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Глава Минобороны ФРГ: Украина в ближайшие недели получит десятки танков Leopard 1A5

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Глава Минобороны ФРГ: Украина в ближайшие недели получит десятки танков Leopard 1A5

Несмотря на то, что в западной прессе то и дело раздаются голоса о неспособности ВСУ достичь поставленных в рамках контрнаступления целей и необходимости начала переговорного процесса, это скорее является «ширмой», за которой скрыты истинные намерения партнеров Украины.


Очевидно, что США и их союзники не собираются прекращать накачку ВСУ вооружением, как можно дольше используя украинскую армию , в качестве инструмента для ослабления России. Очередным тому доказательством является заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, который анонсировал поставки десятков танков Leopard 1A5 для ВСУ уже в ближайшие недели.

Военная техника будет передана Киеву Германией и Данией. Об этом немецкий чиновник рассказал в ходе интервью изданию Rzeczpospolita.

Напомним, что модель 1A5 является последней модернизацией первого «Леопарда». Танк начал поступать на вооружение бундесвера и в армии некоторых стран НАТО в 1987 году.

Согласно данным из открытых источников, до версии 1A5 было модернизировано порядка 1200 танков Leopard 1. Главной отличительной особенностью данной модификации от ее предшественниц является обновленная система управления огнем EMES 18, созданная на базе СУО EMES 15, в свою очередь, разработанной для Leopard 2. Кроме того, боевая машина получила тепловизионный прицел.
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:13
    +8
    Это к тем разговорам,про то,что на Западе задумались,арсеналы исчерпаны..Ага..Будут до последнего и деньгами и оружием помогать.Впрочем,чем первый Леорард лучше Т62?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:30
      +2
      Вероятно СУО похипповее чем у Т62. Это предположение, я не танкист.
      1. tank64rus
        tank64rus Сегодня, 18:49
        0
        Если оба модернизированны,то Т-62 более надёжнее в эксплуатации и пушка мощнее. Ну и ДЗ более отработана. На Лео-1 ДЗ не предусматривалась от слова вообще, ибо времена были другие. Пришёл ЛЕО-2 и их списали в резерв.
        1. SanichSan
          SanichSan Сегодня, 18:53
          -1
          Цитата: tank64rus
          Пришёл ЛЕО-2 и их списали в резерв.

          но ДЗ так и не предусмотрели. request так и горят без ДЗ. bully
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 18:46
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Впрочем,чем первый Леорард лучше Т62?

      Пушка лучше, СУО, удобство управления. А так конечно только бой покажет их истинную ценность
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:10
      0
      Цитата: dmi.pris1
      .Будут до последнего и деньгами и оружием помогать.Впрочем,чем первый Леорард лучше Т62?

      Лучше тем, что они горят как и все танки, но чем больше их горит, тем больше падает рейтинг немецких "Леопардов" ( пока не горят "Абрамсы").
    4. bandabas
      bandabas Сегодня, 19:20
      +1
      Они прекрасно поставляют. А наше руководство продолжает дальше сопли жевать. Думаете та же самая "зерновая афера" 18-го июля закончится? Очень сомневаюсь. Опять начнется "блеянье" о обмане со стороны укропов и Запада, голодающих детях Африки и продолжением готовности к диалогу. Деньги у верхушек- это все.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 18:20
    +4
    Я уверен, что на поле боя их раньше чем через 2 месяца не увидим, т/к ВСУ начало штататно ставить ДЗ на старые немецкие танки.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:12
      0
      Цитата: Арон Заави
      Я уверен, что на поле боя их раньше чем через 2 месяца не увидим

      Да все танки горят одинаково, пока нет танков которые не горят.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:21
    0
    Леопарды они десятками поставлять собрались,а опытные экипажи откуда возьмутся.Я вот тоже "линкором" могу управлять,а вот насчёт пострелять- бац,бац и в белый свет как в копеечку .
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:25
      -1
      Цитата: tralflot1832
      а опытные экипажи откуда возьмутся.

      От правильного питания.

      Иначе никак. Они и так 9 лет "по стандартам НАТО" обучали все ВСУ, а вообще-то дольше. еще до Майдана все началось... А теперь говорят, что немецкая свиная тушенка в жестяной банке валяется по полям, потому что научить не успели... Как так - нипанятна... Видать плохо кормили
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:16
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Я вот тоже "линкором" могу управлять,а вот насчёт пострелять- бац,бац и в белый свет как в копеечку .

      Не я как радист, линкором не смогу управлять, а вот бац-бац с КО-44 могу хорошо.
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:22
    -1
    Очевидно, что США и их союзники не собираются прекращать накачку ВСУ вооружением, как можно дольше используя украинскую армию , в качестве инструмента для ослабления России. Очередным тому доказательством является заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, который анонсировал поставки десятков танков Leopard 1A5 для ВСУ уже в ближайшие недели.

    Так великий гроссмейстер неимеет даже пятый разряд - там все намного хуже.
    А запад это видит - поэтому помощь и поставки Украине не прекращаются.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:33
    +6
    Чего это запад боится проиграть на Украине,похоже они перестарались с своим испугом.Да оставим мы им западные ценности с радужными знамёнами и забор ломать не будем ,которым они от нас отгородились и летать они будут вокруг нас ,они же так сами решили.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:47
    0
    Ничему не учатся. Сами себя загнали в колею и не могут из неё выбраться.
    И хозяин заокеанский не велит.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:48
    +1
    Глава Минобороны ФРГ: Украина в ближайшие недели получит десятки танков Leopard 1A5
    . Писториус ПИСТОН ВСТАВИЛИ, да такой, что рвёт его не по детски!!! Ну а "ливерной колбасе" деваться некуда, обратно, через мясорубку не провернеш...
  8. CheeRock
    CheeRock Сегодня, 19:10
    0
    Отлично! Для Леопард-1 у них на складах запчастей еще меньше, чем для Леопард-2. good
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:11
    -1
    Насчет ослабления России я в корне не согласен! Введенные санкции и эскалация конфликта на Украине привели к усилению России, укреплению ее экономики и уменьшению зависимости нашей страны от западных рынков. Мы переориентировали продажи на Китай и Индию, организовали поставки нужных товаров по серым схемам. Так что господа буржуи пусть не мечтают о скором конце режима Путина.
    Что касается танков Леопард, тем более первой модификации, то это очередные закланцы. Тут и обсуждать нечего. Оказалось, что советские танки намного надежнее распиаренной немецкой техники.
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 19:38
      0
      В мире есть три страны, которые могут фунуционировать в условиях полной изоляции. Это Россия, США и Китай hi
  10. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:36
    0
    Эти машины сняты с вооружения в Германии полтора десятка лет тому назад... Сейчас состоят на вооружении Греции(347 единиц), Норвегии(111 единиц), Италии(120 единиц), Бельгии(132 единицы). Сплошь - военные титаны...
    Еще около 100 находятся на хранении в Германии hi