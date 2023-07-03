«Войти в десятку стран мира»: в индонезийской прессе заявляется о подготовке страны к войне

Хочешь мира, готовься к войне. Сильные делают то, что могут, а слабые страдают от того, что должны. Мы не сильны, мы не здоровы, чтобы противостоять угрозе вируса. Поэтому мы должны стать сильными

Решение вкладывать большие средства в военную технику призвано не допустить отставания от Китая, Индии, Австралии и ряда дружественных стран Юго-Восточной Азии. Цель – войти в десятку стран мира по военной мощи, и она должна быть достигнута как можно скорее

На первый взгляд кажется, что с геополитическими условиями все в порядке, на самом деле в регионе сейчас накапливаются горячие угли, которые в любой момент могут взорваться и принять форму открытой войны, которая рискует втянуть Индонезию в свой водоворот. Все это итог агрессивности КНР в Южно-Китайском море и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Уровень угрозы взрыва в регионе повысился вместе с началом российско-украинской войны. Подобно игре в шахматы, Китай, США и их союзники переместили фигуры военной мощи в стратегически важные места.

Несмотря на то, что ситуация еще не переросла в войну, интенсивность военных трений между Китаем и США и их союзниками все больше ощущается

В Индонезии растет беспокойство ростом напряженности в АТР, главным образом эскалацией между США и Китаем. На этом фоне интерес вызывает публикация в местном издании SINDOnews, где открыто говорится о подготовке страны к вооруженной борьбе. Она вышла после выступления министра обороны Прабово Субианто.- заявил глава военного ведомства.Как указывается в издании, масштабная модернизация вооруженных сил ведется с 2009 года, однако именно сейчас наступила ее кульминация. В последнее время уже закуплены или включены в список ближайших приобретений самолеты Rafale, F-15, подводные лодки Scorpene, фрегаты FREMM, Arrow Head и Merah Putih, баллистические ракеты большой дальности KHAN и средства береговой обороны BrahMos. И это только крупнейшие сделки.- отмечается в издании.Как поясняется, в АТР происходят пока что незаметные тектонические сдвиги, которые рано или поздно вырвутся наружу:Как указывается, Пекин навязывает свои претензии на 90% морской акватории Южно-Китайского моря, что приводит к конфликту с целым рядом стран региона и угрожает свободе судоходства. КНР настроила базы на искусственно созданных островах, несмотря на спорную принадлежность территорий, где может разместиться военная техника, «начиная от авианосцев, подводных лодок, эсминцев и заканчивая истребителями».Со слов автора, Китай втянул в орбиту конфронтации не только Вьетнам или Филиппины, но и Австралию, США, Британию и ряд других западных стран, «которые заинтересованы в доступе к транспортному сообщению и защите своих геополитических интересов». Как он считает, КНР несет угрозу и Тайваню, и Японии.Как отмечается, шагом со стороны Вашингтона стало формирование альянса АУКУС с Британией и Австралией, «который еще больше подогревает конфликт в АТР». Одновременно США расширяют свою сеть, создавая новую базу в Папуа-Новой Гвинее.- отмечает автор.Как он поясняет, глава Командования воздушной мобильности США генерал Майк Минихан в официальной записке предсказал, что война с КНР разразится в 2025 году, будучи спровоцированной президентскими выборами на Тайване в 2024 году.Со слов автора, на фоне грядущего столкновения двух держав Индонезия усиленно готовится к войне. Министр обороны страны представил доктрину защиты государства под названием «Щит архипелага Трисула». Он состоит из «трех измерений силы» - Океанский щит Нусантара, Сухопутный щит архипелага и Щит Дирга Нусантара. Между ними будут поделены все типы вооружений, которые уже имеются в войсках, и которые будут закуплены [в списке фигурируют вертолеты Ми-17, Ми-35 и истребители Су-27/30, ремонтировать которые Джакарта отказалась].