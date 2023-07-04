Мы строили неверные предположения о России, как и все остальные страны мира. Изначально все мы считали, что экономика у этой страны отсталая, что за счёт наших санкций она разрушится в пух и прах. Также мы думали, что у них нет настоящей научно-технической базы, но в итоге оказалось, что их заводы работают днём и ночью, наращивая производство боеприпасов, ракет и различных вооружений. Ещё мы рассчитывали на то, что на сторону России никто не станет, а сама страна окажется в международной изоляции. Однако на практике получилось всё с точностью да наоборот: всё это обернулось против нас, ведь именно мы с европейцами по сути вгоняем себя во всё большую изоляцию

Думаю, русские сплотились и сказали: «вы проделали хорошую работу, мы вас любим, и теперь наша армия приведена в боевую готовность. Она довольна сильная, чтобы достичь всех своих поставленных целей

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор высказал свою точку зрения по поводу России.– отметил американский отставной военный.Между тем, считает Макгрегор, российский президент просчитался, когда полагал, что на Западе у него ещё остались друзья, осознав в итоге, что крупно ошибался.Дуглас Макгрегор:Напомним, что ранее Макгрегор предрёк преступному киевскому режиму во главе с Зеленским полный крах. Об этом он заявил в интервью Judging Freedom со ссылкой на собственные источники.На днях экс-советник Трампа высказался и о деятельности действующего американского президента Джо Байдена на своём посту, который, по его мнению, едва ли «доживёт» до конца нынешнего года.