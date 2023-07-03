Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз должен поставить Украине все необходимое для победы над Россией

Евросоюз продолжит поддерживать Украину, поставляя ей военную помощь, а также все необходимое для победы над Россией. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Воинствующая русофобка выступила на торжественной церемонии в Мадриде по поводу начала председательства испанцев Совете Евросоюза. В своей речи она сделала упор на Украину заявив, что Евросоюз должен обеспечивать бесперебойное финансирование режима Зеленского на ближайшие годы, удвоить, как минимум, военную помощь и поставить все затребованное Киевом оружие, чтобы обеспечить победу украинской армии в конфликте.
Согласно заявлению фон дер Ляйен, Евросоюз обязан кормить и поить Украину, а также снабжать ее оружием, пока Зеленский и его клика пытается за деньги Запада нанести ущерб России. Также она пообещала предать суду всех, кто ответственен за начавшийся конфликт. В этом случае ей нужно сажать Байдена вместе с его "партнерами" из Европы, да про киевский режим не забыть.
Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя
- заявила глава ЕК добавив, что Испания должна одобрить расширение производства боеприпасов для Украины.
Между тем, в Евросоюзе с деньгами не все гладко, к самой фон дер Ляйен уже возникли вопросы как в отношении бюджета ЕС, так и в отношении выделенных для Киева средств. Попытка главы Еврокомиссии призвать страны ЕС внести дополнительные 66 млрд. евро наткнулась на встречный вопрос венгерского премьера Виктора Орбана, который прямо потребовал от главы ЕК отчитаться, куда делись 70 млрд. евро, уже выделенные Украине Евросоюзом.