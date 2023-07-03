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Пресс-секретарь Зеленского: визит президента Украины на саммит НАТО будет зависеть от ситуации на фронте

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Пресс-секретарь Зеленского: визит президента Украины на саммит НАТО будет зависеть от ситуации на фронте

Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом заявил глава пресс-службы Зеленского Сергей Никифоров.


В комментарии одному из украинских телеканалов спикер главы киевского режима сказал, что подобные вещи, как правило, не комментируются заранее по соображениям безопасности, однако в данном случае все будет зависеть от ситуации на поле боя. По словам официального представителя украинского президента, решение по этому вопросу в настоящее время еще не принято.

Ранее заместитель главы Офиса украинского президента Игорь Жовква сообщал, что Киев ожидает официальный ответ на поданную заявку на вступление Украины в НАТО. Участие Зеленского в грядущем саммите альянса, по его словам, полностью зависит от решения руководства НАТО по поданной Украиной заявке. По словам Жовквы, Зеленский приедет на саммит исключительно в случае положительного результата.

Сам же Зеленский ранее заявил, что украинской делегации нечего делать на саммите в случае, если Украине не дадут какой-либо положительный сигнал, касающийся вступления этой страны в НАТО.

Глава киевского режима также добавил, что понимает, что прием Украины в НАТО невозможен до завершения вооруженного конфликта, однако надеется получить сигнал о том, что ее гарантированно примут в альянс после окончания боевых действий.

Однако, Запад вряд ли планирует каким-либо образом интегрировать Украину или то, что от нее останется, в НАТО. США и их союзникам значительно более выгодно использовать Киев для ведения прокси-войны против России, не задействуя при этом собственные армии.

Нужно напомнить, что пока Зеленский на саммит НАТО как таковой и не приглашён. Ему предлагают принять участие в заседании совета Украина-НАТО, что де-юре к саммиту альянса не относится.
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11 комментариев
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  1. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:36
    +3
    Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе будет зависеть от ситуации на фронте.

    Само собой! Отпустит- поедет, не отпустит- не поедет.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:39
    +1
    Хозяин сказал - "Сиди в подвале !"
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:43
      +2
      Цитата: tihonmarine
      Хозяин сказал - "Сиди в подвале !"

      Я бы сейчас высказался, да боюсь что арестуют.
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 19:43
      +1
      Прикажут хозяева - не то что поедедет- побежит!!! Эта г.н.и.д.а ничего не решает.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:48
    +1
    Как девица на выданье..Тьфу.Ударься головой,или застрелись..
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:50
    +1
    Писец... если не пришёл, то подобрал я очень близко!!!
    Слушать тамошних... в общем, очень не обязательно.
  5. Люмира
    Люмира Сегодня, 19:51
    +3
    украинской делегации нечего делать на саммите в случае, если Украине не дадут какой-либо положительный сигнал, касающийся вступления этой страны в НАТО

    Впереди паровоза - оправдался и подготовился - а вдруг не позовут, мания величия какая-то.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:55
    +1
    Узнаю хох, ляцкую натуру в этих заявлениях- вечное позерство и желание выглядеть ,, на рубль, но дороже,, Как это смешно и противно ((((
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:59
    +2
    Киев ожидает официальный ответ на поданную заявку на вступление Украины в НАТО
    Ты как, холоп, челобитную подаёшь!? laughing
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:06
    0
    Одна маленькая неприятность - его на этот саммит никто не звал, причем несмотря на его возмущенные писки по этому поводу feel
  9. sent26
    sent26 Сегодня, 20:07
    0
    Так не приглашён же.
    Опять таки, начнёт некрасиво морщить лицо, не сможет сфокусироваться.
    Начнёт клянчить.
    Лучше в бункере остаться. Там безопасно, кокаин, алкоголь.