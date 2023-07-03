Пресс-секретарь Зеленского: визит президента Украины на саммит НАТО будет зависеть от ситуации на фронте

Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом заявил глава пресс-службы Зеленского Сергей Никифоров.В комментарии одному из украинских телеканалов спикер главы киевского режима сказал, что подобные вещи, как правило, не комментируются заранее по соображениям безопасности, однако в данном случае все будет зависеть от ситуации на поле боя. По словам официального представителя украинского президента, решение по этому вопросу в настоящее время еще не принято.Ранее заместитель главы Офиса украинского президента Игорь Жовква сообщал, что Киев ожидает официальный ответ на поданную заявку на вступление Украины в НАТО. Участие Зеленского в грядущем саммите альянса, по его словам, полностью зависит от решения руководства НАТО по поданной Украиной заявке. По словам Жовквы, Зеленский приедет на саммит исключительно в случае положительного результата.Сам же Зеленский ранее заявил, что украинской делегации нечего делать на саммите в случае, если Украине не дадут какой-либо положительный сигнал, касающийся вступления этой страны в НАТО.Глава киевского режима также добавил, что понимает, что прием Украины в НАТО невозможен до завершения вооруженного конфликта, однако надеется получить сигнал о том, что ее гарантированно примут в альянс после окончания боевых действий.Однако, Запад вряд ли планирует каким-либо образом интегрировать Украину или то, что от нее останется, в НАТО. США и их союзникам значительно более выгодно использовать Киев для ведения прокси-войны против России, не задействуя при этом собственные армии.Нужно напомнить, что пока Зеленский на саммит НАТО как таковой и не приглашён. Ему предлагают принять участие в заседании совета Украина-НАТО, что де-юре к саммиту альянса не относится.