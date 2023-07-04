Глава Минфина США совершит визит в КНР для обсуждения в том числе долгового кризиса

Её [министра финансов США Джанет Йеллен] поездка будет осуществлена в соответствии с указанием президента Джо Байдена, сделанным после его встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в ноябре 2022 года. Согласно этому указанию, связи между Соединёнными Штатами и Китаем необходимо углублять по самым различным вопросам, в том числе и в том, что касается глобальной макроэкономики и финансов

Министр финансов США Джанет Йеллен совершит визит в КНР, где у неё состоятся переговоры с высокопоставленными официальными лицами Китая. Такие данные следуют из сообщения американского финансового ведомства. Как уточнили в ведомстве, встреча будет проходить с 6 по 9 июля.– отметили в американском Минфине.Так, в Пекине Йеллен обсудит вопросы, связанные с развитием экономических связей, равно как и с усилиями, направленными на решение проблем глобального характера. Примечательно, что предстоящий визит американской чиновницы произойдёт на фоне напряжённости в китайско-американских отношениях.Вместе с тем, считает Джанет Йеллен, основными темами на повестке дня во время её визита в китайскую столицу станут изменение климата и долговой кризис. Также она обратила внимание на тот факт, что разрыв отношений между Пекином и Вашингтоном – неприемлем.Китай является одним из крупнейших держателей долговых бумаг США. И для Минфина США есть интерес в том, чтобы Китай от этих бумаг не избавлялся.Сегодня долг США составляет более 32 трлн долларов, причём администрация Байден некоторое время назад попросту отменила потолок долга до 2025 года - фактически до вступления в должность следующего президента.В контексте готовящегося визита Йеллен заслуживает внимания и комментарий, данный телеканалом CNN о том, что недавнее посещение КНР госсекретарём США Энтони Блинкеном не привело к ожидаемым результатам, поскольку главе американской дипломатии так и не удалось добиться какого-либо прогресса в американо-китайских отношениях. Более того, отмечает канал со ссылкой на источник в Министерстве финансов, вряд ли будет иметь место встреча Йеллен с председателем КНР Си Цзиньпином.