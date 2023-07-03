Промежуточным итогом российской контратаки на Запорожском направлении стали отбитые у противника территории и повторное минирование предполья

Сегодняшние российские контратаки на ряде направлений если не застали противника врасплох, то изрядно скомкали его планы. Одна из наиболее интенсивных контратак нашими войсками была осуществлена на Запорожском направлении, где в течение месяца ВСУ пытаются взломать нашу оборону. Напомним, что, по озвученным ранее украинской стороной планам, ВСУ намеревались «окружить Мелитополь к 18 июня». Серьёзная ставка делалась и на военный мятеж в России.
Однако спустя месяц украинского «контрнаступа» ситуация такова, что переходить к обороне приходится украинским войскам.
Сегодня российские подразделения после первоначальной контрбатарейной борьбы и последовавшей за ней артподготовки, при поддержке авиации осуществили контратакующие действия и отбили часть «серой зоны» и так называемого предполья у противника, который там предпринимал попытки окопаться и создать некое подобие укрепрайона.
Авиация и артиллерия перепахали окопы противника, который, понеся значительные потери, был вынужден откатиться минимум на 2 км назад – фактически на исходные рубежи.
Важным промежуточным итогом российской контратаки ВС РФ на Запорожском направлении стали не только частично отбитые территории в «серой зоне», но и восстановление плотного минирования на указанном выше предполье, в том числе с использованием дистанционных средств.
Таким образом, противнику при возобновлении своего контрнаступления (если таковое планируется) придётся снова идти через минные поля, на которых ранее он уже потерял десятки танков и другой бронетехники, включая и машины разминирования. Настоящий Сизифов труд для ВСУ.