изоляции. Однако на практике получилось всё с точностью да наоборот: всё это обернулось против нас, ведь именно мы с европейцами по сути вгоняем себя во всё большую изоляцию

– отметил американский отставной военный.

Между тем, считает Макгрегор, российский президент просчитался, когда полагал, что на Западе у него ещё остались друзья, осознав в итоге, что крупно ошибался.

Дуглас Макгрегор:

Думаю, русские сплотились и сказали: «вы проделали хорошую работу, мы вас любим, и теперь наша армия приведена в боевую готовность. Она довольна сильная, чтобы достичь всех своих поставленных целей

Напомним, что ранее Макгрегор предрёк преступному киевскому режиму во главе с Зеленским полный крах. Об этом он заявил в интервью Judging Freedom со ссылкой на собственные источники.

На днях экс-советник Трампа высказался и о деятельности действующего американского президента Джо Байдена на своём посту, который, по его мнению, едва ли «доживёт» до конца нынешнего года.
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:48
    +5
    Да не ,мы по-прежнему ходим в фуфайках ,пьём водку играем на балалайках и в каждой семье есть друг - рекетёр Медведь ,а некоторых два. laughing
    1. Комментарий был удален.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:04
        +1
        Цитата: Anarchist
        Чтобы понять Россию, нужно здесь жить!
        Ни один иностранец не поймёт, почему фигово - это плохо, а звездато - хорошо. И почему офигительно - это лучше чем звездато, а звездец - хуже чем фигово. (Заменить пришлось маты, но смысл не изменился)

        Что б понять Россию, достаточно перестать заниматься ДУРЬЮ, а.... в общем, не мало тех, кто прекрасно нас понимает, по крайне мере те, кого не накрыла волна новых веяний западного общества, не сломала, не перекорячила окончательно!
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 08:19
      0
      в каждой семье есть друг - рекетёр Медведь ,а некоторых два.

      тОварищЪ, а твой мЭдвЭдЪ ещё не пилЬ?
      дай мне АднАго, а то мой ушёл в запой. wassat
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:52
    0
    Ошибочка вышла.Гигантского размера yes
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 08:12
      0
      С кем не бывает. Я прощаю Макгрегора,он изучал историю России по комиксам.
      Кое кому из нас,в том числе я,должно быть стыдно: считали,что наша оборонная промышленность парализована .
      Я,верила, сайту,помните, побликации:" Ланцет" беззубый и приметивный. Оборонные предприятия умышленно банкротят и т д?
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 07:53
    +1
    Советник похоже, по Голливуду историю изучал. Россия веками противостоит Западу, но без науки , заводов, научно-технической базы и экономики, получается.
    1. Torins Narkuas
      Torins Narkuas Сегодня, 07:58
      +3
      Россия веками противостоит Западу
      Там все гораздо запутанней, вектор противостояний скатывался то к востоку, то к югу то к северу. Терпеть не могу дешевый популизм
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:01
      0
      ??? Вы уверены, что без всего того, что вы перечислили, Россия обходилась, обходится и будет обходится???
      Впрочем, писать вас научили, а подумать.... вы где образование получали?
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:13
      0
      Однажды служба адмирала Канариса тоже докладывала боссу.В итоге-адмирала казнили,а босс-застрелился
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:56
    0
    Похоже, в отношении России, разведка матрасов обделалась по полной раз у советника президента (хоть и бывшего) такое мнение о нашей стране. yes
  5. Torins Narkuas
    Torins Narkuas Сегодня, 07:56
    0
    Сказал как в воду пернул, возникают вопросы по поводу адекватности команды Трампа.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:58
    +2
    Между тем, считает Макгрегор, российский президент просчитался, когда полагал, что на Западе у него ещё остались друзья, осознав в итоге, что крупно ошибался.
    . Надо объективно рассматривать ситуации... не может один человек чего то там считать и навязывать всем свою волю, видиние и хотелки!!!
    Есть ПРАВЯЩАЯ СИСТЕМА, большой запутанный клубок хотелок, противоречий, жадности, глупости и ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО ПРОЧЕГО!!! Это, даже не три в одном, это ФИГ ЗНАЕТ СКОЛЬКО И ВСЕ В ОДНОМ СТАКАНЕ!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:00
    +1
    Мы считали, что у России нет научно-технической базы, а её заводы работают днём и ночью
    Вот этим вы и отличаетесь от своих политиков времен "холодной войны", которые отлично разбирались, что происходит в СССР и старались не доводить ситуацию до критической точки. Всегда находили возможность "спустить пар" до рабочего состояния и не допустить взрыва котла. Чего не скажешь о сегодняшних американских "бизнесменов от политики". Хотя, справедливости ради, Дуглас Макгрегор более менее адекватный человек по отношению к России.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:01
    0
    Изначально все мы считали, что экономика у этой страны отсталая

    разведка не работает? what
  9. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 08:02
    0
    "Российский президент просчитался" тут с Макгрегором 100% согласна.
    В. В."лопухнулся",он надеялся ,что на западе здравомыслящие люди .
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:05
    0
    Только этого мало, надо расширять производство ВПК, ремонтные базы создавать по всей территории России, начинать надо было раньше, что бы отработать логистику.
  11. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 08:18
    0
    Полагаю, что в ГосДепе аналитикой по России занимаются отъявленные русофобы(типа потомков поляков-АКовцев), которые оргазмируют когда пишут как в России всë плохо, и чем хуже -тем выше степень удовольствия. В результате в попытках получить свое удовольствие ,они не видят реальной картинки.
    Да, в России не все гладко, но не настолько, как они в своих отчетах пишут. А чего не знают- проецируют с себя.
    Итоговый отчет который ложится на стол начальнику толстый, но действительности не отражает.
    Результат? Все в курсе... hi
  12. Наган
    Наган Сегодня, 08:25
    0
    На днях экс-советник Трампа высказался и о деятельности действующего американского президента Джо Байдена на своём посту, который, по его мнению, едва ли «доживёт» до конца нынешнего года.
    Да наверно доживет, но в каком состоянии - это большой вопрос. Одна из шуток, которые повторяются чуть не с первых месяцев правления Байдена:
    Karine Jean-Pierre came out and said that this week Joe Biden is expected to appear in the following states: Delaware, Unaware, Confusion, Vegetative.
    Для тех, кто не слишком владеет английским, в данном предложении есть несколько приколов.
    "came out" можно понять как "вышла к прессе", и как "объявила о своей принадлежности к LGBTQ+", что, кстати, она и сделала.
    "state" можно перевести как "штат", а можно как "состояние". Из четырех перечисленных, штатом является только Delaware - родной штат Байдена, куда он наведывается чуть не каждую неделю на выходные. Все остальные - состояния. Unaware="не в теме", Confusion="в непонятках", Vegetative="состояние овоща".
    Тем не менее, он все еще жив, хотя выглядит ничуть не лучше чем покойный Леонид Ильич в свои последние годы.