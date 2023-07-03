Глава Минобороны ФРГ: Украина в ближайшие недели получит десятки танков Leopard 1A5

Несмотря на то, что в западной прессе то и дело раздаются голоса о неспособности ВСУ достичь поставленных в рамках контрнаступления целей и необходимости начала переговорного процесса, это скорее является «ширмой», за которой скрыты истинные намерения партнеров Украины.
Очевидно, что США и их союзники не собираются прекращать накачку ВСУ вооружением, как можно дольше используя украинскую армию , в качестве инструмента для ослабления России. Очередным тому доказательством является заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, который анонсировал поставки десятков танков Leopard 1A5 для ВСУ уже в ближайшие недели.
Военная техника будет передана Киеву Германией и Данией. Об этом немецкий чиновник рассказал в ходе интервью изданию Rzeczpospolita.
Напомним, что модель 1A5 является последней модернизацией первого «Леопарда». Танк начал поступать на вооружение бундесвера и в армии некоторых стран НАТО в 1987 году.
Согласно данным из открытых источников, до версии 1A5 было модернизировано порядка 1200 танков Leopard 1. Главной отличительной особенностью данной модификации от ее предшественниц является обновленная система управления огнем EMES 18, созданная на базе СУО EMES 15, в свою очередь, разработанной для Leopard 2. Кроме того, боевая машина получила тепловизионный прицел.