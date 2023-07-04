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Глава Минфина США совершит визит в КНР для обсуждения в том числе долгового кризиса

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Глава Минфина США совершит визит в КНР для обсуждения в том числе долгового кризиса

Министр финансов США Джанет Йеллен совершит визит в КНР, где у неё состоятся переговоры с высокопоставленными официальными лицами Китая. Такие данные следуют из сообщения американского финансового ведомства. Как уточнили в ведомстве, встреча будет проходить с 6 по 9 июля.


Её [министра финансов США Джанет Йеллен] поездка будет осуществлена в соответствии с указанием президента Джо Байдена, сделанным после его встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в ноябре 2022 года. Согласно этому указанию, связи между Соединёнными Штатами и Китаем необходимо углублять по самым различным вопросам, в том числе и в том, что касается глобальной макроэкономики и финансов

– отметили в американском Минфине.

Так, в Пекине Йеллен обсудит вопросы, связанные с развитием экономических связей, равно как и с усилиями, направленными на решение проблем глобального характера. Примечательно, что предстоящий визит американской чиновницы произойдёт на фоне напряжённости в китайско-американских отношениях.

Вместе с тем, считает Джанет Йеллен, основными темами на повестке дня во время её визита в китайскую столицу станут изменение климата и долговой кризис. Также она обратила внимание на тот факт, что разрыв отношений между Пекином и Вашингтоном – неприемлем.

Китай является одним из крупнейших держателей долговых бумаг США. И для Минфина США есть интерес в том, чтобы Китай от этих бумаг не избавлялся.

Сегодня долг США составляет более 32 трлн долларов, причём администрация Байден некоторое время назад попросту отменила потолок долга до 2025 года - фактически до вступления в должность следующего президента.

В контексте готовящегося визита Йеллен заслуживает внимания и комментарий, данный телеканалом CNN о том, что недавнее посещение КНР госсекретарём США Энтони Блинкеном не привело к ожидаемым результатам, поскольку главе американской дипломатии так и не удалось добиться какого-либо прогресса в американо-китайских отношениях. Более того, отмечает канал со ссылкой на источник в Министерстве финансов, вряд ли будет иметь место встреча Йеллен с председателем КНР Си Цзиньпином.
Использованы фотографии:
Соцсети/Йеллен
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:45
    0
    Йелен едет ,признать капитуляцию и с криком : Китайцы не губите американскую экономику, мы вам ещё пригодимся.Слово за китайским капитализмом, под управлением КПК. laughing Цена вопроса,всего-то Тайвань.Не ужели США созрели?
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 07:45
    +1
    визит в КНР для обсуждения в том числе долгового кризиса
    В каком том числе?
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 08:09
      -1
      А мадам Джанет Йеллен уже без акцента может произнести
      - Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. ©
  3. wanna
    wanna Сегодня, 07:46
    +1
    Почему американцы так стремятся посетить Китай. Разве они не знают, что мы становимся очень нетерпеливыми?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:48
    +2
    Глава Минфина США совершит визит в КНР для обсуждения в том числе долгового кризиса
    . Ха, ха!!! С политиками, чиновниками из администрации полосатии, китайцы не могут договорится, это понятно...
    Теперь такой же чиновник, но из очень специфический сферы, финансы!!!
    Сказать бы, что ЭТО ДРУГОЕ, НО, мы все понимаем, что заправляют всем ПОЛИТИКИ!!! а под их хотелки, все остальные вынуждены, пытаются подстроиться!!!
  5. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:51
    0
    Ну съездит и как Блинкин попытается наладить отношения. А на следующие сутки после отлёта Байден опять xepню ляпнет и всё пoxeрит.
  6. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:52
    0
    После этого визита Байден обзовет китайского лидера диктатор-мошенник, ну или жулик. С них станется.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:54
    +2
    Странные люди американцы. Сначала усилиями своего президента и своей политики создают напряженность в отношениях между странами, а потом, как не бывало едут с визитом, чтобы решить вопросы, которые их беспокоят. Нормальные люди сначала устанавливают хорошие отношения, а потом решают интересующие их вопросы.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:08
      0
      Цитата: rotmistr60
      Нормальные люди

      hi вот и ответ.... дальше по Лаврову! wink
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:58
    +1
    принять, сию даму, примут, в Китае дипломатия обязывает.... тока результат будет- ноль... выслушают и сделают по своему... yes
  9. Люмира
    Люмира Сегодня, 08:21
    0
    основными темами … станут изменение климата и долговой кризис

    Представляю, что начнётся, если Китай выставит долги на продажу.
    И про изменение климата интересно : Германия закрыла свои аэс, а где берет энергию - с чужих грязных и аэс и с чужого угля. Т.е. если и Франция закроет свои аэс, то Европа постепенно, погружаясь в темноту и без промышленности станет чистой?

    администрация Байден некоторое время назад попросту отменила потолок долга до 2025 года - фактически до вступления в должность следующего президента.

    Вот приедет барин, барин нас рассудит. Гегемон, чё…

    Неужели про Россию не вспомнит совсем?
    Китайцы выжидают и с Тайванем и с долгами. А мерикосы все таки нервничают.
    А. вообще, и она не последняя - вода камень точит, кто будет следующим?
  10. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:33
    0
    Китай нам не помогает. Не союзник. А америка ищет подходы, заработала челночная дипломатия . Рано или поздно о чем то договорятся