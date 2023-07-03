Польский премьер: Нехватка запчастей стала причиной отсутствия ремонта доставленных в Польшу танков ВСУ

Из того, что я знаю, главная проблема - нехватка запчастей для Leopard. Сложно говорить о ремонте Leopard в момент, когда не хватает запчастей (...) В целом я могу повторить, что мы заинтересованы в том, чтобы вместе с немецкой и украинской сторонами довести дело до открытия такого центра ремонта Leopard

Причиной того, что сервисный центр по обслуживанию переданных Украине немецких танков "Леопард" до сих пор не открыт, является отсутствие запчастей к бронетехнике, а вовсе не завышенные цены от польской компании. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Украина уже отправила в Польшу несколько немецких "Леопардов", подбитых в начале июня при контрнаступлении на Запорожском направлении, но ремонт танков до сих пор не начат, совместный польско-немецкий центр до сих пор не работает, потому что стороны никак не подпишут соглашение. Причем в Берлине говорят одно, а в Варшаве совсем другое.По словам Моравецкого, причиной задержки с открытием центра стала нехватка запчастей для поврежденных танков. Естественно, запчасти должна поставлять Германия, поэтому какие могут быть претензии к Польше?- заявил польский премьер.Накануне немцы говорили совсем другое, Берлин и Варшава разошлись во взглядах на стоимость работ, поляки захотели получить значительно больше, чем готовы тратить немцы.Впрочем, немецкий министр обороны Борис Писториус пообещал открыть центр по ремонту украинских танков уже через десять дней, он договорился об этом со своим польским коллегой Мариушем Блащаком.