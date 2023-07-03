До тех пор, пока не будет завершен вооруженный конфликт на Украине, она не будет принята в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.Глава немецкого военного ведомства подчеркнул, что все условия вступления Украины в НАТО будут обсуждаться и определяться уже после окончания конфликта. Он отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился с ним в главном – альянс ни при каких условиях не должен стать одной из сторон данного конфликта.Более того, отметил министр обороны Германии, Украина не получит даже плана вступления в НАТО до прекращения вооруженного конфликта. Поэтому что-либо отвечать по поводу присоединения страны к Североатлантическому альянсу, подчеркнул Писториус, он сейчас не может.Фактически Писториус не сказал ничего нового, а лишь повторил давно повторяемые слова других западных политиков, которые не очень приятны Украине, но вполне отражают существующую реальность.Ранее против членства Украины в НАТО до конца боевых действий высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц, а генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что все будет зависеть от итогов конфликта. По словам Столтенберга, если Украина проиграет, то речи о вступлении ее в НАТО вообще не может быть, потому что она или будет захвачена Россией, или в ней установится пророссийская власть.Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, а также власти Польши и стран Прибалтики, требуют принять страну в НАТО как можно скорее. Но Запад дает понять, что этот вопрос пока можно даже не поднимать.