Иранский эсминец вооружат гиперзвуковыми ракетами

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В Иране ведется достройка эсминца Damavand-2, который оснащается самыми передовыми системами, имеющимися в стране.
Как заявили в командовании ВМС, данный корабль получит различные типы оружия – гиперзвуковое, оборонительное и наступательное. Его слова приводит информационное агентство Mehr. При этом неясно, о каких сроках получения вооружений идет речь, так как говорится, что эсминец в ближайшие дни присоединится к Северному флоту, в зону ответственности которого входит Каспийское море. Возможно, имеется в виду, что корабль будет проходить испытания различных систем на Каспии и со временем получит на вооружение гиперзвуковые ракеты.
Damavand-2 относится к типу эсминцев Moudge. Три корабля уже несут службу, а еще три строятся. Это без учета вымпела Damavand-1. Этот корабль в 2018 году затонул у побережья Каспийского моря, ударившись о волнорез при заходе в порт Бендер-Энзели, но был восстановлен. Его возвращение в строй ожидается в ближайшее время.
Как пояснили в Минобороны, военное судостроение Ирана постепенно нарастило производственные компетенции. Если постройка первого эсминца проекта Moudge заняла 12 лет, то теперь требуется всего 4 года.
Причиной поразительного сокращения времени, необходимого для проектирования корпуса и постройки эсминцев, было то, что мы стали опытными в проектировании и конструировании эсминцев и их оборудования
- говорится в заявлении военного ведомства.