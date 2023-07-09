Монитор против беспилотников

Монитор «Эребус» в гавани Дувра в 1917 году
«…туда не войдет ни одно весельное судно,
и не пройдет большой корабль».
Книга пророка Исайи, 33:21
и не пройдет большой корабль».
Книга пророка Исайи, 33:21
История оружия. Сегодня применением беспилотников с боезарядом на борту уже никого не удивить. Причем это могут быть и летательные аппараты, и дистанционно управляемые катера, и даже нагруженные взрывчаткой устаревшие танки и БТР. Но все, придуманное сегодня, когда-то уже было раньше.
Возможно, созданное прежде было не столь совершенно, как то, что сделано сегодня, но, несмотря ни на что, эти «придумки» работали. И стали первой, а может быть, второй или даже третьей (кто их считал?) ступенькой к нынешнему совершенству. И вот теперь, когда в ходе СВО применяются самые разные технические новинки, про одну такую разработку мы вам сейчас и расскажем…
А было так, что ещё в годы Первой мировой войны англичанам пришлось вновь заняться строительством мониторов, которые могли бы действовать у побережья там, где «не пройдет большой корабль». Наиболее мощными кораблями этого типа в английском флоте оказались мониторы «Эребус» и «Террор», заказ на постройку которых поступил в 1915 году.
«Эребус», о котором у нас, собственно, и пойдет речь, строился на верфи «Харленд и Вулф» в Говэне (район Глазго), там же, где строили и злополучный «Титаник».
Строили корабль быстро, обращая внимание на обеспечение хорошей мореходности и скорости хода. И, тщательная проработка его обводов сыграла свою роль: во время испытаний корабль смог развить ход в 14,1 узла, при этом мощность его машины составила 7 244 л. с. Кстати, «Эребус» оказался пятым по счету кораблем британского флота, который носил такое имя.
«Террор» на стапеле № 3 верфи «Харленд энд Вулф» в Белфасте. Именно тут были построены монитор «Лорд Клайв» и лайнер «Титаник». Обратите внимание на прямо-таки огромные були по бортам, идущие практически вдоль всего корпуса монитора
Начало Первой мировой войны ознаменовалось гибелью сразу нескольких британских кораблей от торпед. Поэтому для мониторов, которые должны были действовать у вражеских берегов, где они могли подвергнуться торпедным атакам, как эсминцев, так и подводных лодок, а также налететь на мины, первоочередной задачей стала защита корпуса от подводных взрывов.
Были проведены испытания секции борта торгового судна, позволившие определить, что для того, чтобы иметь защиту от 350-фунтового заряда (157 кг), достаточно будет буля шириной 3 метра (10 футов). Внутри корпуса наилучший результат показали запечатанные стальные трубы.
Потом заряды взрывали у борта недостроенного линкора и выяснили, что при ширине буля в 2,3 метра он выдерживает взрыв 400-фунтового заряда (180 кг), при этом трубы внутри оказались раздавленными, но сам борт практически не получил повреждений. Поэтому было решено «наградить» новые корабли именно такими булями, призванными обеспечить им полную защиту от тогдашних торпед.
Кроме того, внутри були были разделены ещё и поперечными переборками на целых 50 отсеков, что ещё более усиливало противоторпедную защиту.
В общем, корабль получился и, мало того – считался одним из самых мощных кораблей в своем классе в Королевском флоте Первой мировой. Он мог вступить в бой с крейсером, а уж для обстрела побережья его вооружения было более чем достаточно. Мореходные качества корабля специалистами также рассматривались как весьма хорошие для судна такого класса.
Башня с 381-мм пушками монитора «Террор», и точно такая же и с такими же орудиями стояла на «Эребусе». Перед башней видна боевая рубка с узкими горизонтальными щелями
Вооружение «Эребуса» по сравнению с другими мониторами было исключительно мощным и состояло из двух 381-мм орудия модели Mk I в башне в носовой части корпуса. Вспомогательный калибр – 152-мм орудия, стоял на палубе за броневыми щитами.
Благодаря тому, что башня монитора была установлена на высоком барбете, что позволяло в свою очередь увеличить угол возвышения стволов орудий, удалось максимально поднять и дальность стрельбы главного калибра, которая составляла около 36 500 метров.
Схема бронирования монитора «Эребус». Интересно, что в носовой части корпуса был предусмотрен ещё один руль для повышения маневренности
Бронирование было вполне солидным и на бортах составляло 102 мм, что гарантировало защиту от снарядов среднего калибра на любых расстояниях.
Монитор был введен в строй в сентябре 1916 года и сразу же был отправлен служить туда, где его больше всего и ожидали – поддерживать огнем фланг английской армии, упиравшийся в море возле бельгийского побережья. Боевая работа монитора заключалась в ведении регулярных обстрелов германских позиций возле Зебрюгге.
Противопоставить ударам с моря немцы практически ничего не могли. Они атаковали торпедами с миноносцев его систершип «Террор», но даже попаданием трех торпед в борт не смогли его потопить! Поэтому было решено применить против «Эребуса» самое современное и, по сути дела, экспериментальное на тот момент оружие – взрывающийся катер, управляемый по радио. На тот момент разработкой таких катеров, имевших обозначение FL-12 (Fernlenkboot, что буквально означает «лодка с дистанционным управлением»), занималась фирма «Сименс».
Германский FL-12 идет в атаку!
Германское супероружие представляло собой моторный катер длиной 17 м, загруженный 700 кг взрывчатки, который специально предназначался для наведения на мониторы Королевского флота возле побережья Фландрии. Катера были оснащены двигателями внутреннего сгорания и управлялись по проводам с берега. Длина провода составляла 20 километров, причем сама катушка с проводами весила 800 кг. Можно было для передачи сигналов береговой станции по радио использовать самолет.
Команды, которые мог выполнить оператор, были следующими: проверка системы, запуск двигателя, остановка двигателя, установка положения руля, включение освещения, чтобы катер можно было отслеживать в темноте, подрыв заряда в случае захвата лодки, если она не поразила цель. Катера могли развивать скорость до 30 узлов (56 км/ч).
1 марта 1917 года FL-катер врезался в мол Ньюпорта, а 28 октября 1917 года – катер атаковал монитор «Эребус», ставший таким образом первым кораблем в истории, который подвергся нападению дистанционно управляемого боевого устройства.
В этот день «Эребус» находился на расстоянии в 40 миль от бельгийского порта Остенде. Естественно, что германское командование знало о нахождении в том районе британского монитора и решило использовать против него дистанционно управляемый взрывающийся катер.
В данном случае задействованный катер нес не 700, а 230 кг взрывчатки. Он вышел в море в 13:20 и сначала 25 минут управлялся по проводам с берега, а затем управление катером взял на себя самолёт, в 14:18 направивший его на монитор. FL-12 поразил «Эребус» практически в самую середину борта. Но большой силы взрыв не смог нанести монитору фатальных повреждений, хотя и проделал в его буле большую пробоину. Но борт пробит не был. Поэтому монитор вернулся в базу своим ходом, а ремонтировался всего две недели.
Так что вряд ли это можно считать успехом. Но сам по себе пример был весьма показательным. Англичане не смогли потопить атакующий их катер, а скорее всего, даже и не поняли, что он собой представляет. И будь на борту у него не 230, а 700 кг взрывчатки, урон от его подрыва мог быть намного серьезнее.
Орудия главного калибра «Эребуса» и 4-дюймовое зенитное орудие
Так что на военной карьере «Эребуса» этот подрыв никак не сказался. В 1919 году он был задействован на Балтике и в Белом море, участвуя в интервенции против Советской России, а после начала Второй мировой войны в октябре 1940 года обстреливал германские позиции у Дюнкерка. Направленный в 1942 году на Восток, он участвовал в боях с японцами у Цейлона, получил повреждения, после чего ремонтировался в Бомбее.
Вернувшись с Индийского океана в конце 1942 года, он в 1943 году был отправлен на Средиземное море, где осуществлял артиллерийскую поддержку десантов союзников в Сицилии и Южной Италии. В июле вел огонь по германским войскам в районе Сиракуз, а в сентябре поддерживал высадку британцев в Калабрии.
«Эребус» в 1944 году
Активное участие принял «Эребус» и во время десантной операции в Нормандии… 10 августа в бою с береговыми батареями Гавра, он получил повреждения и на какое-то время выбыл из строя. Но тем не менее показал превосходные результаты стрельбы: 30 снарядов из выпущенных 130 поразили цели противника.
После окончания войны монитор вновь хотели отправить на Восток, но в 1946 году его списали и в 1947 сдали на слом. На этом судьба корабля – первой жертвы телеуправляемого оружия, благополучно завершилась!
Ещё одна фотография монитора «Эребус» в 1944 году в искажающей окраске Уилькинсона. Под башней главного калибра видны два зенитных «пом-пома»
P. S.
В качестве иллюстраций использовались фотографии Имперского архива музея войны.