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Промежуточным итогом российской контратаки на Запорожском направлении стали отбитые у противника территории и повторное минирование предполья

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Промежуточным итогом российской контратаки на Запорожском направлении стали отбитые у противника территории и повторное минирование предполья

Сегодняшние российские контратаки на ряде направлений если не застали противника врасплох, то изрядно скомкали его планы. Одна из наиболее интенсивных контратак нашими войсками была осуществлена на Запорожском направлении, где в течение месяца ВСУ пытаются взломать нашу оборону. Напомним, что, по озвученным ранее украинской стороной планам, ВСУ намеревались «окружить Мелитополь к 18 июня». Серьёзная ставка делалась и на военный мятеж в России.


Однако спустя месяц украинского «контрнаступа» ситуация такова, что переходить к обороне приходится украинским войскам.

Сегодня российские подразделения после первоначальной контрбатарейной борьбы и последовавшей за ней артподготовки, при поддержке авиации осуществили контратакующие действия и отбили часть «серой зоны» и так называемого предполья у противника, который там предпринимал попытки окопаться и создать некое подобие укрепрайона.

Авиация и артиллерия перепахали окопы противника, который, понеся значительные потери, был вынужден откатиться минимум на 2 км назад – фактически на исходные рубежи.

Важным промежуточным итогом российской контратаки ВС РФ на Запорожском направлении стали не только частично отбитые территории в «серой зоне», но и восстановление плотного минирования на указанном выше предполье, в том числе с использованием дистанционных средств.

Таким образом, противнику при возобновлении своего контрнаступления (если таковое планируется) придётся снова идти через минные поля, на которых ранее он уже потерял десятки танков и другой бронетехники, включая и машины разминирования. Настоящий Сизифов труд для ВСУ.
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8 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 19:33
    +3
    Молодцы наши... ВФУ пора вспомнить поговорку:"Мочало, мочало, начинай сначала"
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 19:42
      +1
      А вас не удивляет, что мы почему-то успешно обороняемся, непонятно почему и с чего бы это происходит
      1. Aken
        Aken Сегодня, 19:55
        +1
        Намекаете, что бандерлоги в пол силы воюют?
      2. Tusv
        Tusv Сегодня, 20:04
        +1
        Цитата: Читателль 2013
        А вас не удивляет, что мы почему-то успешно обороняемся, непонятно почему и с чего бы это происходит

        А вас? Меня не сколько. Выедено на орбиту как минимум 15 спутников для МО и ВКС, в течении 2,5 месяцев глушим ближайшие тылы планирующими ФАБами, Дальние тылы точечно обсыпаются Геранями, Калибрами, Кинжалами и Искандерами ежедневно в течении месяца. Плюс инженерные войска работают хорошо. Ну и Его Величество Русский солдат
  2. Комментарий был удален.
  3. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 19:44
    +8
    Серьёзная ставка делалась и на военный мятеж в России.

    Если имеется в виду пригожинский "поход на Москву", то это, мягко говоря, странное заявление. Как можно делать ставки на то, о чем заранее не знаешь?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:54
      0
      Это, кажется, даже название имеет: "Ставка на то, что тебе просто повезёт".
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 19:55
      +1
      Забавный момент. Это почти как английские советники в штабе батьки Махно. Как бы батька самостоятелен, и вроде бы, как бы советников английских там не было. Но на самом деле, их потом всё-таки поймали, но неизвестно куда они потом делись.
  4. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 19:51
    +1
    Впечатлен минированием, там где на видео попытка десантирования с "Бредли" завершилась настоящей катастрофой. Там где украинское воинство без ног оставалось, почти в прямом эфире, наступая на мины ПМН. Закладывали мины настоящие профессионалы. Плотно, и именно там где нужно.
    Профессионалы всегда в дефиците и отрадно наблюдать, что они таки есть у нас!