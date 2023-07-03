Военное обозрение
Войти Регистрация

Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз должен поставить Украине все необходимое для победы над Россией

19
Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз должен поставить Украине все необходимое для победы над Россией

Евросоюз продолжит поддерживать Украину, поставляя ей военную помощь, а также все необходимое для победы над Россией. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.


Воинствующая русофобка выступила на торжественной церемонии в Мадриде по поводу начала председательства испанцев Совете Евросоюза. В своей речи она сделала упор на Украину заявив, что Евросоюз должен обеспечивать бесперебойное финансирование режима Зеленского на ближайшие годы, удвоить, как минимум, военную помощь и поставить все затребованное Киевом оружие, чтобы обеспечить победу украинской армии в конфликте.

Согласно заявлению фон дер Ляйен, Евросоюз обязан кормить и поить Украину, а также снабжать ее оружием, пока Зеленский и его клика пытается за деньги Запада нанести ущерб России. Также она пообещала предать суду всех, кто ответственен за начавшийся конфликт. В этом случае ей нужно сажать Байдена вместе с его "партнерами" из Европы, да про киевский режим не забыть.

Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя

- заявила глава ЕК добавив, что Испания должна одобрить расширение производства боеприпасов для Украины.

Между тем, в Евросоюзе с деньгами не все гладко, к самой фон дер Ляйен уже возникли вопросы как в отношении бюджета ЕС, так и в отношении выделенных для Киева средств. Попытка главы Еврокомиссии призвать страны ЕС внести дополнительные 66 млрд. евро наткнулась на встречный вопрос венгерского премьера Виктора Орбана, который прямо потребовал от главы ЕК отчитаться, куда делись 70 млрд. евро, уже выделенные Украине Евросоюзом.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:32
    +6
    Воинствующая гинеколог - это ужастно выглядит.... sad
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 18:37
      0
      Воинствующая гинеколог - это ужастно выглядит.... sad

      Что самое любопытно, что гинеколог, который в ЕС ни за что не отвечает, ее работа - работать языком, я хотел сказать - говорить! lol
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:30
        0
        Цитата: AlexGa
        Что самое любопытно, что гинеколог, который в ЕС ни за что не отвечает

        Не отвечает не за что и денег у Евросоюза нет, за исключением Европейского фонда мира, который должен стать Оборонным фондом Украины, но это всего 5 лярдов евро. А вот сколько дадут страны Европы на эту авантюру, вопрос другой. Но "шапку" по Европе запустили и она наполняется.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 18:34
    +1
    Любопытно, что все по своему понимают победу. И РФ, и Украина и политическая элита Запада.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 18:55
      +1
      а что тут понимать Медведев сказал как понимать
      Мы всегда просили лишь об одном - учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны. Особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры. Поэтому наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:32
      0
      Цитата: Арон Заави
      Любопытно, что все по своему понимают победу. И РФ, и Украина и политическая элита Запада.

      Но Победа может быть только одна, других не бывает. Победа жизнь, поражение.... об этом знает Германия не по наслышке.
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 18:36
    +1
    Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз должен поставить Украине все необходимое для победы над Россией

    Старушку маразм одолел?
    Или гейропейцам так стало скучно жить, чтобы на Россию опять полезть захотелось?
    Без пушечного мяса из ваших граждан ничего не добьётесь, да и оно (мясо) не поможет. request laughing
  4. ANB
    ANB Сегодня, 18:37
    +1
    Как же все евросоюзные начальники любят поддерживать за чужой счет.
    По правильному, Урсуле надо пристроиться в квартале красных фонарей, а заработанное отдавать Зеленскому.
    И вопросов ни у кого не будет.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:39
    +4
    Тут уже не последним украинцем попахивает,а разрушением европейской экономики засветило.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 19:44
      0
      Цитата: tralflot1832
      Тут уже не последним украинцем попахивает,а разрушением европейской экономики засветило.

      В этом и есть скрытая правда. Отдать последнюю рубашку Окраине и потом самим идти по миру, но сами они этого не понимают ибо как Окраинцы оболванены пропагандой через мировые СМИ. Им внушили, что Россия враг для Европы, а шумеры их защищают. То есть не ведают, что творят и не понимают и не могут логически спрогнозировать, что их ждёт в будущем.
      Всё дело во времени как для России так и для англосаксов ибо время идёт, а Европеец худеет и приближается время "Ч" когда будет голодный обморок и тут США и Англия начнут подкармливать Еуропейцев и на них все долги спишут за счёт остальных Европейцев.
      Тут у России и англосаксов как раз цели совпадают, но Европа этого не понимает и дальше лезет по пути деградации как ценностей так и экономики.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:39
    +3
    Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя

    нудк европа и сша они прямо говорят что хотят сделать !

    а вот что написал медведе что РФ хочет !
    Россия хотела сдержать НАТО, а альянс расширился за счет Швеции и Финляндии". Это вранье чистой воды. Мы никогда не пытались сдерживать НАТО. Это не в наших силах и возможностях, а две эти скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом. Мы всегда просили лишь об одном - учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны. Особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры. Поэтому наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе. Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали - в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть ее гниющие останки) в альянс не примут. Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России.
    мдааа РФ что то сделает военным путем что бы остановить поставки оружия или у НАТО карт бланш на все это ???????
  7. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 18:39
    -1
    это классика современной западной политики.. много и красиво говорить.. если проследить что говорили западные политики за последние полгода , то многое станет ясно ..
    при этом нужно понимать что запад все же еще надеется хоть на какие успехи у 404.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:42
    0
    Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз должен поставить Украине все необходимое для победы над Россией
    . Ей то платить, корячится, за этот "кровавый банкет" НЕ ПРИДЕТСЯ... в общем, с гейропейским и елитками все понятно, у них по любому все в шоколаде было, есть и будет! А вот с обывателя они три шкуры спустя, что оправдать "доверие" большого брата, исполняют его хотелки!!!
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:43
    0
    Два вопроса:
    1) А где вы Гудвина нашли?
    2) Если нашли, то почему он ТЕБЕ в первую очередь это необходимое не поставил, то есть мозги?
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:43
    +3
    Главное не забыть поставить Украине гинекологические кресла.
    Сразу победят. lol
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:43
    +1
    Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз должен поставить Украине все необходимое для победы над Россией

    Путину давно пора поставить «раком» и Урсулу фон дер Ляйен, и Европу в части разных нацистских организаций, и причастных к затягиванию СВО, и мечтающих истребить весь российский народ...
    Как это сделал ИВС. yes
    Напомнить, кто есть «Who»...
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 18:50
      +1
      вот что Медведев сказал в статье! https://rg.ru/2023/07/02/epoha-protivostoianiia.html
      Мы никогда не пытались сдерживать НАТО. Это не в наших силах и возможностях, а две эти скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом. Мы всегда просили лишь об одном - учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны. Особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры. Поэтому наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся.
      так вопрос кто НАТО и европу и сша будет ставить раком ? поставить раком европу можно тока ядерным оружием !
  12. alystan
    alystan Сегодня, 19:17
    0
    Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз должен поставить Украине все необходимое для победы над Россией

    Кто бы поставил на место эту зарвавшуюся повитуху?

    AlexGa (Александр)
    Что самое любопытно, что гинеколог, который в ЕС ни за что не отвечает

    Самое поганное, что никто ее не избирал на эту должность.
    Меркель предложила ее кандидатуру на рассмотрение Совета Европы и продавила там.
    Эта коза теперь там развела бардак и делает что ей вздумается. И никто ей не указ.
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:21
    0
    Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя

    Медам гинеколог, а если Украина, профукает ( а оно так и будет), кто будет отвечать за вложенное в неё бабло ? Ты же первая скажешь - "А это не я, это страны Европы бабки вложили, но не я", и уйдешь на покой с пенсией в 18 000 евро.