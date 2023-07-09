Монитор против беспилотников



Монитор «Эребус» в гавани Дувра в 1917 году

«…туда не войдет ни одно весельное судно,

и не пройдет большой корабль».

Книга пророка Исайи, 33:21



«Террор» на стапеле № 3 верфи «Харленд энд Вулф» в Белфасте. Именно тут были построены монитор «Лорд Клайв» и лайнер «Титаник». Обратите внимание на прямо-таки огромные були по бортам, идущие практически вдоль всего корпуса монитора



Башня с 381-мм пушками монитора «Террор», и точно такая же и с такими же орудиями стояла на «Эребусе». Перед башней видна боевая рубка с узкими горизонтальными щелями



Схема бронирования монитора «Эребус». Интересно, что в носовой части корпуса был предусмотрен ещё один руль для повышения маневренности



Германский FL-12 идет в атаку!



Орудия главного калибра «Эребуса» и 4-дюймовое зенитное орудие



«Эребус» в 1944 году



Ещё одна фотография монитора «Эребус» в 1944 году в искажающей окраске Уилькинсона. Под башней главного калибра видны два зенитных «пом-пома»

P. S.