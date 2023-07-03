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Министр обороны Германии: Украина не получит даже плана вступления в НАТО до прекращения вооруженного конфликта

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Министр обороны Германии: Украина не получит даже плана вступления в НАТО до прекращения вооруженного конфликта

До тех пор, пока не будет завершен вооруженный конфликт на Украине, она не будет принята в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.


Глава немецкого военного ведомства подчеркнул, что все условия вступления Украины в НАТО будут обсуждаться и определяться уже после окончания конфликта. Он отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился с ним в главном – альянс ни при каких условиях не должен стать одной из сторон данного конфликта.

Более того, отметил министр обороны Германии, Украина не получит даже плана вступления в НАТО до прекращения вооруженного конфликта. Поэтому что-либо отвечать по поводу присоединения страны к Североатлантическому альянсу, подчеркнул Писториус, он сейчас не может.

Фактически Писториус не сказал ничего нового, а лишь повторил давно повторяемые слова других западных политиков, которые не очень приятны Украине, но вполне отражают существующую реальность.

Ранее против членства Украины в НАТО до конца боевых действий высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц, а генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что все будет зависеть от итогов конфликта. По словам Столтенберга, если Украина проиграет, то речи о вступлении ее в НАТО вообще не может быть, потому что она или будет захвачена Россией, или в ней установится пророссийская власть.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, а также власти Польши и стран Прибалтики, требуют принять страну в НАТО как можно скорее. Но Запад дает понять, что этот вопрос пока можно даже не поднимать.
Использованы фотографии:
Министерство обороны ФРГ
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:57
    0
    Министр обороны Германии: Украина не получит даже плана вступления в НАТО до прекращения вооруженного конфликта
    . Хитрый поц... он чётко выполняет план хозяина, не зря в Вашингтоне его так хвалили...
    Т. е. могилизация будет идти полным ходом, а гейропейские хотят оставаться в стороне wink
    Главное, дурики скакуасы им в гейропе и наф не сдались!
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 18:59
    +2
    Глава немецкого военного ведомства подчеркнул, что все условия вступления Украины в НАТО будут обсуждаться и определяться уже после окончания конфликта.
    Всё логично и ничего нового.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:03
      0
      Цитата: svp67
      Всё логично и ничего нового.

      Вот именно. НАТО готово поддерживать Украину оружием. ЕС деньгами. Но принимать ее в свои ряды ближайшие лет 20 они не собираются.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:00
    0
    -Хороший у Вас план, господин Писториус. Что? Это не план? Но, все равно хороший!
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:02
    +1
    Бросили тупых, жадных х.ох, лов! Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?. И заканчивается монолог :» я тебя породил…»
  5. Люмира
    Люмира Сегодня, 19:06
    0
    Краина долго верила глядя на подвешенную перед носом морковку. А правила вступления никто не отменял - про них просто молчали. Запад и иже с ними выполняют давний план уничтожения славян. Поэтому и польшу пытаются поставить в очередь после краины. Травят их, а они как будто не понимают того, для чего перед ними морковки подвесили. Так как-то.
  6. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:07
    0
    Украина не получит даже плана вступления в НАТО до прекращения вооруженного конфликта

    Все это понимают, только до зеленского это не доходит.
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:08
    0
    До тех пор, пока не будет завершен вооруженный конфликт на Украине, она не будет принята в состав Североатлантического альянса
    А после завершения "конфликта" принимать будет некого, надеюсь.
  8. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 19:18
    +1
    Посыл понятен. НАТО за Украину воевать не будет, а без победы над Россией ваше место возле параши.
  9. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 19:25
    +1
    НАТО давно воюет руками Украины с Россией, формально оставаясь в стороне. А принять Украину в НАТО, это стать стороной конфликта! Они торгаши, а не идиоты!