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Польский премьер: Нехватка запчастей стала причиной отсутствия ремонта доставленных в Польшу танков ВСУ

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Польский премьер: Нехватка запчастей стала причиной отсутствия ремонта доставленных в Польшу танков ВСУ

Причиной того, что сервисный центр по обслуживанию переданных Украине немецких танков "Леопард" до сих пор не открыт, является отсутствие запчастей к бронетехнике, а вовсе не завышенные цены от польской компании. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.


Украина уже отправила в Польшу несколько немецких "Леопардов", подбитых в начале июня при контрнаступлении на Запорожском направлении, но ремонт танков до сих пор не начат, совместный польско-немецкий центр до сих пор не работает, потому что стороны никак не подпишут соглашение. Причем в Берлине говорят одно, а в Варшаве совсем другое.

По словам Моравецкого, причиной задержки с открытием центра стала нехватка запчастей для поврежденных танков. Естественно, запчасти должна поставлять Германия, поэтому какие могут быть претензии к Польше?

Из того, что я знаю, главная проблема - нехватка запчастей для Leopard. Сложно говорить о ремонте Leopard в момент, когда не хватает запчастей (...) В целом я могу повторить, что мы заинтересованы в том, чтобы вместе с немецкой и украинской сторонами довести дело до открытия такого центра ремонта Leopard

- заявил польский премьер.

Накануне немцы говорили совсем другое, Берлин и Варшава разошлись во взглядах на стоимость работ, поляки захотели получить значительно больше, чем готовы тратить немцы.

Впрочем, немецкий министр обороны Борис Писториус пообещал открыть центр по ремонту украинских танков уже через десять дней, он договорился об этом со своим польским коллегой Мариушем Блащаком.
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21 комментарий
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 19:05
    +2
    Ну сколько они тех подбитых "Лео" получили? Ну с десяток и на них нет запчастей??????? А как же обслуживаются многочисленные "Леопарды" Польши? Поляки явно что то "мутят"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:11
      +1
      Не могут определиться,сколько взять с ущербных..Точнее с евробюрократов.С бандеровцев чего взять,они и так на кормежке у ЕС.И тут может получится казус,сами же евробюрократы не дадут ремонтироваться.Но это мое мнение
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:19
      0
      Поляки за диагностику (дефектную ведомость) просют 100 000 евро, в то время как сами немцы берут за эту услугу 10 000 евро. Где видел инфу не помню.
      Потому запчастей нету request
    3. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 19:19
      +3
      А как же обслуживаются многочисленные "Леопарды" Польши?

      Обслуживаются в войсках, как и у нас, а для ремонта боевых повреждений, вероятно, у поляков сил и средств нет.
    4. Tusv
      Tusv Сегодня, 19:30
      +3
      Цитата: svp67
      Ну с десяток и на них нет запчастей???????

      Подозреваю, что пшеки свои отправляли в бундес и не парились. А тут могут повреждены Системы управления огнем, Системы стабилизации орудия, Системы наблюдения, Дизеля, вплоть до шлейфа кабелей проводки. Уверен, что Ржач посполитая 2.0 просто не умеет такого производить
    5. Простой
      Простой Сегодня, 19:52
      +1
      Цитата: svp67
      А как же обслуживаются многочисленные "Леопарды" Польши? Поляки явно что то "мутят"


      А полякам их с ЗИПов польских "Леопардов" брать чтоли?
      Вы же понимаете, что так рыночные отношения не делаются.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:05
    0
    Причиной того, что сервисный центр по обслуживанию переданных Украине немецких танков "Леопард" до сих пор не открыт, является отсутствие запчастей к бронетехнике, а вовсе не завышенные цены от польской компании. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
    . МАЛАДЦА! Врет как дышит... хотя, ему легче не дышать, чем перестать врать!
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:10
    +1
    Причиной того, что сервисный центр по обслуживанию переданных Украине немецких танков "Леопард" до сих пор не открыт, является отсутствие запчастей к бронетехнике, а вовсе не завышенные цены от польской компании.
    belay Мдя, мдя... feel
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:10
    0
    А запчасти не дают немцы, потому что у вас задран в небеса ценник)))
    Знаете, пора в России возобновлять производство кукурузных палочек, были такие в СССР. А то попкорн я не люблю, семечки тоже... А спяктакля разворачивается долгая
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:18
      +3
      Цитата: Bingo
      пора в России возобновлять производство кукурузных палочек, были такие в СССР. А то попкорн я не люблю, семечки тоже.

      А оно тебе надо? Лучше петушки сахарные...
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:25
      0
      Кукурузные палочки из магазинов и не пропадали request
      А попкорн я вроде пробовал.. А может и нет what
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 19:31
        +1
        Цитата: igorbrsv
        Кукурузные палочки из магазинов и не пропадали

        Как в кино ходил, там она постоянно была. Плюс вата сахарная на палочке.
    3. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 19:37
      +2
      А чего это ты семечки не любишь? В городе Ростове так вообще одно из любимых лакомств, да и в соседних областях тоже. Может и казаков донских, и к ним примкнувших, не уважаешь wassat ?
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:14
    +2
    Леопард как презерватив - одноразовый good
    Как Петросян еще шутил.... если у вас осталась оболочка от сосиски... не выбрасывайте... её можно заштопать! И применить! laughing
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:37
      0
      Цитата: Enceladus
      её можно заштопать!

      Заклеить... БФ-2...
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:17
    +3
    Это вообще дурь откровенная. Подбитых танков, которые можно будет вывезти и отремонтировать будет слишком мало. Поэтому организовать ремонтные мастерские будет слишком затратно. К тому же много вопросов по наличию запчастей для Леопардов, не факт что они вообще есть в наличии...
  7. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 19:19
    +2
    Видимо, одни хотят отделаться помощью в виде поставок запчастей, а другие хотят, чтобы им хорошо заплатили за работу(ремонт), а все вместе желают навариться. )))) Вот и не могут договориться, кто, кому и сколько должен!
  8. Люмира
    Люмира Сегодня, 19:25
    +1
    А почему поляков привлекли к ремонту - к производителю laughing отправлять. Поляки запчасти брали по одной цене, а теперь все дорожает - ну почему им не хотят доплатить? А к мерикосам претензии предъявить у ремонтников-поляков кишка тонка wink кто заказал на краине музыку , тот и платить обязан
  9. al3x
    al3x Сегодня, 19:26
    +2
    Союзники, ничего не скажешь. А если дело дойдет до применения их несчастной пятой статьи НАТО? Все разберутся, кто куда.))) а цифру 5 вообще запретят упоминать)))
  10. Андрей А
    Андрей А Сегодня, 19:42
    +1
    Все просто: в действии немецкая "стратегия" времен Второй мировой: с целью замаскировать потери боевые машины Вермахта тогда поступали в ремонт, там они валялись месяцами, а потом благополучно списывались. То-то цифры потерь "леопардов" на Западе и в нашей прессе так расходятся(7 уничтоженных танков признают на Западе и о 16 - сообщает Шойгу https://overclockers-ru.turbopages.org/overclockers.ru/s/blog/TEXHAPb/show/97624/shojgu-rossiya-unichtozhila-16-leopard-2-za-mesyac-a-oryx-daet-drugie-cifry ), поэтому и не торопятся ремонтировать: нечего там уже ремонтировать. Таким макаром можно конечно, немного успокоить общественность и навести глянец(на время), просто, танков от подобной "стратегии" не станет больше....А итог прогнозируем: падение вражеской столицы, может быть и не одной(именно, так было во время ВОВ).....А помните: как нам красиво расписывали немецких асов-танкистов, уничтожавших советские танки сотнями, при этом сами они, практически потерь не несли: ню-ню...На бумаге оно завсегда легко и красиво, только это наши танки взяли Берлин, а не немецкие Москву... А сейчас: все повторяется. Так-то вот....
  11. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 19:46
    +1
    Видимо, Германия не собирается накачивать совместное германо-польское предприятие запчастями от Лео, а поставлять только необходимые, после диагностики. А по диагностике не пришли пока к консенсусу по -цене